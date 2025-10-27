HDS トレーラー（業務用温水高圧洗浄機）

KARCHER 業務用高圧洗浄機について

ケルヒャーの業務用高圧洗浄機は、プロ仕様ならではのパワフルな洗浄力です。また、様々な場所で効率の良い洗浄を可能にします。より少ない消費電力で高いパフォーマンスを実現、耐久性も改善し長寿命。ハードな現場や環境でも耐えられる、強度の高い材質を使用した設計で、耐久性を強化しています。また現場での長時間の連続作業も可能です。業務用清掃機器として様々な現場で使用する事を想定された仕様やデザインを採用し、収納や保管、機能性を重視した設計になっています。高圧洗浄機のラインナップは、電源を必要としないタイプのものや、ボイラーを搭載した温水高圧洗浄機などがあります。

＜冷水高圧洗浄機＞

高い圧力と機能性で頑固な汚れを落とす冷水タイプで業務用ならではのパワフルな洗浄力の高圧洗浄機です。車体やトラック、バスなどのあらゆる車両の洗浄に適しています。農機具やトラクター、畜舎や車庫、駐車場の清掃にご利用いただけます。

＜温水高圧洗浄機＞

パワフルな洗浄力と温水で頑固な汚れもキレイに落とす温水タイプの高圧洗浄機です。アップライトクラス、コンパクトクラスは、軽量ボディなのにパワフルな性能の高圧洗浄機です。コンパクト設計なので、収納時も場所を取りません。ポンプ部はもちろん、あらゆるパーツは高い耐久性を誇ります。ミドルクラスは、毎日の洗浄作業をもっと効率的にする高圧洗浄機です。パワフルな性能は、洗車、機械洗浄、設備洗浄など、あらゆる場面で活躍します。スーパークラスは、ハードな洗浄作業や日常的な洗浄作業に最適。最高クラスの圧力＆水量であらゆるニーズに応えます。スペシャルクラスは、高機能・高耐久性の業務用冷水高圧洗浄機です。熱湯（80℃までのお湯）の給水も可能なので、油汚れの洗浄が簡単になります。食品衛生面への配慮が必要な現場に最適です。また、電源の取れない場所での洗浄作業にはエンジンタイプです。性能もスーパークラスで、どんな汚れもしっかり洗浄します。超高圧洗浄機は、超高圧の洗浄力を実現しながら、移動性に優れた超高圧洗浄機です。洗浄だけでなく付着物除去など、これまでの高圧洗浄機を超えるハイパワーです。工事現場、建築現場、産業廃棄物の清掃、工場の生産ラインの洗浄も高圧洗浄機を使用することで短時間で清掃作業をすることが出来ます。

＜豊富なアクセサリー＞

温水高圧洗浄機とオプションのアッタチメントを使って雑草除去も可能にします。環境意識の高まりから農薬や除草剤などの薬剤散布が難しくなった今、熱湯を使って雑草を根絶やしにするお湯の除草も可能にします。洗浄が難しい太陽電池モジュール（ソーラーシステム）のソーラーパネルもiSolarでパネル洗浄することができ、発電効率を高めることができます。

＜新システム EASY!Force EASY!Lock ＞

ケルヒャーの高圧洗浄機のトリガーガンは、握らないトリガーガンです。握る力がゼロになり、ストレスを軽減して簡単に清掃することができます。従来の高圧洗浄機トリガーガンのトリガーを握り続けると、疲労や、窮屈な作業姿勢につながります。長時間になればなるほど作業者へ体の負担が大きくなり、作業精度が落ちてしまいます。EASY!Force - 新システムトリガーガンは、高圧の水が出る反動力を利用しています。高圧の水が出る反動でレバーを押し、握り続けないで作業できます。広範囲な清掃作業であっても、頻繁に休憩することなく作業ができ、作業性が向上します。これは、人間工学に基づいた構造で、体にかかる反動を分散し、握る力を抑えます。また、EASY!Force - 新システムトリガーガンは、誤作動防止安全ロックによって意図しない操作を防ぎ、使いやすさを損なうことなく、使用中に最大の安全性を提供します。トリガーを1回押すだけで、高圧の水が噴射されます。直感的でシンプルです。トリガーが押されている間は、EASY!Force - 新システムトリガーガンは開いたままです。トリガーを放すと、トリガーガンは直ちにオフになります。