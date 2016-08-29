業務用製品アクセサリー
ケルヒャーのアクセサリーを組み合わせることで、様々な場面に応じて最適な洗浄方法が見つかります。
ケルヒャーの業務用のアクセサリーは、様々なシチュエーションに合わせた製品を豊富にラインナップ
eco!Booster エコブースターノズル
革新的なテクノロジーによる、高圧洗浄機のパワーの新たな次元のパワーを発見してください。最大限の洗浄効率と貴重な資源の有効利用を実現します。
高圧洗浄機を除草に使う？その驚きの方法とは？
熱湯除草をご存知ですか？環境に優しく、人に安全、しかも低コスト。
ケルヒャー温水高圧洗浄機の除草用ノズルを使用すると、お湯だけで環境にやさしい除草ができます。
「iSolar」と高圧洗浄機を使えば、太陽光発電システムの発電効率を高いレベルで維持できます。
iSolarの特長：
- 最大800mmのブラシと長さ調整できるランスで広範囲を洗浄可能
- 回転ブラシがモジュール表面を傷つけることなく洗浄
- カーボンやグラスファイバー製の伸縮ランス
- 1.8mから最大14mの伸縮ランスで広い範囲の清掃が可能
ケルヒャー バッテリーユニバース
高性能・高機能 革新的バッテリー
ケルヒャーバッテリーユニバース（互換性のあるプラットフォーム）用のリチウムイオンバッテリー『バッテリーパワープラス』は、ラインナップとして18Vと36Vの容量違い合計5種類があります。対応するマシンも高圧洗浄機、ハンディバキュームクリーナー、乾湿両用クリーナー、床洗浄機、ガーデンツールと多様で、使い方の自由度を最大化、そして投資コストは最小限にできます。
業務用［無料］出張実演受付
お客様の現場で当社の製品をお試しいただけます。製品を選びに困った時にもご相談ください
インダストリアルショールーム横浜
大型のシステムのデモンストレーションができ、お客様に体験・体感して頂けるショールームです
修理・アフターサービス
修理メニュー、アフターサービス等についてご案内いたします
業務用製品 ユーザー登録
ユーザー登録をしていただくことで、保証期間が2年に延長されます
製品カタログ ダウンロード
各種製品カタログをPDFファイルでダウンロードできます
取扱説明書ダウンロード
取扱説明書（PDFファイル）をダウンロードできます
業種別清掃機機のご提案
お客様の業種、清掃エリアに応じたおすすめ清掃機器をご提案します
お客様導入事例
ケルヒャー製品の導入によってお客様のどんな課題が解決されたのかをご紹介します
業種別ソリューション
清掃の課題や清掃効率の改善、コスト削減のヒントや事例を紹介します
レンタルパック
業務用のケルヒャー製品のレンタルパックです。取扱製品やサービス内容については、こちらをご覧ください。
困った時は…よくある質問（FAQ）
お問い合わせの前にご確認ください
お問い合わせ
業務用製品選びのご相談・製品について、故障・修理アフターサービスについてのお問い合わせはこちらから
KARCHER 業務用製品アクセサリーについて
ケルヒャーでは、清掃をより効率的に行うことができるアクセサリーを多数ご用意しています。
清掃シーンや取り除きたい汚れに合わせたアクセサリーを使用することで、清掃時間の短縮だけでなく水や洗浄剤の量を軽減できるなど様々なメリットがあります。
ケルヒャー業務用製品アクセサリーのラインナップ
＜高圧洗浄機用アクセサリー＞
高圧洗浄機には、高圧ホースと本体の間に取り付けるカップリングや水を吐出するトリガーガン、先端部分に取り付けて様々な洗浄を行えるものがあります。さらにはホースや延長高圧ホースなどもご用意しています。
・代表的なアクセサリー
①カップリング：ねじれ防止カップリング。
②トリガーガン：握り続ける力がゼロになり、ストレスを軽減して簡単に作業ができるEASY!Lock EASY!Forceトリガーガン。
③サーフェスクリーナー FR 30 P：水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行える。
④フォームノズル＋タンク：フォームノズルとタンクのセットで、ダイヤルで泡の濃度を調節可能。
⑤eco!Booster エコブースターノズル：デリケートな表面や、軽度から中程度の付着性の汚れがある広い垂直面の洗浄に最適。
＜掃除機（バキュームクリーナー）用アクセサリー＞
掃除機（バキュームクリーナー）には、埃をキャッチするフィルターや掃除をするうえで便利なノズルなど様々なアクセサリーがあります。
・代表的なアクセサリー
①エコフィルター HEPAタイプ：細かなホコリ等をキャッチして、排気をクリーンにするHEPAフィルターです。HEPAフィルターは、0.3ミクロンのチリやホコリを99.97％除去します。ホテル・レストラン等高い衛生基準が求められる場所に最適。
②エコフィルター 強化タイプ：強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができます。塵除去率は99.9％。
③ペーパーフィルターバッグ5枚組：便利な紙製のフィルターバッグが5枚組になったお得なセット。
＜床洗浄機用アクセサリー＞
洗剤塗布、ブラッシング、汚水回収という清掃工程を全て一台でできる床洗浄機には、床材の性質に応じて硬さを選べるパッドやブラシ、様々なバリエーションがあるスクイジー、バッテリーなど床清掃を効率的に行えるアクセサリーがあります。
・代表的なアクセサリー
①パッド：標準・ハード・スーパーハードなど、様々な床材や汚れの性質に対応するパッドがあります。
②ブラシ：標準：スーパーソフト・ソフト・ハードなど、様々な床材や汚れの性質に対応するブラシがあります。
③スクイジー：標準・耐油・カーブタイプなど、様々なタイプのスクイジーがあります。