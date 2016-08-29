業務用製品アクセサリー

KARCHER 業務用製品アクセサリーについて

ケルヒャーでは、清掃をより効率的に行うことができるアクセサリーを多数ご用意しています。

清掃シーンや取り除きたい汚れに合わせたアクセサリーを使用することで、清掃時間の短縮だけでなく水や洗浄剤の量を軽減できるなど様々なメリットがあります。

ケルヒャー業務用製品アクセサリーのラインナップ

＜高圧洗浄機用アクセサリー＞

高圧洗浄機には、高圧ホースと本体の間に取り付けるカップリングや水を吐出するトリガーガン、先端部分に取り付けて様々な洗浄を行えるものがあります。さらにはホースや延長高圧ホースなどもご用意しています。

・代表的なアクセサリー

①カップリング：ねじれ防止カップリング。

②トリガーガン：握り続ける力がゼロになり、ストレスを軽減して簡単に作業ができるEASY!Lock EASY!Forceトリガーガン。

③サーフェスクリーナー FR 30 P：水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行える。

④フォームノズル＋タンク：フォームノズルとタンクのセットで、ダイヤルで泡の濃度を調節可能。

⑤eco!Booster エコブースターノズル：デリケートな表面や、軽度から中程度の付着性の汚れがある広い垂直面の洗浄に最適。

＜掃除機（バキュームクリーナー）用アクセサリー＞

掃除機（バキュームクリーナー）には、埃をキャッチするフィルターや掃除をするうえで便利なノズルなど様々なアクセサリーがあります。

・代表的なアクセサリー

①エコフィルター HEPAタイプ：細かなホコリ等をキャッチして、排気をクリーンにするHEPAフィルターです。HEPAフィルターは、0.3ミクロンのチリやホコリを99.97％除去します。ホテル・レストラン等高い衛生基準が求められる場所に最適。

②エコフィルター 強化タイプ：強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができます。塵除去率は99.9％。

③ペーパーフィルターバッグ5枚組：便利な紙製のフィルターバッグが5枚組になったお得なセット。

＜床洗浄機用アクセサリー＞

洗剤塗布、ブラッシング、汚水回収という清掃工程を全て一台でできる床洗浄機には、床材の性質に応じて硬さを選べるパッドやブラシ、様々なバリエーションがあるスクイジー、バッテリーなど床清掃を効率的に行えるアクセサリーがあります。

・代表的なアクセサリー

①パッド：標準・ハード・スーパーハードなど、様々な床材や汚れの性質に対応するパッドがあります。

②ブラシ：標準：スーパーソフト・ソフト・ハードなど、様々な床材や汚れの性質に対応するブラシがあります。

③スクイジー：標準・耐油・カーブタイプなど、様々なタイプのスクイジーがあります。