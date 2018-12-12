家庭用スチームクリーナー の選び方

スチームクリーナーは、高温のスチームで目に見えないバクテリアやウイルスを99.99%*除菌する、 洗剤不要で環境にとてもやさしいクリーナーです。

※第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで30秒間噴射するとウイルスを99.999%除去するという結果が出ました。

ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。（表面の硬い場所を清掃した場合）