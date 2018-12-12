家庭用スチームクリーナー の選び方
たくさんあるケルヒャーのスチームクリーナー ラインナップ、どの機種が自分に合っているかお悩みですか？機種選びのポイントをご紹介します！
スチームクリーナーは、高温のスチームで目に見えないバクテリアやウイルスを99.99%*除菌する、 洗剤不要で環境にとてもやさしいクリーナーです。
※第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで30秒間噴射するとウイルスを99.999%除去するという結果が出ました。
ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。（表面の硬い場所を清掃した場合）
※第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで30秒間噴射するとウイルスを99.999%除去するという結果が出ました。
ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。（表面の硬い場所を清掃した場合）
使用例
- 床の掃除
使用例
- テーブルの除菌
- ソファなどの布製品
- キッチンまわり
- 家中の床
- 水回りや排水口
- 窓サッシ・レール
- 蛇口の水栓
- 換気扇のガンコ汚れ
＊別途、オプションアクセサリーが必要な場合があります。
詳細スペックと
標準装備品で選ぶ
標準装備品で選ぶ
|
SC 2 Upright
|
SC 1 MINI
|
SC 2
EasyFix W
|
SC 3
EasyFix W
|
SC 4
Deluxe
|ヒートアップタイム
|約40秒
|約3分
|約6分
|約35秒
|約4分
|スチーム吐出圧力
|ー
|0.3 MPa
|0.32 MPa
|0.35 MPa
|0.35MPa
|スチーム
連続噴射時間
|給水により連続使用
|約6分
|約30分
|給水により連続使用
|給水により連続使用
|清掃面積
|50m2（約30畳相当）
|20m2（約12畳相当）
|75m2（約45畳相当）
|75m2（約45畳相当）
|130m2（約70畳相当）
|消費電力
|1,500W
|1,200W
|1,500W
|1,500W
|1,500W
|本体寸法
|243×168×1185 mm
|321×127×186 mm
|380×254×260 mm
|360×236×253 mm
|400 x 265 x 300 mm
|本体質量
|2.5 kg
|1.6 kg
|2.9 kg
|3.1 kg
|5.6kg
|SC 2 Upright
|SC 1 MINI
|SC 2 EasyFix W
|SC 3 EasyFix W
|SC 4 Deluxe
|延長パイプ
|ー
|ー
|2本
|2本
|2本
|イージーフィックス
フロアノズル
|ー
|ー
|1個
|1個
|1個
|イージーフィックス
フロアノズル用
カーペットグライダー
|ー
|ー
|ー
|ー
|1個
|イージーフィックス
フロアノズル用
マイクロファイバークロス
|1枚
|ー
|1枚
|1枚
|ー
|イージーフィックス
フロアノズル用
クロス
（マイクロファイバー）
|ー
|ー
|ー
|ー
|2枚
|イージーフィックス
フロアノズル用
使い捨てクロス
|ー
|ー
|ー
|ー
|2枚
|ノズルヘッド
|ー
|ー
|1個
|1個
|1個
|ブラシ
|ー
|ー
|黒1個、黄1個
|黒1個、黄1個
|黒2個、黄2個
|真ちゅうブラシ
|ー
|ー
|ー
|ー
|2個
|すきまブラシ
|ー
|ー
|ー
|ー
|1個
|スチームターボブラシ
|ー
|ー
|ー
|ー
|1個
|ハンドブラシ
|ー
|1個
|1個
|1個
|1個
|ハンドブラシ用
マイクロファイバーカバー
|ー
|2枚
|1枚
|1枚
|ー
|ハンドブラシ用カバー
（マイクロファイバー）
|ー
|ー
|ー
|ー
|2枚
|ビッグブラシ
|ー
|ー
|ー
|ー
|1個
|ビッグブラシ用カバー
|ー
|ー
|ー
|ー
|1枚
|スポットノズル
|ー
|ー
|ー
|ー
|1個
|ボイラー洗浄剤
パウダータイプ
|ー
|ー
|ー
|ー
|1個
|スケール除去
カートリッジ
|1個
|ー
|ー
|1個
|ー