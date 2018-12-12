家庭用スチームクリーナー の選び方

たくさんあるケルヒャーのスチームクリーナー ラインナップ、どの機種が自分に合っているかお悩みですか？機種選びのポイントをご紹介します！

あなたが探していた製品がきっと見つかる ! スチームクリーナー偏

スチームクリーナーは、高温のスチームで目に見えないバクテリアやウイルスを99.99%*除菌する、 洗剤不要で環境にとてもやさしいクリーナーです。
※第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで30秒間噴射するとウイルスを99.999%除去するという結果が出ました。
ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。（表面の硬い場所を清掃した場合）
YES/NOチャートで選ぶ 使用頻度で選ぶ
連続使用時間で選ぶ ヒートアップタイムで選ぶ
詳細スペックと標準装備品で選ぶ
YES/NOチャートで選ぶ

ケルヒャースチームクリーナーのラインナップは全５機種。 どの機種を選べば良いか迷っている方のために「YES/NOチャート」をご用意しました。
あなたに最適な機種をご紹介します。

使用頻度で選ぶ

給水により連続使用可能
SC Upright
SC Upright プレミアム
製品情報
使用例
  • テーブルの除菌床の掃除
連続使用時間約6分
SC 1 MINI,SC 1 EasyFix
SC 1 MINI
製品情報
連続使用時間約30分
SC 2 EasyFix
SC 2 EasyFixプレミアム
製品情報
給水により連続使用可能
SC 3 EasyFix
SC 3 EasyFixプレミアム
製品情報
SC 4 EasyFix
SC 1 MINI
製品情報
使用例
  • テーブルの除菌床の掃除
使用例
  • テーブルの除菌テーブルの除菌
  • ソファなどの布製品ソファなどの布製品
  • キッチンまわりキッチンまわり
  • 家中の床家中の床
  • 水回りや排水口水回りや排水口
  • 窓サッシ・レール窓サッシ・レール
  • 蛇口の水栓蛇口の水栓
  • 換気扇のガンコ汚れ換気扇のガンコ汚れ

＊別途、オプションアクセサリーが必要な場合があります。

ヒートアップタイムで選ぶ

ヒートアップタイムとは、クリーナーが使えるようになるまでの「待ち時間」です。

SC 1 MINI
製品情報
SC 1 MINI
製品情報
SC 2 EasyFix
製品情報
SC 3 EasyFix
製品情報
SC 4 EasyFix
製品情報
詳細スペックと
標準装備品で選ぶ

SC 2 Upright
SC 1 MINI
SC 2
EasyFix W
SC 3
EasyFix W
SC 4
Deluxe
ヒートアップタイム 約40秒 約3分 約6分 約35秒 約4分
スチーム吐出圧力 0.3 MPa 0.32 MPa 0.35 MPa 0.35MPa
スチーム
連続噴射時間		 給水により連続使用 約6分 約30分 給水により連続使用 給水により連続使用
清掃面積 50m2（約30畳相当） 20m2（約12畳相当） 75m2（約45畳相当） 75m2（約45畳相当） 130m2（約70畳相当）
消費電力 1,500W 1,200W 1,500W 1,500W 1,500W
本体寸法 243×168×1185 mm 321×127×186 mm 380×254×260 mm 360×236×253 mm 400 x 265 x 300 mm
本体質量 2.5 kg 1.6 kg 2.9 kg 3.1 kg 5.6kg
SC 2 Upright SC 1 MINI SC 2 EasyFix W SC 3 EasyFix W SC 4 Deluxe
延長パイプ延長パイプ 2本 2本 2本
イージーフィックスフロアノズルイージーフィックス
フロアノズル		 1個 1個 1個
イージーフィックスフロアノズル用クロスイージーフィックス
フロアノズル用
カーペットグライダー
 1個
イージーフィックスフロアノズル用クロスイージーフィックス
フロアノズル用
マイクロファイバークロス
 1枚 1枚 1枚
イージーフィックスフロアノズル用クロスイージーフィックス
フロアノズル用
クロス
（マイクロファイバー）		 2枚
イージーフィックスフロアノズル用クロスイージーフィックス
フロアノズル用
使い捨てクロス 		2枚
ノズルヘッドノズルヘッド 1個 1個 1個
ブラシブラシ 黒1個、黄1個 黒1個、黄1個 黒2個、黄2個
真ちゅうブラシ真ちゅうブラシ 2個
真ちゅうブラシすきまブラシ 1個
真ちゅうブラシスチームターボブラシ 1個
ハンドブラシハンドブラシ 1個 1個 1個 1個
ハンドブラシハンドブラシ用
マイクロファイバーカバー		 2枚 1枚 1枚
ハンドブラシ用カバーハンドブラシ用カバー
（マイクロファイバー）		 2枚
ビッグブラシビッグブラシ 1個
ビッグブラシ用カバービッグブラシ用カバー 1枚
スポットノズルスポットノズル 1個
ボイラー洗浄剤パウダータイプボイラー洗浄剤
パウダータイプ		 1個
スケール除去カートリッジスケール除去
カートリッジ		 1個 1個
ケルヒャー スチームクリーナー の製品特長はこちらからチェック！

