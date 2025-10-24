モバイルクリーナー（家庭用）

KARCHER モバイルクリーナーについて

＜モバイルクリーナーとは＞

電源が充電式でコードレスの屋外用洗浄機のこと。水を使った洗浄を行うので主に屋外で清掃・洗浄作業を行う清掃家電です。交換式のリチウムイオンバッテリーを電源としているため、コンセントのない場所での清掃作業が可能です。給水タンクを備えた低圧のマルチクリーナーと、高圧の手持ちタイプ（ハンドヘルドタイプ）のモバイル高圧洗浄機に分類されます。いずれも持ち運んで使用することができるため、電源や水源（水道蛇口）が遠い場所や屋外レクリエーション、キャンプなどで活躍します。

＜マルチクリーナーの特長＞

マルチクリーナー OC 3は、本体にバッテリーを内蔵した洗浄機です。さらに、給水タンクを備えているので、水の用意もとても簡単です。使い方も電源スイッチを押したら、レバーを握るだけなので、機械が苦手な方にも気負いなくすぐに使うことができます。ノズルも本体内部に収納でき、コンパクトに収納できるので、持ち運びが苦になりません。本体重量も軽量です。水圧は、水道圧の約2倍と低圧ですが、屋外のちょっとした汚れや自転車の洗浄、長靴の汚れ、鉢植えの泥汚れなど、様々な物の汚れを洗い流すことができます。マルチクリーナーは、専用アクセサリーも充実しています。給水タンクだけでは足りない方のために、ポリタンクやバケツから水を汲み取れる「給水ホース」、ジェットのような強い直噴ができる「直噴ノズル」、泥汚れなどをゴシゴシこすり洗いができる「ウォッシュブラシ」、ペットの手脚を洗う際や植物への水やりに便利な「シャワーノズル」、水の跳ね返りを防ぐことができる「スプラッシュガード」など、充実したラインナップです。

＜マルチクリーナー オススメの清掃場所＞

キャンプ用品やテント、バーベキューの後片付けや汚れを洗い流したいときに最適です。さらに、自転車の洗浄、車の部分的な洗浄、レインブーツの泥汚れ、プランターについた雨の跳ね返りの泥汚れ、ガーデニングツールの汚れ、ペットの散歩の後の手脚の汚れ、海岸・砂浜で遊んだ後の砂を洗い流す際にも便利です。

＜モバイル高圧洗浄機の特長＞

モバイル高圧洗浄機は、交換式のバッテリーを電源とした、コードレスの洗浄機です。手持ち式のの本体に水道ホースを接続するだけで簡単に高圧洗浄できます。準備が簡単なので、手軽に清掃・洗浄作業ができるのが特長です。本体は常に持ち歩きながら洗浄するので小回りが効くため、日常使いするのにぴったりのクリーナーです。軽量コンパクトな設計なので、収納場所を取りません。電源のリチウムイオンバッテリーは、バッテリー残量を数値で確認できるほか、防水機能や使わない時でもバッテリーを長持ちさせるモードを搭載するなど、ケルヒャー独自の革新的な技術を備えたパワフルなバッテリーです。モバイル高圧洗浄機 KHB 6は、専用アクセサリーのラインナップも充実しています。きめ細かい泡で洗車に便利な「フォームノズル」、ノズルを延長できる「ランス」、水ハネを防ぐ「デッキクリーナー PS 20」、5種類の水流で洗浄できる「マルチジェット MJ 24」、ノズルの向きを自在に変えられるので狭い場所の洗浄に便利な「フレキシブル可変ノズル360° VJ 24」、ポリタンクやバケツのため水から給水できる「自吸用ホース SH 5」、そのほか急速充電器や交換用バッテリーなども。



＜モバイル高圧洗浄機 オススメの清掃場所＞

自動車やバイク、自転車の洗浄は、小回りがきくのでとても便利です。さらに窓や網戸、ベランダなどの家まわりの清掃ももちろん、外壁やブロック塀、玄関まわりと様々な場所の清掃に活躍します。電源がいらないので、キャンプなどの屋外に持ち出してもさらに活躍の場が広がります。自吸用ホースとセットで使えば、電源コンセントも水道蛇口も関係なく、好きな場所へ持ち出すことができます。