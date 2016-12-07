お客様導入事例
ケルヒャー業務用製品を導入いただいたお客様の事例をご紹介いたします。
ビルメンテナンス
グローブシップ株式会社様（ビル清掃業務改善）
日本屈指の服飾教育機関「文化学園」の清掃を担う同社。ファッションの学校ならではの、床のヒールマーク（靴底の摩擦汚れ）除去が課題でした。モップによる手作業の清掃を機械化して生産性を向上し、ヒールマークも楽に落とせるようになったその成果とは？
阪急阪神クリーンサービス株式会社様（ビル清掃ロボット活用＆バッテリー統一）
大阪うめだの新しい顔「グラングリーン大阪」の清掃を担う同社。受託エリアの清掃計画は、コードレス化とロボットの活用が前提でした。しかしビル特有の「資機材庫の狭さ」という課題が立ちはだかり…。ロボット活用と省スペース化を一気に解決した秘訣とは？
株式会社 横浜国際平和会議場-パシフィコ横浜 様（ビル清掃業務改善）
パシフィコ横浜の清掃管理と、清掃に関する渉外を担当している清掃センターでは、国内初となるカーペット仕様にカスタマイズした搭乗式スイーパーをはじめ、コードレスアップライトバキューム、カーペットスイーパーなどを次々に導入した結果・・・。
株式会社山形ビルサービス様（ビル清掃業務改善）
カーペットスイーパー「CVS 65/1 Bp」モニターキャンペーン当選レポートです。
ビル清掃において、ケルヒャー業務用品を導入いただいたお客様の改善事例をご紹介いたします。
クボタインクルージョンワークス株式会社様（オフィスビル・工場内清掃）
少ない人数で延べ床面積の広い現場を安全作業かつ高い品質を保ちどう清掃すればいいのか…。その答えの一つが、日常清掃の機械化であった。
清掃マシンは初めてで、操作、運用に不安がある。障がい者スタッフたちがどう管理してくのか。どのように作業を改善していったのか・・・
日本空港テクノ株式会社様（ビル清掃）
日本の表玄関である羽田空港で、設備管理、環境衛生管理、工事、植栽管理などの維持管理業務を60年以上も担ってきた同社。除塵しづらい給排気口の清掃は、脚立からの落下に気を張るため、ハイスペック、安全性、使い易さの3項目を担保する作業方法を模索した結果・・・。
株式会社東日本環境アクセス様（駅清掃）
利用者がコードに引っかかったり、水で足を滑らせてしまうリスクを最小限にするため、コードレス床洗浄機の導入を決めた同社。
コンパクトな床洗浄機を導入したことで、清掃作業はどの様に変化したのでしょう。
公益財団法人 日本補助犬協会様（ペット医療室の清掃）
補助犬の診察や医療行為が行われる診察室は、犬の抜け毛が溜まりやすく、また外を歩いた犬たちが歩くため、床の衛生管理に苦労されていた同協会。
そうした悩み解決のために、コンパクトな床洗浄機を試していただきました。
製造
製造業界における導入事例
ケルヒャーの産業向け製品はあらゆる分野で使用されており、その年間売上高は3億ユーロを超えています。いくつかの事例を挙げて、ケルヒャーの清掃ソリューションを導入するメリットについてご紹介しましょう。
株式会社佳長様（セントラル洗浄）
手作業での清掃を毎日2時間以上…。重労働ゆえに品質が不安定だった課題を清掃作業の機械化によって誰でも簡単に作業でき、品質が向上！毎日の作業は1時間で完遂。課題解決の方法とは・・・。
日立Astemo株式会社様（工場清掃）
新工場の設立に伴いAGV(自動搬送車)の使用を始めた日立Astemo様。
AGVが行きかう広範囲の床を清潔に保つため、搭乗式の床洗浄機を導入されました。その効果は・・・。
株式会社ユーメディア様（工場清掃）
雑誌・ガイドブック・パンフレットなどの印刷物を出荷するスペースで、パレットなどから発生する木くずや釘の回収に苦慮していた同社。「思い立った時に、誰でもさっと使える」手軽な清掃機器を探していました。
手押し式のスイーパーを導入されてことでどのような変化があったのでしょう。
建築土木
株式会社畑中工務店様（ダムの除草 温水除草システム®）
「七ヶ宿ダム」の維持管理を行う同社は、ブロック舗装の目地の雑草に悩んでいました。草刈り機では根が残り、ダムの水を汚染する除草剤は使えません。そこで環境に優しい「温水除草システム®」を導入し30％のコストダウンに成功！その成果をご紹介します。
日本ロード・メンテナンス株式会社様（雑草除去）
道路の清掃・維持管理をする中で、機械が使えない場所の雑草は手作業で刈っていた同社。
「根が残りすぐに生えてきてしまうため、頻繁に行わなければならない」と悩んでいたなか、ケルヒャーの温水除草システムを導入したところ・・・。
農林水産
有限会社おっとちグリーンステーション様（有機農業の温水除草システム®活用）
有機農業の2大作業は「除草」と「清掃」です。同社は、手作業によるハウス脇の除草と、有機農業に不可欠なトラクターの頻繁な洗浄作業に困っていました。その2つのお困りごとを見事、温水高圧洗浄機1台で解決！「除草剤ゼロ」を達成したその成果とは？
農業法人 椛沢組様（農業現場の清掃効率化）
東京ドーム約17個分の水田を家族5人で管理し、稲作から精米、販売まで行う大規模農家の同社は、農機具の清掃に課題を抱えていました。これまで家庭用の掃除機などで行っていた清掃に、産業用清掃機器を取り入れた結果、見事効率化に成功！その成果とは？
自動車関連
ガリバーアウトレット八千代店様（車内清掃）
販売前の自動車の清掃が欠かせない同社。
これまではコード付き掃除機を使っていましたが「コードの取り回しに不便さを感じる」ことも。今回、コードレスタイプの掃除機を導入したことでどんな効果があったのかをインタビューしました。
宿泊・娯楽施設
倉敷由加温泉ホテル 山桃花（さんとうか）様（宿泊施設ロボット清掃）
お客様の「非日常体験」が大切なホテルにとって、清掃の品質は譲れない生命線です。しかし、限られた時間内に、広大な共用部の除塵作業を行うのはわずか1名。「清掃の品質」と従業員の「働き方改革」の両立を実現した、ロボット掃除機導入の効果とは…。
輸送
DBシェンカー社 シュトゥットガルト空港事業所 様（大型物流倉庫床清掃）
同社の作業チームはかつて長きにわたり、本来の業務とは別の清掃に関する課題を抱えていました。事業所を長年悩ませてきた「カーボンブラック、タイヤカス、煤（すす）などの黒い粉塵」は床洗浄ロボットの導入によってどの様に変化したのでしょうか...。
公共・産廃
石坂産業株式会社様（粉塵回収）
瓦礫を破砕機で粉砕してリサイクルしていく過程で、工場内のあちこちに粉塵が溜まってしまう。粉塵の量が多いため、毎日清掃しないと粉塵が山になり、生産に支障をきたしていました。粉塵は広範囲に広がり、それをスコップと一輪車を使って何度も行き来して回収し、コンベアに戻しているため、かなりの重労働に・・・。
業種別ソリューション
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