お客様導入事例｜ビル清掃業務改善

広大なカーペットフロアを安全かつ速やかに清掃

劇場式ホール、会議室、展示場、ホテルを1か所に集約した「ALL IN ONE」をコンセプトに設計され、国内最大級の複合 MICE 施設として知られるパシフィコ横浜──。

国立大ホールは「貝」、会議センターは「光」、展示ホールは「波」、ホテルは風をはらむ「帆」をイメージした美しくユニークな外観は、横浜のランドマーク的存在である。

2020年4月には、「パシフィコ横浜ノース」（施設所有者:横浜市）が開業。PFI 事業者※ 2 として、パシフィコ横浜が管理運営を担うことになった。 国内最大規模となる約 6,300m2の多目的ホール（最大8分割可能）を備えた同施設は、大型パーティー、企業コンベンション、会議などに対応できる多機能な新・複合コンベンション施設として、多様なお客様のニーズを支えている。

※ 2 Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。

施設全体の清掃管理を行うのは、株式会社 横浜国際平和会議場の清掃センターの面々だ。総勢100 人を超える清掃スタッフは5チームに分かれ、パシフィコ横浜ノースの開業にあたっては、約20名が増員された。

パシフィコ横浜ノースの清掃統括責任者として活躍する小早川宏朗氏は開業当時、タイルカーペットが敷き詰められている多目的ホールの清掃を考え、苦慮したという。

「パーティーとしての用途はもちろん、展示会としても使用されます。ブースの設営・撤去時には、木くずや木片がタイルカーペットの中に入っていきますし、釘や針金なども多く落ちています。当然、ハンディーバキュームのようなものでは木くずは取りきれません」

広大なカーペットフロアに加え、多くの施工業者が設営や撤去作業するなかで清掃を行うことも珍しくない。当然、催事はひっきりなしに開催されることから、常に原状回復清掃が絶対条件となる。安全かつ速やかに作業できる方法を探し、当社の搭乗式スイーパー「KM 85/50 R Bp」を選んでいただいた。

「営業の方からは、日本の導入1号機と聞いています。倉庫や屋外、半屋外仕様のものをカーペット仕様（カーペットオプションキット）に変更できると聞いたんです。また、1時間で3,000㎡以上を清掃できるカーペットの機械というのは見たことがなかったので、これしかないなと」

「KM 85/50 R Bp」は、バッテリー駆動の搭乗式スイーパーであるが、コンパクトなモデルとなっている。小早川氏いわく「パシフィコ横浜ノースでは通れないところはありません」と高く評価いただいた。

また、オプションとして左サイドブラシを追加し、フロント部分はダブルブラシにカスタマイズし、メインブラシの部分は「カーペットキット」に切り替えた。帯電防止仕様に加えて、たたきブラシの機能で釘はもちろん、カーペットの中に入り込んだ木くずを難なく回収することができる。

「KM 85/50 R Bp」以外にも、除塵作業の効率化を考え、カーペットスイーパー「CVS 65/1 Bp」とコードレスアップライト式バキュームクリーナー「CV 30/2 Bp」をそれぞれ導入いただいた。両製品については、共通リチウムイオンバッテリーの「バッテリーパワープラス36Vシリーズ」で稼働させることができる。