カーペットスイーパー CVS 65/1 Bp
業務用カーペット用掃除機CVS 65/1 Bpは、リチウムイオンバッテリーで稼働するカーペット向けのバキュームスイーパーです。小型で今までのカーペットスイーパーよりも10kg以上軽量でかつ低騒音です。 2層構造のフィルターシステムを搭載しており、自動でチリ落としが可能です。
リチウムイオンバッテリーの採用でどなたでも簡単に手押しできる
軽量カーペットスイーパー
2022年度グッドデザイン賞受賞
4つの特長
-
1
軽量コンパクト設計
簡単に押して歩ける軽量モデル
着脱式リチウムイオンバッテリーは2.1kg（36V7.5Ah）で、バッテリーを含めたマシンの重さは39kgと非常に軽量です。どなたでも簡単に手押しできて、方向転換も容易です。
-
2
優れた静音性
営業時間中も気にならない静音性
作動音は56dBと掃除機よりも静かで、その静音性とコードレスの安全性で、オフィスや公共施設の営業時間中の清掃も可能です。カーペットフロアに限らずハードフロアも清掃できます。
-
3
扱いやすい操作性
すべてがひと目で確認可能
ブラシ圧はLEDランプの色で確認できるため、簡単に最適な調整ができます。バッテリーの残量は分単位で分かるため清掃計画に役立ちます。
-
4
高い清掃効率
フィルターを5分毎に自動清掃
フィルターは二層構造で、プレフィルターが5分毎に自動清掃されるため長時間の連続清掃が可能です。フィルターは工具なしで取り外せて清掃が容易です。
CVS 65/1 Bpは、36Vの取り外し可能なリチウムイオンバッテリーで稼働するカーペット清掃用のスイーパーです。一度に約60分間、カーペットを効率的にクリーニングすることができます。
1回の充電で最大1,800平方メートルの面積に相当する性能です。特にオフィス環境や会議室などのカーペット清掃に適しています。メインブラシは、さまざまな種類のカーペットに対しても簡単に調整できるため、ループパイルカーペットや長いベロアのカーペット清掃にも使用することができます。
また、接地圧力をランプを見ながら正確に設定することができるので、カーペットを傷つけずに、ローラーの摩耗を抑えることができます。
CVS 65/1 Bpは、1パス（マシンを押しながら通行するだけ）で掃除機がけと同等の清掃力を発揮します。その上、ブラシの回転数は少なくおさえられているため、56dB（A）という低い運転音を実現しております。なので騒音に敏感な場所での使用にも適しています。
また、プレフィルターとPTFE（フッ素樹脂コーティング）コーティングされたフラットプリーツフィルターの2層構造フィルターにより、ダストクラスLとMを回収し低発塵作業を実現します。サイドブラシにより、ホコリが溜まっている壁際やドアや消火栓の隙間のゴミも回収します。
※充電器、バッテリーは納品物に含まれません。
※本体の寸法はサイドブラシのブラシ部は含みません。
製品特長
バッテリーによる稼働
- 1回のバッテリー充電で約60分の連続動作。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|清掃幅 (mm)
|450
|作業幅（サイドブラシ1個使用時） (mm)
|625
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|1800
|真空度 (mbar)
|1
|コンテナ容量 (l)
|20
|定格入力電力 (W)
|300
|騒音値 (dB(A))
|56
|バッテリータイプ
|脱着式リチウムイオンバッテリー
|電圧 (V)
|36
|色
|アンスラサイトグレー
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|36.9
|梱包重量 (kg)
|43.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|980 x 675 x 1070
付属品・同梱品
- アクセサリーバッグ
製品機能
- ダストクラス: M
- 自動チリ落とし機能でフィルター清掃
- サイドブラシ（調節可能）
用途・清掃場所
- オフィス、ビルメンテナンス
- ホテル
- 空港
アクセサリー
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。
ケルヒャーバッテリーユニバース
ケルヒャーバッテリーユニバース（互換性のあるプラットフォーム）用のリチウムイオンバッテリー『バッテリーパワープラス』は、ラインナップとして18Vと36Vの容量違い合計3種類があります。対応するマシンも高圧洗浄機、ハンディバキュームクリーナー、乾湿両用クリーナーがあり、使い方の自由度を最大化、そして投資コストは最小限にできます。詳しくはこちら
ケルヒャーの業務用掃除機（バキュームクリーナー）について
ケルヒャーの業務用掃除機にはドライクリーナー、乾湿両用クリーナー、縦型のアップライト式クリーナーなど豊富なラインナップがあります。また、高性能のフィルターが細かな埃やゴミもキャッチして逃がしません。本体には強化プラスチックが使われているため軽量で丈夫、ご家庭ではなく業務のご使用に最適な掃除機です。
＜ 業務用掃除機（バキュームクリーナー）の種類＞
・ドライクリーナー：一般的な掃除機と同じように乾いたゴミの回収を行います。タンク容量が7Lから12Lまでの複数の製品があります。また、コードレスタイプのクリーナーもあり、コードの取り回しの煩さしさを感じることなく、快適に清掃が行えます。
・アップライト式クリーナー：作業しやすい縦型のカーペット用掃除機です。家具を傷つけにくい素材のバンパーやモーターの故障を防ぐ安全設計など、ホテルといった高級家具が置かれている場所の清掃に適しています。
・乾湿両用クリーナー：強力な吸引力で乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引が可能であり、その際フィルターの交換が不要です。タンク容量が27Lから65Lまで様々な製品があります。チリ落とし機能が付いているモデルもあり、沢山のゴミを吸引してもフィルターの目詰まりを防げるため高い吸引力を維持したまま清掃ができます。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）の特長＞
乾湿両用クリーナーの特長の一つがチリ落とし機能です。フィルター掃除の手間を省くことができるため、短時間で広い面積を掃除する必要があるビジネスユースに適しています。
・手動チリ落とし機能（NT Apモデル）：チリ落としボタンを数回押せばフィルターの目詰まりが解消されます。
・自動チリ落とし機能（NT Tactモデル）：清掃中に一定間隔でフィルター目詰まりを自動的に解消してくれるので、清掃の手を止めずに効率よく連続作業が行えます。
一部の製品には帯電防止仕様となっており、微細な粉塵による静電気の発生を抑制できるので、ストレスなく清掃できます。容量がコンパクトなモデルは店舗やオフィスなど、物が多い場所でも軽快に清掃が可能です。大型タイヤ付きなので本体が振られて物にぶつかるリスクを軽減します。かがむことなく足でオン／オフできるフットスイッチは、スムーズな作業を実現します。日本人の手にもフィットする握りやすい形状なので、長時間作業する際の疲れを軽減します。片手で本体ハンドルとパイプを一緒に持てるので移動が楽です。階段の移動時も両手がふさがらず安全です。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）のアクセサリー＞
洗って繰り返し使える合成繊維フィルターバスケットや通常のペーパーフィルターバッグに比べ、集塵量が約2倍（当社比）の合成繊維フィルターバッグなど、コストが削減できる消耗品を用意しています。さらに各種ホースやノズルも豊富にそろえており、オフィス・社内・食品加工工場・建築現場など様々な場所の清掃を快適に行うことができます。