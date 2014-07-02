乾湿両用掃除機（業務用）

ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーは、乾いたゴミはもちろん、湿ったゴミや液体でも、あらゆる種類のゴミや汚れを清掃します。
フィルター内のチリ落とし機能（自動・手動）を備えたモデルやコードレスモデルなど、様々なシチュエーションに対応可能な製品を取り揃えています。

Kärcher Tactクラス

Tactクラス

フィルター内のチリを一定間隔で落とすTactシステム（特許取得）を採用しているモデルです。 フィルターの目詰まりを取り除く手間が発生しないため効率的に作業を行え、湿ったゴミや液体でも、あらゆる種類のゴミや汚れを清掃します。

Kärcher Apクラス

Apクラス

Apクラスの強力な乾湿両用掃除機は、液体や湿った汚れだけでなく、中程度の細かいほこりも取り除きます。 半自動フィルター洗浄のおかげで、フィルターは透明なままで、吸引力が高いです。 長く効率的な作業期間が保証されます。

Kärcher スタンダードクラス

スタンダードクラス

大きめのゴミも多量の液体も吸引可能な、スタンダードクラスのバキュームクリーナーです。丈夫で耐久性に優れ、取り回しも簡単なので、毎日の清掃に便利です。

NT（乾湿両用掃除機）ラインナップ


ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機は、高い吸引力で乾いたゴミはもちろん、湿ったゴミや液体でも、さまざまな種類のゴミや汚れを清掃します。 業務用乾湿両用掃除機の中から、どの機種を選べば良いか迷っている方のために、ポイント別にご紹介します。

業務用乾湿両用掃除機の製品特長

NT_30_1_Tact_H_2

帯電防止＜帯電防止専用機種＞

帯電防止仕様により微細な粉塵による静電気発生を抑制。
清掃時の静電気発生によるストレスを軽減します。お手元のサクションホースとベンディングパイプだけの帯電防止アクセサリーから本体自体の帯電防止仕様（Tactタイプ）までラインナップを揃えております。

NT_30_1_Ap_40_1_Ap_img02_800x500

汚水回収

乾いたゴミ、湿ったゴミ、液体も強力に吸引するパワフルな掃除機です。
面倒な乾湿切り替え時のフィルター交換が不要で、乾湿ゴミをグングン吸引して作業時間を節約します（Apタイプ、Tactタイプの場合）。エコフィルターには液体が直接かからない構造となっています（Apタイプ、Tactタイプの場合）。

NT 乾湿両用掃除機 Tactタイプ

乾湿両用掃除機 Tact
NT 乾湿両用掃除機 Apタイプ

乾湿両用掃除機 Ap
NT 乾湿両用掃除機スタンダード

乾湿両用掃除機スタンダード


製品分類 Tactタイプ Ap タイプ スタンダード
  フィルター
チリ落とし機能		 自動 手動 なし
タンク容量 22L 　　  
27L   　　
30L 　　  
40L 　　  
48L   　　
50L 　　  
65L 　　  

 

 

タンク容量22L～40L
タンク容量40L～65L

標準容量

余裕の容量
タンク容量
製品分類 フィルター
チリ落とし機能		 22L 27L 30L 40L 48L 50L 65L
スタンダード なし 　　 　　 　　 　　 　　

Ap タイプ

 手動 　　 　　 　　 　　
Tactタイプ 自動 　　 　　 　　

　　

　●標準装備　オプション




コードレスで選ぶ

電源確保や移動の際にコードの差し替えが必要なく、場所を選ばず手軽に清掃できます。

タンク容量
製品分類 フィルター
チリ落とし機能		 22L 27L 30L 40L 48L 50L 65L
スタンダード なし 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　

Ap タイプ

 手動 　　 　　 　　 　　 　　 　　
Tactタイプ 自動 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　


　　

帯電防止で選ぶ

帯電防止仕様により微細な粉塵による静電気発生を抑制します。
また、清掃時の静電気発生によるストレスを軽減します。



タンク容量
製品分類 フィルター
チリ落とし機能		 22L 27L 30L 40L 48L 50L 65L
スタンダード なし 　　 　 　　 　　 　　 　　

Ap タイプ

 手動 　 　　 　　 　　 　　
Tactタイプ 自動 　　 　　 　　


※NT 40/1 Tact と NT 50/1 Tactは本体のみ帯電防止仕様。
　ベンディングパイプとサクションホースは帯電防止アクセサリーがあります。



　

フィルター交換不要（乾湿切替時）で選ぶ

面倒な乾湿切り替え時のフィルター交換が不要です。

タンク容量
製品分類 フィルター
チリ落とし機能		 22L 27L 30L 40L 48L 50L 65L
スタンダード なし 　 　　 　　 　　 　　

Ap タイプ

 手動 　　 　　 　　 　　
Tactタイプ 自動 　　 　　 　　


　　

汚水回収機能で選ぶ

湿ったゴミだけでなく、汚水回収ができる機能を兼ね備えています。

　
タンク容量
製品分類 フィルター
チリ落とし機能		 22L 27L 30L 40L 48L 50L 65L
スタンダード なし 　 基本仕様 　　 　　 基本仕様 　　 　　

Ap タイプ

 手動 基本仕様 基本仕様 基本仕様 　 　　
Tactタイプ 自動 　 　　 基本仕様 基本仕様 　　 汚水回収強化仕様
※下表参照		 汚水回収強化仕様
※下表参照
　 　
タンク容量
汚水回収機能　 50L 65L
モーター　 1基搭載 2基搭載
排水ホース
ハンドル
チルト式タンク　
固定ノズル
4.130-029.0
4.130-400.0 ※

※ 固定ノズルをシリアル番号100,000番以降のNT 65/2 Tact 2に接続頂く場合、ホースアダプター5.031-436.0が必要です

ケルヒャーの業務用掃除機（バキュームクリーナー）について

ケルヒャーの業務用掃除機にはドライクリーナー、乾湿両用クリーナー、縦型のアップライト式クリーナーなど豊富なラインナップがあります。また、高性能のフィルターが細かな埃やゴミもキャッチして逃がしません。本体には強化プラスチックが使われているため軽量で丈夫、ご家庭ではなく業務のご使用に最適な掃除機です。

＜ 業務用掃除機（バキュームクリーナー）の種類＞
・ドライクリーナー：一般的な掃除機と同じように乾いたゴミの回収を行います。タンク容量が7Lから12Lまでの複数の製品があります。また、コードレスタイプのクリーナーもあり、コードの取り回しの煩さしさを感じることなく、快適に清掃が行えます。
・アップライト式クリーナー：作業しやすい縦型のカーペット用掃除機です。家具を傷つけにくい素材のバンパーやモーターの故障を防ぐ安全設計など、ホテルといった高級家具が置かれている場所の清掃に適しています。
・乾湿両用クリーナー：強力な吸引力で乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引が可能であり、その際フィルターの交換が不要です。タンク容量が27Lから65Lまで様々な製品があります。チリ落とし機能が付いているモデルもあり、沢山のゴミを吸引してもフィルターの目詰まりを防げるため高い吸引力を維持したまま清掃ができます。

＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）の特長＞
乾湿両用クリーナーの特長の一つがチリ落とし機能です。フィルター掃除の手間を省くことができるため、短時間で広い面積を掃除する必要があるビジネスユースに適しています。
・手動チリ落とし機能（NT Apモデル）：チリ落としボタンを数回押せばフィルターの目詰まりが解消されます。
・自動チリ落とし機能（NT Tactモデル）：清掃中に一定間隔でフィルター目詰まりを自動的に解消してくれるので、清掃の手を止めずに効率よく連続作業が行えます。
一部の製品には帯電防止仕様となっており、微細な粉塵による静電気の発生を抑制できるので、ストレスなく清掃できます。容量がコンパクトなモデルは店舗やオフィスなど、物が多い場所でも軽快に清掃が可能です。大型タイヤ付きなので本体が振られて物にぶつかるリスクを軽減します。かがむことなく足でオン／オフできるフットスイッチは、スムーズな作業を実現します。日本人の手にもフィットする握りやすい形状なので、長時間作業する際の疲れを軽減します。片手で本体ハンドルとパイプを一緒に持てるので移動が楽です。階段の移動時も両手がふさがらず安全です。

＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）のアクセサリー＞
洗って繰り返し使える合成繊維フィルターバスケットや通常のペーパーフィルターバッグに比べ、集塵量が約2倍（当社比）の合成繊維フィルターバッグなど、コストが削減できる消耗品を用意しています。さらに各種ホースやノズルも豊富にそろえており、オフィス・社内・食品加工工場・建築現場など様々な場所の清掃を快適に行うことができます。

