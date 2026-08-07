プロ用ガーデンツール
バッテリーパワープラス 背負式ブロアからチェーンソー、芝刈り機と、様々な製品に切り替えて、バッテリーを持ち歩くだけです。 36 V クラスのすべてのバッテリーは、ケルヒャーのプロ用ガーデンツールシリーズのすべての機械に適しています。 これは、いつでもすぐに作業の準備ができていることを意味します。 当社のバッテリー式マシンの高性能と耐久性により、あらゆる作業で高いの効果を達成できます。 また、低騒音で人間工学に基づいた仕様により、快適に作業できます。 高い要望と個々の要件に対応でき、それはケルヒャーの高い品質を意味します。 すべての、プロのガーデンメンテナンス作業に最適な機械です。
0 点の取扱製品
|技術データ
|バッテリーパワープラス 36/60, 6.0 Ah
|バッテリーパワープラス 36/75, 7.5 Ah
|電圧
|36 V
|36 V
|容量
|6.0 Ah
|7.5 Ah
|エネルギー
|216 Wh
|270 Wh
|充電時間
|76分 (100%)、44分(80%)
|92分 (100%)、58分(80%)
|用途・種類
|可動時間
|作業時間
|可動時間
|作業時間
|40分 *
80分 **
|450m² *
900m² **
|55分 *
110分 **
|550m² *
1,100m² **
|25分
|170カット
(10×10 cm)
|30分
|230カット
(10×10 cm)
|マルチツール
MT 36 Bp
|45分
|400カット
(6×6 cm)
|55分
|500カット
(6×6 cm)
|100分
|320㎡
|125分
|400㎡
|40分
|1,200m²
|50分
|1,500m²
|30分 *
60分 **
|900m² *
1,800m² **
|40分 *
80分**
|1,200m² *
2,400m² **
* バッテリー1個使用時、** バッテリー2個使用時の値です。
■ 推奨バッテリー:Battery Power+ 36/60、6.0Ah. ■ 推奨バッテリー:Battery Power+ 36/75、7.5Ah.
稼働時間や作業時間は、使用環境や充電回数で異なります。