プロ用ガーデンツール

バッテリーパワープラス 背負式ブロアからチェーンソー、芝刈り機と、様々な製品に切り替えて、バッテリーを持ち歩くだけです。 36 V クラスのすべてのバッテリーは、ケルヒャーのプロ用ガーデンツールシリーズのすべての機械に適しています。 これは、いつでもすぐに作業の準備ができていることを意味します。 当社のバッテリー式マシンの高性能と耐久性により、あらゆる作業で高いの効果を達成できます。 また、低騒音で人間工学に基づいた仕様により、快適に作業できます。 高い要望と個々の要件に対応でき、それはケルヒャーの高い品質を意味します。 すべての、プロのガーデンメンテナンス作業に最適な機械です。

芝刈り機 LM 530/36 Bp

チェーンソー CS 400/36 Bp

ブロア LB 930/36 Bp

背負式ブロア LBB 1060/36 Bp

マルチツール MT 36 Bp

    0 点の取扱製品　　
    技術データ バッテリーパワープラス 36/60, 6.0 Ah バッテリーパワープラス 36/75, 7.5 Ah
    電圧 36 V 36 V
    容量 6.0 Ah 7.5 Ah
    エネルギー 216 Wh 270 Wh
    充電時間 76分 (100%)、44分(80%) 92分 (100%)、58分(80%)
    用途・種類 可動時間 作業時間 可動時間 作業時間
    芝刈り機
    LM 530/36 Bp
    		 40分 *
    80分 **    		 450m² *
    900m² **    		 55分 *
    110分 **    		 550m²  *
    1,100m² **
    チェーンソー
    CS 400/36 Bp
    		 25分 170カット
    (10×10 cm)    		 30分 230カット
    (10×10 cm)
    マルチツール
    MT 36 Bp
    チェーンソー
    MT CS 250/36
    		 45分 400カット
    (6×6 cm)    		 55分 500カット
    (6×6 cm)
    トリマー
    MT HT 550/36
    		 100分 320㎡ 125分 400㎡
    リーフブロア
    LB 930/36 Bp
    		 40分 1,200m² 50分 1,500m²
    背負式リーフブロア
    LBB 1060/36 Bp
    		 30分 *
    60分 **    		 900m² *
    1,800m² **    		 40分 *
    80分**    		 1,200m² *
    2,400m² **

    * バッテリー1個使用時、** バッテリー2個使用時の値です。

    ■ 推奨バッテリー:Battery Power+ 36/60、6.0Ah. 　 推奨バッテリー:Battery Power+ 36/75、7.5Ah.

    稼働時間や作業時間は、使用環境や充電回数で異なります。

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    【家庭用製品】
    高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナーコードレスクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーカーペットリンスクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

    【業務用製品】
    高圧洗浄機バキュームクリーナーカーペットクリーナースチームクリーナープロ用ガーデンツール清掃ロボット床洗浄機スイーパー・バキュームスイーパー産業用バキュームクリーナードライアイス洗浄清掃ツール、トロリーWOMA 超高圧洗浄機業務用製品アクセサリー業務用洗浄剤