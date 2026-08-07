プロ用ガーデンツール

バッテリーパワープラス 背負式ブロアからチェーンソー、芝刈り機と、様々な製品に切り替えて、バッテリーを持ち歩くだけです。 36 V クラスのすべてのバッテリーは、ケルヒャーのプロ用ガーデンツールシリーズのすべての機械に適しています。 これは、いつでもすぐに作業の準備ができていることを意味します。 当社のバッテリー式マシンの高性能と耐久性により、あらゆる作業で高いの効果を達成できます。 また、低騒音で人間工学に基づいた仕様により、快適に作業できます。 高い要望と個々の要件に対応でき、それはケルヒャーの高い品質を意味します。 すべての、プロのガーデンメンテナンス作業に最適な機械です。