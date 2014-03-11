KARCHER 高圧洗浄機について

＜高圧洗浄機とは＞

水に圧力をかけて勢いよく吹き付けることで、手では落としにくいこびりついた汚れを落とす洗浄機です。

＜ケルヒャー家庭用高圧洗浄機の特長＞

ケルヒャーが長年業務用の清掃機器を作り続けてきた技術力を活かし生み出したのが家庭用高圧洗浄機です。

高圧洗浄機は、洗車はもちろん家の外壁、駐車場、ブロック塀、ベランダ、窓、網戸、浴室…様々な外回りを洗浄清掃する際に便利な清掃用品です。落ちにくい汚れも力を入れてゴシゴシしなくても、高圧水（水道の約40倍）が汚れをどんどん洗い流します。水道ホースで洗浄するよりも約70％も節水ができるため、環境やお財布にも優しい清掃方法です。

高圧水を噴射するノズルは、一定の圧力でムラのない洗浄力を実現します。

また、全ての機種で自吸が可能なため、別売アクセサリーをご用意いただくことで、水道のない場所でもバケツやポリタンクにに溜めた水を利用することができます。

＜高圧洗浄機のラインナップ＞

ケルヒャーの高圧洗浄機は、安価で手軽に購入できるスタンダードな高圧洗浄機から、高い水圧で洗浄力抜群の高性能高圧洗浄機まで、幅広いラインナップをご用意しています。

また高圧洗浄機だけでなく、使い方が広がるオプションアクセサリーや、自動車の洗車にも欠かせない洗浄剤なども多数取り揃えています。

豊富なラインナップは、お客様のニーズにお応えするため、コンパクトで手軽なモバイルタイプの高圧洗浄機、初心者の方にお勧めのエントリーモデル、高い水圧で汚れをしっかり落とす上位機種と高性能高圧洗浄機まで、目的に合った商品をお選びいただけます。

＜オススメの高圧洗浄機＞

初心者におすすめなのは「K 2 クラシック」「K MINI」「K 2 サイレント」などの軽量コンパクトな高圧洗浄機です。製品も高圧洗浄機の中では軽量で、収納に困らないコンパクトさが特長です。

そして高性能なK 5やK 4シリーズは高圧の水により外壁や庭の掃除なども瞬く間に綺麗にしてくれます。広い範囲の洗浄や特にこびりついた汚れの清掃に最適です。また水冷式静音タイプの高圧洗浄機だから、住宅地でも隣近所に気兼ねなく使える静音レベルを実現し、耐久性も大幅にアップしました。特にK 5シリーズは広範囲を洗える12メートルの高圧ホースが付属しています。

最新モデルのバッテリータイプの高圧洗浄機「K 2 バッテリー」は、充電式の高圧洗浄機ながら、他の機種に劣らない水圧を実現しました。もちろん自吸も可能ですので、電源コードや水道ホースを気にせず使用できます。ただし、長時間の使用には、交換バッテリーの用意が必要ですので、使用場所やシチュエーションに合わせて、お客様に最適な機種をお選びください。

＜高圧洗浄機の専用アクセサリー＞

コンクリートやタイル敷きの地面を簡単で綺麗に掃除できるテラスクリーナーT 5やデッキクリーナーは、水ハネを防ぎながら洗浄できます。パワーブラシや回転ブラシなどのアクセサリーは、広い面などを洗浄するのに便利です。洗車用のアタッチメントなども取り揃えています。これらの別売アクセサリーを高圧洗浄と共にご利用いただくことで、より簡単に掃除が出来、仕上がりも非常に美しいものとなります。

また、洗車用の3 in 1 ウルトラフォームクリーナーや、3 in 1 カーシャンプーほか、幅広い用途に使えるユニバーサルクリーナーなどの純正の洗浄剤もご用意しています。ぜひお試しください。