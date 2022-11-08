ケルヒャー高圧洗浄機を使ってベランダ・テラスまわりを簡単キレイに

「ベランダやテラスの掃除」と聞くと、「週末に重い腰をあげて行う大掛かりな掃除」を連想してしまう方も多いでしょう。
そんな大仕事のイメージを覆し、もっと楽にできる日常のお掃除として取り組めるようにしてくれるのがケルヒャーの「高圧洗浄機」です。
お掃除のコツと手順を一度おさえてしまえば、短時間でピカピカに仕上げることができます。

ベランダ・テラスの汚れの原因は？

汚れる原因は意外と多く、立地環境やライフスタイルによっても異なります。まずはご自宅のベランダ・テラスがどんな汚れが多いのかチェックしてみましょう。

どんな環境でも多い

  • 土埃・砂
    花粉

  • コケ

  • 室外機からの水

  • 繊維クズ（洗濯物や布団を
    干している場合に
    多い）

都心部、車通りの多い立地

  • 排気ガス

  • ホコリ

郊外で特に多い汚れ

  • 鳥のフン

  • 落ち葉

  • 虫の死骸

沿岸部でお住まいの方

  • 海水や
    潮風による
    塩分付着
    （塩害）

  • 砂浜の
    砂ぼこり

適した時期や天候、時間帯
ベランダ掃除に向かない日

掃き掃除で土・砂・ホコリが舞い上がり、きれいに掃き取れないため、
強風の日は隣家に水しぶきが飛ぶ場合もあるので注意！

ベランダ掃除に向いている日

秋晴れの日や、曇りの日が一番狙い目。
小雨の日ならなお適している。

時間帯

ご近所迷惑となる
可能性もある
早朝や夜を避ければ、
いつでも
取り掛かれる。

べランダ・テラス掃除の準備
準備する掃除道具

  • ケルヒャー
    高圧洗浄機

    ケルヒャー高圧洗浄機

  • ほうき、ちりとり

    ほうき、ちりとり

  • バケツ

    バケツ

  • ゴミ袋

    ゴミ袋

  • 雑巾

    雑巾
ケルヒャーの高圧洗浄機で「ベランダ・テラス周りのお掃除」

ケルヒャーの高圧洗浄機の洗浄効果を高めるには、しっかり準備をすることが大切です。

準備をしよう！

  • 01

    ベランダ・テラス周りの片付け

    短時間で済ませるには、ベランダやテラスの床に何も置いていない方がスムーズに進められる。
    まずは、置いているものを片づけ、室内や物置などに寄せておく。

    ベランダ・テラス周りの片付け
  • 02

    掃除道具を用意

    ケルヒャーの高圧洗浄機、必要なアクセサリー類を用意。

    掃除道具を用意
  • 03

    ゴミ、砂ぼこりを取り除く

    大きなゴミを取り除き、乾燥した砂ぼこりや細かい汚れもほうきで集めて取り除く。
    この際に乾湿両用バキュームクリーナーがあると便利！

    おすすめ製品

    屋外で使用できるケルヒャーの掃除機

    屋内・屋外を問わずさまざまな場所を素早くしっかり清掃してくれるケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー。乾いたゴミや細かい砂ぼこりだけでなく、濡れているゴミや水（液体）などあらゆる種類の汚れを一気に取り除いてくれます。

    ゴミ、砂ぼこりを取り除く
  • 04

    排水溝の周りを掃除する

    排水溝に詰まった落ち葉やゴミをしっかりと取り除いておく。

    排水溝の周りを掃除する

いよいよ高圧洗浄機の出番

高圧洗浄機の準備＆使い方

  • 高圧洗浄機の電源が
    offになっていることを確認

    高圧洗浄機の電源がoffになっていることを確認

  • 本体にトリガーガン、
    高圧ホースなどを取り付ける

    本体にトリガーガン、高圧ホースなどを取り付ける

  • 水道ホースを本体にしっかり差し込み、
    水道栓を開ける

    水道ホースを本体にしっかり差し込み、水道栓を開ける

    ※ため水を利用する場合は、自吸用ホースの給水側をため水に入れる

  • 水が安定したら用途に応じて
    ノズルを選択する

    ノズルを選択する

  • トリガーガンの安全ボタンを押してロック解除！
    お掃除開始

    トリガーガンの安全ボタンを押してロック解除！お掃除開始

    ※トリガーガンの水圧が安定するまで水を出すのがコツ！

  • 電源プラグを差し込む
    （モバイルタイプは予めバッテリーを
    充電しておく）

    電源プラグを差し込む
  • 01

    高圧洗浄機で、まずは網戸と窓の掃除から

    窓は風の通り道なので、汚れやすい場所。
    高圧洗浄機で一気に丸洗いを。
    ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナーなら水切りまで楽にできる。

  • 02

    レールの汚れもお忘れなく！

    窓のレールにも汚れがたまりやすい。高圧洗浄機なら手軽にピカピカに！

高圧洗浄機で、まずは網戸と窓の掃除から
  • 03

    高圧洗浄機でベランダ・テラスの床をきれいに

    排水溝から遠い部分の角から順にきれいに汚れを落としていく。
    鳥の糞や苔などのしつこい汚れは、サイクロンジェットノズルなどノズルを変更して洗浄を。

  • 04

    最後に排水溝をチェック。ゴミがあれば、取り除いて完了。

高圧洗浄機でベランダ・テラスの床をきれいに
お悩み別・ベランダ・テラス掃除のための高圧洗浄機選びアドバイス

マンションのため、
高圧洗浄の音が気になる

水冷式モーターのK 5 サイレント プレミアム、
K 4 サイレント プレミアム、K 3 サイレント プラス、
空冷式モーターのK 2 サイレント
ベランダ近くに水栓がない

自吸用ホース（オプション）を使えば、ためた水の使用も可能
コンセントが届かない

K 2 バッテリーセット（コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機）
KHB 6 バッテリーセット　モバイル高圧洗浄機
（コードレスで片手でも簡単に持てるモバイル高圧洗浄機です。水道ホースを接続するだけで使用できる）
高い位置の窓も掃除したい

延長パイプ 3.7m
最長3.7mまで延長可能な家庭用高圧洗浄機アクセサリーで2.2m〜3.7mまで延長可能だから吹抜け窓も安心
コンパクトに収納したい

K MINI　高圧洗浄機
（ケルヒャーの高圧洗浄機史上、最もコンパクトなモデル。女性でも取り扱いが簡単！狭い場所でも大活躍）
他にも、マルチクリーナーやモバイル高圧洗浄機など、多彩な製品がラインナップ
高圧洗浄機選びに迷ったらこちら