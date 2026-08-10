標準ノズルでは届かない高所をラクに高圧洗浄をできるアクセサリーです。2.2m〜3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。外壁、高所の窓だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。高圧洗浄機との接続や使い方も簡単です。

別売りの延長パイプ専用アタッチメントセット（2.644-191.0）を併用すると、高所洗浄の用途が更に広がります。その他、別売りのウォッシュブラシ、回転ブラシ、パワーブラシも延長パイプの先端部分を交換し使用することができます。高圧洗浄機に付属のノズルやその他の別売りアクセサリーはご使用できません。

※一部の機種（ショートトリガーガン、フックタイプ（旧タイプ）、トルクスタイプ付きの高圧洗浄機、モバイル高圧洗浄機 KHB）には、ご使用できません。