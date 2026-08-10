延長パイプ 3.7m
最長3.7mまで延長可能な家庭用高圧洗浄機アクセサリーです。2.2m～3.7mまで延長可能なので、標準ノズルでは洗浄できない高所を、高圧洗浄ができます。180°の範囲で角度調節できるので、カーポートなどの屋根も洗浄できます。
※一部の機種（ショートトリガーガン、フックタイプ（旧タイプ）、トルクスタイプ付きの高圧洗浄機、モバイル洗浄機 KHB）には、ご使用できません。
標準ノズルでは届かない高所をラクに高圧洗浄をできるアクセサリーです。2.2m〜3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。外壁、高所の窓だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。高圧洗浄機との接続や使い方も簡単です。
別売りの延長パイプ専用アタッチメントセット（2.644-191.0）を併用すると、高所洗浄の用途が更に広がります。その他、別売りのウォッシュブラシ、回転ブラシ、パワーブラシも延長パイプの先端部分を交換し使用することができます。高圧洗浄機に付属のノズルやその他の別売りアクセサリーはご使用できません。
※一部の機種（ショートトリガーガン、フックタイプ（旧タイプ）、トルクスタイプ付きの高圧洗浄機、モバイル高圧洗浄機 KHB）には、ご使用できません。
製品特長
角度調節洗浄用途が広がります。
ラクに長さ調節ボタンを押しながら、簡単にパイプを伸ばせます。
準備も簡単トリガーガンをガンホルダーに簡単に取り付けできます。
簡単な着脱
- トリガーガンやノズルの着脱も簡単にできます。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|2.8
|梱包重量 (kg)
|3.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|3780 x 120 x 233
動画
適合機種
用途・清掃場所
- 玄関まわり
- ガラスの温室
- カーポートや屋根の洗浄