高圧洗浄機 K 2 LITTLE

小型のK 2 Littleは、軽量でコンパクトなサイズとシンプルな設計で操作も簡単。扇状に広がる広角の水で汚れを一気に落とす、高圧洗浄を始めてみたい人に最適な洗浄機です。

コンパクトでシンプル設計のベーシックモデル 家庭用 高圧洗浄機 K 2 Little コンパクトでシンプル設計のベーシックモデル 家庭用 高圧洗浄機 K 2 Little

収納性と操作性が向上し、より扱いやすく 収納性と操作性が向上し、より扱いやすく

泡洗車も簡単

泡洗車も簡単

本体の「洗浄剤吸引ホース」を引き延ばし、洗浄剤の中に直接入れ吹き付けます。
洗浄剤を使うことで、水だけでは落ちにくい汚れも効果的に落とすことができます。
※洗浄剤は別売です。

狭い場所にも

狭い場所にも

幅約38cmとコンパクトサイズのため、
お風呂場やベランダなどの狭い場所にも気軽に持ち運べます。

収納一体型

収納一体型

ノズルとガンはそれぞれのホルダーに、電源コードは巻きつけて収納できるため、各パーツをまとめてすっきり保管できます。

  • 約3.7kgで移動もラクラク
  • 扇状の広がった水で一度に洗浄できるワンジェットノズル

超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Littleは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。
付属のワンジェットノズルから出る広角の水が、いろいろな対象物を洗浄します。
軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。
さらにクイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作を実現。
ガンやノズル、電源ケーブルも本体に収納できスマートに保管ができます。

製品特長
高圧洗浄機 K 2 Little: 置き場所を選ばない、コンパクト設計
置き場所を選ばない、コンパクト設計
コンパクトなので収納場所をとりません。 片手でラクに持ち運びできます。
高圧洗浄機 K 2 Little: 洗浄剤吸引ホース付き
洗浄剤吸引ホース付き
洗浄剤の使用が簡単です。 ケルヒャー専用洗浄剤 （別売り） は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
高圧洗浄機 K 2 Little: 整理整頓に
整理整頓に
電源ケーブル、トリガーガン、ノズルをスッキリと省スペースで収納できます。
クイックコネクトシステム
  • 高圧ホースは接続しやすく、本体やトリガーガンからの取り付け・取り外しが簡単にできます。時間も手間もかかりません。
製品仕様

製品スペック

電圧 (V) 100
周波数 (Hz) 50 / 60
最大許容圧力 (MPa) max. 8
吐出水量 (l/h) max. 330
給水温度 (°C) max. 40
消費電力 (W) 1000
電源コード (m) 5
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 3.7
梱包重量 (kg) 5.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 380 x 197 x 248

付属品・同梱品

  • トリガーガン: G 120 Q
  • 1ジェットノズル
  • 高圧ホース: 5 m
  • 本体側カップリング

製品機能

  • クイックコネクト接続（本体）
  • 洗浄剤散布: 自吸用ホース
  • 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
  • 電源コードを足元に収納
用途・清掃場所
  • 自転車
  • 軽自動車や普通乗用車
  • 網戸
アクセサリー
洗浄剤
img_accessory_hp_300_150
img_taiken_300_150

高圧洗浄機のおすすめ記事

暖かい季節になったら、冬の間に車に付着した汚れや凍結防止剤（融雪剤）をしっかり洗い流しましょう！
高圧洗浄機を使ってベランダ・テラスまわりを簡単キレイに
自宅で簡単！高圧洗浄機による洗車方法とコツ
高圧洗浄機で年末大掃除
家族でケルヒャーしよう！夏の大そうじ編
最後に網戸を掃除したのはいつ？きれいな網戸で春の風を楽しもう
困った黄砂を取り除く洗車と室内掃除のコツ
始めようスプリングクリーニング
気をつけたい黄砂と洗車のおはなし
黄砂の汚れは高圧洗浄機でスッキリ解決！

高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナースティッククリーナーハンディクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤