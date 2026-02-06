超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Littleは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。

付属のワンジェットノズルから出る広角の水が、いろいろな対象物を洗浄します。

軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。

さらにクイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作を実現。

ガンやノズル、電源ケーブルも本体に収納できスマートに保管ができます。