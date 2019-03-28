最後に網戸を掃除したのはいつ？きれいな網戸で春の風を楽しもう

網戸に付く汚れはほとんどが砂埃。小さな網の目に入り込んで蓄積されていきます。幹線道路などに面した住宅では、排気ガスによる油性の汚れも気になるところ。さらに、強い風が吹く春は砂埃のほかに花粉や黄砂も飛来し、網戸が汚れやすい季節といえます。

春になると窓を開けて網戸で過ごす時間も増えますが、汚れた網戸を通り抜けてお部屋に吹き込む風にはこうした汚れが含まれている場合も。換気の効果も低減してしまうかもしれません。