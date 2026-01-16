ユニバーサルクリーナー
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用ユニバーサルクリーナーです。
家や外周りなど様々な場所に付いた油性の汚れや外気による汚れを効果的に落とすことができる多目的洗剤です。
液性：中性
製品仕様
製品スペック
|内容量 (l)
|1
|パッケージ (個)
|6
|重量 (kg)
|1
|梱包重量 (kg)
|1.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|100 x 100 x 215
適合機種
- K 3 サイレント プラス ベランダ＆カー（東日本/50Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス ベランダ＆カー（西日本/60Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス ベランダ（東日本/50Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス ベランダ（西日本/60Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス（東日本/50Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス（西日本/60Hz地域用）
- K 4 H 直営店専用 50Hz
- K 4 H 直営店専用 60Hz
- K 4 プレミアム サイレント ホーム（東日本/50Hz地域用）
- K 4 プレミアム サイレント ホーム（西日本/60Hz地域用）
- K 4 プレミアム サイレント（東日本/50Hz地域用）
用途・清掃場所
- 家と庭の周辺