ユニバーサルクリーナー

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用ユニバーサルクリーナーです。

家や外周りなど様々な場所に付いた油性の汚れや外気による汚れを効果的に落とすことができる多目的洗剤です。

液性：中性