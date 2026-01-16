ユニバーサルクリーナー

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用ユニバーサルクリーナーです。
家や外周りなど様々な場所に付いた油性の汚れや外気による汚れを効果的に落とすことができる多目的洗剤です。
液性：中性

製品仕様

製品スペック

内容量 (l) 1
パッケージ (個) 6
重量 (kg) 1
梱包重量 (kg) 1.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 100 x 100 x 215
ユニバーサルクリーナー, 1l
用途・清掃場所
  • 家と庭の周辺