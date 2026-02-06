高圧洗浄機 K 3 サイレント プラス ベランダ（東日本/50Hz地域用）

「水冷式モーター」を採用し、安定したモータートルクと体感音で50％のノイズカットを実現したケルヒャー高圧洗浄機の最高峰シリーズ。洗浄ガンや洗浄ノズルはフロントオープンなデザインにより効率良く収納でき、伸縮可能なハンドルでコンパクトさと移動性能を向上。さらにデッキクリーナーや自吸用ホースをセットにした高圧洗浄体験を効率よく、簡単便利に行えるモデルです。

自宅で簡単！高圧洗浄機による洗車方法とコツ
高圧洗浄機の比較と選び方

デッキクリーナーと自吸用ホース付き ためた水でベランダも キレイに高圧洗浄 家庭用 高圧洗浄機 K 3 サイレント プラス ベランダ デッキクリーナーと自吸用ホース付き ためた水でベランダも キレイに高圧洗浄 家庭用 高圧洗浄機 K 3 サイレント プラス ベランダ

プレミアムな高圧洗浄機シリーズ

日本の消費者ニーズに応え、2008年に静音モデルの開発がスタートしました。目標は「音圧レベルの10dB低減」「静かなのにパワフル洗浄」。改良・試行錯誤を繰り返しながら、目標値を達成することができました。進化を続けるケルヒャーのサイレントモデルと、それを生み出した開発者インタビューは下記リンクからチェック！

高圧洗浄機 最高峰シリーズの静音化テクノロジー
水ハネ防止のデッキクリーナー付

水ハネを防ぎながらベランダやタイル等が洗浄できます。先端部分が90度回転するので狭い場所にも便利です。セット品の自吸用ホースを使えば、バケツなどにためた水を使用できます。

本体にすっきり収納

トリガーガン、ノズル、高圧ホースなど全てのアクセサリーが本体に収納できる一体型になりました。ノズルの出し入れもラクになり、床に置かなくても簡単にノズルが交換ができます。ゆったりとした背面には10m高圧ホースを掛けて収納できるので、見た目もスッキリとしました。

マシンの移動がラクに

洗浄剤タンクが標準搭載

豊富な標準装備品

ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 3 サイレント プラス ベランダは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
洗浄アクセサリ「デッキクリーナー PS 20」が付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。

＜水冷式モーター、サイレント技術＞
ハイパフォーマンスな洗浄効果を実現する水冷式モーターは、給水口から取り込んだ水でモーターを冷やして安定したトルクを生み出し、汚れを落とす圧力と洗浄に欠かせない水量を均一供給することで無駄のない効果的な洗浄性能を生み出します。
モーター振動やノイズを抑えるハウジング設計を採用し、空冷式モデルと比べて駆動音を10dB削減、体感レベルでノイズを50％カット。高圧洗浄機の騒音を気にせずに清掃作業に集中することができます。
※水冷式モーター製品は、お住まいの地域の電源周波数に合わせた製品をお選びください。
　「50Hz地域（東日本）」で「60Hzモデル」を、また「60Hz地域（西日本）」で「50Hzモデル」を使用することはできませんのでご注意ください。

＜高圧ホースと洗浄アクセサリー＞
広範囲の洗浄に便利な10m高圧ホースが付属、高圧ホースはマシン背面のフックに収納可能。
洗浄アクセサリー「デッキクリーナー PS 20」は、水の飛び跳ねが少なく噴射音が低減できるので、集合住宅のベランダや、浴室、玄関回りなどの洗浄を快適に行うことが出来ます。
またブラシヘッドが90度回転するので、狭い場所での掃除にも便利です。
ご家庭のあらゆる場所の洗浄を快適に行うことが出来ます。

＜安心長持ち＞
水冷式モーターは空冷式モーターに比べ約3倍耐久性が高く、より長くご使用いただけます（当社モデルでの比較）。
メーカー保証は3年の長期保証です。（購入後1ヵ月以内に当社WEBサイトでのユーザー登録が条件となります。）

※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。
※製品をご使用いただくには、購入後に本体を組み立てる必要があります。　組立時間の目安は、約20分程度を要します。

製品特長
クイックコネクトシステム
  • 簡単に着脱できる給水ホース。
汚れを取り除く
  • 頑固な汚れに対応するサイクロンジェットノズルは、洗浄効果は最大80％UP。
洗浄剤タンク
  • 洗浄剤は使い勝手良く、いつでも使用可能です。
特別な静音性
  • モーター音を50％カットしました。
静音モデル
  • 隣近所に気兼ねなく高圧洗浄できます。
伸縮ハンドル
  • 移動・収納が簡単。
バリオスプレーランス
  • 自在に圧力調整が行えます。
ノズル収納ホルダー（本体）
  • 付属品もコンパクトに収納できます。
パワースクラバー
  • さまざまな表面の頑固な汚れを、強力に、確実に、時間をかけずに除去します
給水ホース
  • 別の方法で給水する場合
製品仕様

製品スペック

電圧 (V) 100
周波数 (Hz) 50
最大許容圧力 (MPa) max. 10
吐出水量 (l/h) max. 360
給水温度 (°C) max. 40
消費電力 (kW) 1.3
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 12.7
梱包重量 (kg) 17.7
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 394 x 289 x 542

付属品・同梱品

  • デッキクリーナー
  • 自吸用ホース
  • トリガーガン: G 120 Q
  • バリオスプレーランス
  • サイクロンジェットノズル
  • 高圧ホース: 10 m
  • 本体側カップリング

製品機能

  • 収納用ネット
  • クイックコネクト接続（本体）
  • 洗浄剤散布: 清水タンク
  • 伸縮ハンドル
  • 水冷式モーター
  • 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
高圧洗浄機 K 3 サイレント プラス ベランダ（東日本/50Hz地域用）
動画
用途・清掃場所
  • 自転車
  • ガーデン/テラス/バルコニー用家具
  • 軽自動車や普通乗用車
  • 玄関周り
  • ベランダ
  • 窓やガラス家具の表面
  • 浴室
アクセサリー
洗浄剤
