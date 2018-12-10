高圧洗浄機（家庭用）の比較と選び方

数あるケルヒャーの高圧洗浄機のラインナップの中から、比較をしながらおすすめの機種を見つけるお手伝いをします。気になるポイントや用途などをチェックして、あなたに最適な高圧洗浄機を選んでください。

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機の選び方

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機の選び方

たくさんあるケルヒャー高圧洗浄機の中から、どの機種を選べば良いか迷っている方のために、ポイント別にご紹介します。
洗浄力で選ぶ 静かさで選ぶ
高圧ホースの長さで選ぶ コードレスで選ぶ
静かさで選ぶ

静かさで選ぶ

K 5 サイレント、K 4 サイレント、K 3 サイレントは水冷式モーターを、K 2 サイレントは空冷式モーターを採用。
「高圧洗浄機はうるさい」というイメージを覆す静かさで、隣近所に気兼ねなく洗浄ができます。

K 5 サイレント カー&ホームキット K 4 サイレント ホームキット
東日本
（50Hz地域用）		 西日本
（60Hz地域用）		 東日本
（50Hz地域用）		 西日本
（60Hz地域用）
K 3 サイレント K 2 サイレント
東日本
（50Hz地域用）		 西日本
（60Hz地域用）		 製品情報
高圧洗浄機 の製品特長はこちらからチェック！

【家庭用製品】
高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナースティッククリーナーハンディクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

【業務用製品】
高圧洗浄機バキュームクリーナーカーペットクリーナースチームクリーナープロ用ガーデンツール清掃ロボット床洗浄機スイーパー・バキュームスイーパー産業用バキュームクリーナードライアイス洗浄清掃ツール、トロリーWOMA 超高圧洗浄機業務用製品アクセサリー業務用洗浄剤