高圧洗浄機（家庭用）の比較と選び方
数あるケルヒャーの高圧洗浄機のラインナップの中から、比較をしながらおすすめの機種を見つけるお手伝いをします。気になるポイントや用途などをチェックして、あなたに最適な高圧洗浄機を選んでください。
たくさんあるケルヒャー高圧洗浄機の中から、どの機種を選べば良いか迷っている方のために、ポイント別にご紹介します。
静かさで選ぶ
K 5 サイレント、K 4 サイレント、K 3 サイレントは水冷式モーターを、K 2 サイレントは空冷式モーターを採用。
「高圧洗浄機はうるさい」というイメージを覆す静かさで、隣近所に気兼ねなく洗浄ができます。
高圧ホースの長さで選ぶ
コードレスで選ぶ
コードレスで機動性にすぐれたバッテリー式の高圧洗浄機です。自吸用ホース（オプション）を使えば、ため水の使用も可能です。