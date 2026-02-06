ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。

K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。

K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリーで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。



＜水冷式モーター、サイレント技術＞

ハイパフォーマンスな洗浄効果を実現する水冷式モーターは、給水口から取り込んだ水でモーターを冷やして安定したトルクを生み出し、汚れを落とす圧力と洗浄に欠かせない水量を均一供給することで無駄のない効果的な洗浄性能を生み出します。

モーター振動やノイズを抑えるハウジング設計を採用し、空冷式モデルと比べて駆動音を10db削減、体感レベルでノイズを50％カット。 高圧洗浄機の騒音を気にせずに清掃作業に集中することができます。

※水冷式モーター製品は、お住まいの地域の電源周波数に合わせた製品をお選びください。

「50Hz地域（東日本）」で「60Hzモデル」を、また「60Hz地域（西日本）」で「50Hzモデル」を使用することはできませんのでご注意ください。



＜高圧ホースとホースリール＞

K 5 プレミアム サイレントには、取り回しが良く、広範囲の洗浄に便利な12mのプレミアムフレックスホースが付属、高圧ホースを巻取り収納可能なホースリールも標準装備しているので洗浄準備や掃除後の収納がとても簡単に行えます。



＜特別なオリジナル洗浄アクセサリー＞

K 5 プレミアム サイレント専用のアクセサリー「5 in 1 マルチジェットノズル」と「テラスクリナー T 7 Plus」を標準装備。

「5 in 1 マルチジェットノズル」は、サイクロンジェット、バリオ、直噴など、一本のノズルで5種類の水流を自在に利用可能で、あらゆるシーンの洗浄に対応しています。

「テラスクリナー T 7 Plus」は、水ハネを抑えた回転フラットジェットノズルを採用したテラスクリーナ機能を含めた3種類の洗浄モードを搭載し、テラス、駐車場、壁面など広範囲面の洗浄をより便利に行うことが出来ます。



＜簡単接続＞

高圧ホースと洗浄ガンを接続する際は、ワンタッチで接続できる「クイックコネクト仕様」なので簡単に、素早く清掃準備、後片付けが行えます。



＜安心長持ち＞

水冷式モーターは空冷式モーターに比べ約3倍耐久性が高く、より長くご使用いただけます（当社モデルでの比較）。

メーカー保証は3年の長期保証です。（購入後1ヵ月以内に当社WEBサイトでのユーザー登録が条件となります。）



※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。

※製品をご使用いただくには、購入後に本体を組み立てる必要が有ります。 組立時間の目安は、約20分程度を要します。

