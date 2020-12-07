清掃・掃除に関するテーマや季節の話題など、さまざまな特集記事をまとめました。
車やベランダや玄関まわり、窓・網戸など、場所別のポイントを紹介。
#黄砂 #車 #ベランダ #窓
車の黄砂汚れは要注意！高圧洗浄機で車に傷をつけない洗車方法を紹介します。
#黄砂 #車
家庭用高圧洗浄機で簡単に愛車をピカピカに。準備やチェックポイントを紹介。
#車
暖かい季節になったら、冬の間に車に付着した汚れや凍結防止剤（融雪剤）をしっかり洗い流しましょう！
住宅の外まわりの掃除は高圧洗浄機におまかせ！
#大掃除 #網戸･窓 #家まわり #車･駐車場
外壁の黒ずみやコケは高圧洗浄機を使えば、ブラシ洗いよりも効率的に汚れを落とせます。
#外壁
ベランダやテラス掃除をもっと楽にする、高圧洗浄機を使ったお掃除のコツをご紹介します。
#ベランダ
室内に入り込んだ花粉をスチーム掃除で除去する方法を紹介。
#花粉 #室内
カビを増やすNG行動とは。カビが発生したらどうする？
#梅雨 #カビ #浴室
頑固な汚れも高温のスチームでスッキリサラサラの仕上がりに！
#大掃除 #床 #キッチン #網戸
スチームクリーナーを使った衛生術「除菌掃除」について紹介します。
#除菌掃除 #室内
食べこぼしや汗、泥汚れなど車内の気になる汚れは、スチームクリーナーでキレイに、さらに除菌も！
#車内
スチームクリーナーを使った床掃除の手順と効果的な使い方ポイントをご紹介。
#床
除菌エリアMAPを公開！効率的にウイルス除去、バクテリアの除菌対策をしよう。
#除菌掃除
高温のスチームで徹底掃除！ベタつく床、カビ・除菌対策、キッチンの油汚れなど。
#除菌 #カビ #油汚れ #床 #浴室 #キッチン
赤ちゃんと一緒に暮らすご家庭におすすめの“清潔おそうじ術”をご紹介します。
#除菌 #床 #浴室 #チャイルドシート
スチームクリーナー初体験のモニターさんに製品を試していただきました。
#カーペット #コンロ #換気扇
冬を快適に過ごすには窓がポイント！
#窓 #防寒 #結露
結露の原因とお悩みの解決策をご紹介。
#ウォーターバキュームクリーナー #スチームクリーナー #結露 #窓
雑巾を使わないから、大掃除の窓そうじも簡単ラクラク！
#大掃除 #窓 #浴室 #鏡
準備も後片付けも簡単にできる窓のお掃除術をご紹介します。
#ウォーターバキュームクリーナー #高圧洗浄機 #窓
片付けを楽にする５つのコツとアウトドアで便利なクリーナーを紹介。
#マルチクリーナー #アウトドア
黄砂の季節のお掃除ポイントを紹介します。
#高圧洗浄機 #マルチクリーナー #黄砂 #車 #室内
網戸掃除を簡単に紹介します。みんなの網戸掃除実態アンケートも。
#高圧洗浄機 #マルチクリーナー #ウォーターバキュームクリーナー #網戸
今年は「春の大掃除」始めませんか？
#高圧洗浄機 #マルチクリーナー #スプリングクリーニング #ベランダ #駐車場 #窓
掃除がしやすいこの季節におすすめのお掃除ポイントをご紹介。
#ウォーターバキュームクリーナー #スチームクリーナー #高圧洗浄機 #スプリングクリーニング #大掃除
冬には寒くて辛い掃除もこの季節なら楽しみながらキレイにできます。 夏は高圧洗浄機の季節！
#高圧洗浄機 #ウォーターバキュームクリーナー #スチームクリーナー #大掃除 #外壁 #窓 #ベランダ
Aさんご家族に、ケルヒャーを使って実際に大掃除に挑戦してもらいました。
#高圧洗浄機 #マルチクリーナー #ウォーターバキュームクリーナー #スチームクリーナー #大掃除 #玄関 #浴室 #キッチン
世界10カ国のお掃除事情を調査したアンケート2025年度版。結果から見える、世界と日本の特徴と違いをご紹介します。
世界10か国の18歳から65歳までの男女10,025人を対象に、お掃除についての意識調査を行いました。
世界中の6,000人以上の人々にお掃除の習慣についてアンケート調査を行いました。
世界各国の掃除の意識調査を実施。11ヶ国でアンケート調査を行いました！【2019年版】
世界の9カ国、計9125人を対象にしたアンケート調査を実施。【2018年版】
大掃除ってどうしたらいいの？そんな方に、無理しないポイント掃除。