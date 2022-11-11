食べこぼしも泥汚れも…スチームクリーナーが解決！おうち（自分）でできる「車内清掃」
「子供が車内でジュースをこぼしてしまった！」「サッカーの練習後、大量に汗をかいたままや泥んこのまま車に乗ってきた！」
「少し前の食べこぼしの臭いが気になる」「よく見たらべったり手あかが…！！」などなど、
車内の汚れや臭いは、子育てファミリーにとって悩みのひとつではないでしょうか。車のシートは丸洗いができないし、プロにお願いすると値段が高いし、時間もかかる…。
そんな車内清掃も、ケルヒャーのスチームクリーナーを使えばスッキリきれいにできることをご存じでしたか？しつこい汚れももう安心。定期清掃も自分で「車内清掃」をしましょう！
食べこぼし
飲みこぼし
泥や砂の汚れ
ペットの毛
排泄物
ハンドクリームや
日焼け止め
化粧品
タバコの
ヤニ汚れ
汗じみ
手あか
皮脂汚れ
使用できます。
※注意／あらかじめ目立たない場所でテストをしてください。
掃除した場所が完全に乾燥した後、色落ちや形状に問題がないか確認してください。
皮革製品には使用できませんのでご注意ください。
-
［ ケルヒャースチームクリーナー ］
ハンドブラシ＋カバー
ノズルヘッドを用意
-
［ 掃除機 ］
-
［ 綿 棒 ］
-
［ 雑巾や不要なタオル ］
-
［ 車内用ウェットシート ］ など
ケルヒャーのスチームクリーナーでスッキリ！車内清掃の進め方
洗剤不要！高温のスチームで目に見えないバクテリアやウイルスを99.99%*除菌してくれるスチームクリーナー。
おうちでもプロ並みの仕上がりになる車内清掃ができますよ！
スチームクリーナーを使う前の、準備が大切です。これが、スチームの清掃効果を高めるコツになります。
-
01
シートを軽く叩いて、埃や砂を出す
-
02
縫い目などは綿棒で汚れを
のぞいておく
-
03
掃除機をかけてゴミを取り除く
シートをよく見ると、お菓子のカス、髪の毛、砂、ペットの毛がついているのがわかります。まずは掃除機で吸い取りましょう
さて、ここからケルヒャーのスチームクリーナーの登場です。必要なアクセサリーも用意しておきます。
-
04
電源ON！温まるまで待機！
スチームクリーナーのタンクに水を入れて電源を入れます。スチームの準備ができるまで35秒～6分ほど（モデルによって異なります）待ちます。
-
05
シートのお掃除開始！
安定したスチームが出るようになったら、シート清掃をしていきましょう。一気に広範囲をかけるのではなく、30cm～40cmくらいの範囲で部分的にかけていきます。
-
06
シミの部分は「浮かせるように」
シミになっている部分はより丁寧に汚れを「浮かす」イメージでゆっくり動かすことがコツです。汚れが浮いてきたら、汚れが再び戻らないように、乾いた雑巾や古タオルで軽く叩くように汚れを拭き取ります。
※ゆっくり丁寧にスチームをかけることで、除菌効果も高まります。
-
07
乾燥させる
シートをしっかり乾燥させます。しばらく扉をあけて通気性をよくしておきましょう。
-
08
仕上げ
スチームクリーナーで掃除した後は乾いた雑巾などで拭き取ります。
コーヒーやケチャップ、泥んこ汚れなどしつこい汚れは、カバーをつけたハンドブラシで一度拭いただけでは上手くとれないことも。そんな時はノズルヘッドを活用してみましょう
- 汚れのそばにタオルを用意
- ノズルヘッドを斜めにして、スチームを当てて奥のタオルに汚れを移す
- 別の乾いたタオルで叩いて水分と汚れを取り除く
- いろいろな角度から数回繰り返す
※反対側の手に直接スチームが当たらないように注意してください。また長時間スチームを当て続けると素材を傷めたり、
熱くなったタオルでやけどをすることがあります。スチームはシミに目がけて単発的に複数回当ててください。
見逃してはいけない！シートベルトの汚れもスチームクリーナーで！
せっかくシートがきれいになっても、シートベルトが汚れているのは残念なこと。車に乗るたびに触れるシートベルトは汚れて当然の部分ですが、結構見逃しがちです。
スチームクリーナーで一気に除菌・清掃をして車内全体をスッキリキレイにしましょう！！
シートのお掃除の際にシートベルトを引いて、裏表ゆっくりとスチームクリーナーをかけて拭き取りましょう。
ベルトを引きだしたら、クリップや洗濯ばさみなどで止めておくとお掃除がしやすいですね。
miiiiiii_yさんも活用しているケルヒャー「スチームクリーナー」
人気インスタグラマーのmiiiiiii_yさんにも
ケルヒャー製品をご愛用いただいております！
シンプルながらセンスの光るインテリアや、手軽に作れるおしゃれなレシピ、家事や子育ての気取らない話をSNSで発信しているmiiiiiii_yさん。忙しい中でも何気ない日常を素敵に楽しむスタイルが共感を呼び、現在フォロワー4.6万人という人気インスタグラマーです。長年、ケルヒャー製品を愛用されていてInstagramでも度々紹介しています。スチームクリーナーも室内外で大活躍。「洗剤なしで使用できるので、子ども達にも安心です」と大変気に入っているそうです。miiiiiii_yさんの活用方法もぜひInstagramでチェックしてみてください。
※第三者機関調べ。ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。（表面の硬い場所を清掃した場合）
ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで30秒間噴射するとウイルスを99.999%除去するという結果が出ました。