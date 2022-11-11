食べこぼしも泥汚れも…スチームクリーナーが解決！おうち（自分）でできる「車内清掃」

スチームクリーナーのタンクに水を入れて電源を入れます。スチームの準備ができるまで35秒～6分ほど（モデルによって異なります）待ちます。

安定したスチームが出るようになったら、シート清掃をしていきましょう。一気に広範囲をかけるのではなく、30cm～40cmくらいの範囲で部分的にかけていきます。

06 シミの部分は「浮かせるように」

シミになっている部分はより丁寧に汚れを「浮かす」イメージでゆっくり動かすことがコツです。汚れが浮いてきたら、汚れが再び戻らないように、乾いた雑巾や古タオルで軽く叩くように汚れを拭き取ります。

※ゆっくり丁寧にスチームをかけることで、除菌効果も高まります。