ケルヒャー バッテリーユニバース

バッテリーパワープラスの特長

・防水性

バッテリーパワープラス バッテリーはIPX5 に準拠。あらゆる方向の噴流水から保護されています。

・リアルタイムテクノロジー

液晶ディスプレイを搭載。各製品の必要電力に応じて、充電状態と残りの稼動時間を正確にリアルタイムで表示します。また、充電器は残りの充電時間を分単位で表示します。

・過充電防止、温度管理機能

電圧監視システムがすべてのセルの電圧を監視しています。例えば、動作中の低電圧範囲、つまりセル内での短絡の危険性のある深放電からバッテリーを保護します。また、充電中の過電圧による自然発火の危険性も排除しています。

・耐衝撃性

バッテリーハウジングは強靭な樹脂製で、耐衝撃性に非常に優れています。また、着脱や移動時なども扱いやすいように、表面は滑りにくい素材です。

・効率的温度管理

常に最適な温度範囲に保たれ、過熱や早期劣化からバッテリーを保護し、いつでも最大のパフォーマンスを発揮します。