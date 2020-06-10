ケルヒャー バッテリーユニバース

高性能・高機能 革新的バッテリー

ケルヒャーの高性能「バッテリーパワープラス」とお手頃価格のモデル「バッテリーパワー」は、18Vと36Vの2種類があり、ケルヒャーバッテリーユニバース対応機器に共通して使えるリチウムイオンバッテリーです。高圧洗浄機や掃除機、乾湿両用クリーナーなど幅広い製品でバッテリーを共有できるため、初期投資コストを大幅に抑制できます。

バッテリーテクノロジーを一新

技術の進歩とお客様のニーズにより、リチウムイオンバッテリーは様々な機器の主電源になりつつあります。業務用清掃機器も例外ではなく、飛行機やバスの機内などコードの取り回しが難しい場所でも、電源を気にすることなく清掃に注力できます。ケルヒャーでは高圧洗浄機の電源もリチウムイオンバッテリーにすることができました。これにより、電圧降下リスクの心配からの解放や清掃作業全体の時間短縮、さらにケーブルに足を取られることもないため安全性の向上にも繋がります。

バッテリーパワー 36V

バッテリーパワー 36Vバッテリー 5.0Ah, バッテリーパワープラス 36Vバッテリー 7.5Ah

ケルヒャー 36Vバッテリーは、広いエリアを掃除するための十分な電力を提供します。1つのバッテリーで、高圧洗浄機、乾湿両用掃除機、乾式掃除機など、ケルヒャーのバッテリー駆動マシンを切り替えて使用することができます。幅広い製品との互換性、機動性とパワーに優れたバッテリーです。

36V対応製品はこちら
バッテリーパワー 18V

バッテリーパワー 18Vバッテリー 2.5Ah, 5.0Ah

18V対応製品はこちら

革新的なリアルタイムテクノロジー

「リアルタイムテクノロジー」は、ユーザーに必要な情報を提供します。残りの容量と作業可能時間を、そして充電時には満充電までの時間を正確に表示します。

残り稼働時間の表示

残り稼働時間を表示

ユーザーは作業ができる時間を正確に知ることができます。バッテリー交換が必要なタイミングや充電など、計画的に作業全体の進行を効率良く組み立てることができます。

バッテリー容量のパーセンテージ表示

バッテリー容量をパーセンテージで表示

現在の電池容量が一目でわかります

満充電までの時間表示

満充電までの時間を表示

充電完了までの時間がディスプレイに表示されます。これにより、ユーザーはいつ作業を再開できるかを正確に知ることができます。

清掃作業とコストの効率化に

バッテリーが予期せぬタイミングで空になり、休憩を強いられたことはありませんか？

バッテリープラスであれば、充電の残量と稼働時間が表示されますので、計画的に清掃を実施することができます。さらに、予備のバッテリーを使用したり、同じ電圧のバッテリーパワープラス製品と共有することで業務とコストの効率の改善が期待できます。

バッテリーパワープラスの特長

バッテリーパワープラスの特長

・防水性　

バッテリーパワープラス バッテリーはIPX5 に準拠。あらゆる方向の噴流水から保護されています。

 

・リアルタイムテクノロジー　

液晶ディスプレイを搭載。各製品の必要電力に応じて、充電状態と残りの稼動時間を正確にリアルタイムで表示します。また、充電器は残りの充電時間を分単位で表示します。

 

・過充電防止、温度管理機能　

電圧監視システムがすべてのセルの電圧を監視しています。例えば、動作中の低電圧範囲、つまりセル内での短絡の危険性のある深放電からバッテリーを保護します。また、充電中の過電圧による自然発火の危険性も排除しています。

 

・耐衝撃性　

バッテリーハウジングは強靭な樹脂製で、耐衝撃性に非常に優れています。また、着脱や移動時なども扱いやすいように、表面は滑りにくい素材です。

 

・効率的温度管理　

常に最適な温度範囲に保たれ、過熱や早期劣化からバッテリーを保護し、いつでも最大のパフォーマンスを発揮します。

バッテリーユニバース・急速充電器 一覧表

36V バッテリー 18V バッテリー

バッテリーパワー
プラス
急速充電器 36/60
（2.445-049.0）

バッテリーパワープラス 急速充電器 36/60（2.445-049.0）

バッテリーパワー
急速充電器
BC 36V
（2.445-039.0）

バッテリーパワー 急速充電器 BC 36V（2.445-039.0）

バッテリーパワー
プラス
急速充電器 18/60
（2.445-048.0）

バッテリーパワー プラス 急速充電器 18/60（2.445-048.0）

バッテリーパワー
急速充電器
BC 18V
（2.445-038.0）

バッテリーパワー 急速充電器 BC 18V（2.445-038.0）
充電時間
7.5Ahバッテリーパワープラス 36/75（2.445-043.0）
 バッテリーパワープラス
36/75（2.445-043.0）		 80% ： 58分
100% ： 92分		 80% ： 139分
100% ： 190分
5.0Ahバッテリーパワー 36/50（2.445-061.0）
 バッテリーパワー
36/50（2.445-061.0）		 80% ： 40分
100% ： 68分		 80% ： 98分
100% ： 138分
5.0Ahバッテリーパワー 18/50（2.445-060.0）
 バッテリーパワー
18/50（2.445-060.0）		 80% ： 39分
100% ： 63分		 80% ： 94分
100% ： 143分
2.5Ahバッテリーパワー 18/25（2.445-034.0）
 バッテリーパワー
18/25 （2.445-034.0）		 80% ： 32分
100% ： 63分		 80% ： 44分
100% ： 83分

※（　）内は品番です。
急速充電器は、同じ電圧（V）内で互換性があります。18Vのバッテリーを36Vの充電器で充電することはできません。

バッテリー 36/75 × 2個、充電器1個セット

バッテリーパワープラス対応ラインナップ

バッテリーパワープラス36Vモデル

バッテリーパワープラス18Vモデル

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導入事例紹介

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【業務用製品】
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