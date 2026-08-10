バッテリーパワー専用急速充電器 BC 36V

急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。ケルヒャーのバッテリーパワー36Vプラットフォーム対応です。

急速充電器はバッテリーパワー36V2.5Ahを78分で100％、バッテリーパワー36V5.0Ahを138分で100％充電します。
ケルヒャーのバッテリーパワー36Vプラットフォーム対応です。

製品特長
バッテリーパワー専用急速充電器 BC 36V: 急速充電器
急速充電器
ケルヒャーバッテリーパワー36V2.5Ahを48分で80%まで充電します。 ケルヒャーバッテリーパワー36V5.0Ahを98分で80%まで充電します。
バッテリーパワー専用急速充電器 BC 36V: 広いアプリケーション
広いアプリケーション
バッテリーパワー専用急速充電器 BC 36V: 壁掛けフック*
壁掛けフック*
壁掛けフック
製品仕様

製品スペック

バッテリープラットフォーム 36 V　バッテリープラットフォーム
充電時間 (min) 48: 78 min (80 %) 98: 138 min (80 %)
充電時電流 (A) 2.5
電圧（バッテリー充電器用電源） (V) 100 - 240
周波数（バッテリー充電器用電源） (Hz) 50 - 60
重量 (kg) 0.7
梱包重量 (kg) 0.8
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 184 x 133 x 88
バッテリーパワー専用急速充電器 BC 36V
アクセサリー