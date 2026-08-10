バッテリーパワー専用急速充電器 BC 36V
急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。ケルヒャーのバッテリーパワー36Vプラットフォーム対応です。
急速充電器はバッテリーパワー36V2.5Ahを78分で100％、バッテリーパワー36V5.0Ahを138分で100％充電します。
ケルヒャーのバッテリーパワー36Vプラットフォーム対応です。
製品特長
急速充電器ケルヒャーバッテリーパワー36V2.5Ahを48分で80%まで充電します。 ケルヒャーバッテリーパワー36V5.0Ahを98分で80%まで充電します。
広いアプリケーション
壁掛けフック*壁掛けフック
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|充電時間 (min)
|48: 78 min (80 %) 98: 138 min (80 %)
|充電時電流 (A)
|2.5
|電圧（バッテリー充電器用電源） (V)
|100 - 240
|周波数（バッテリー充電器用電源） (Hz)
|50 - 60
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.7
|梱包重量 (kg)
|0.8
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|184 x 133 x 88