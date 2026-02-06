清掃ロボット

あらゆる清掃機器の中で、現場の人手不足の解消に最も有効な解決策です。単純な床洗浄や除塵はロボットに全て任せ、スタッフはより付加価値のある作業に従事する事で事業全体の生産性を向上させます。
ケルヒャーの清掃ロボットは、Kärcher Intelligent Robotic Applicationの略「KIRA」が製品名の頭につきます。

清掃ロボットCP
業務用 床洗浄ロボット KIRA B 50

  • おすすめ: 中～大型施設のハードフロアの洗浄
  • 清掃面積: 1時間あたり最大2,300㎡（理論値）
  • 高度な自律運転をサポートするドッキングステーション（オプション）を選択可能

業務用 ロボット掃除機 KIRA CV 50

  • 適用範囲: 中規模施設のカーペットおよびハードフロアのバキューム
  • 清掃面積: 1時間あたり最大525㎡（理論値）
  • ケルヒャーバッテリープラットフォームのパワープラス36Vの交換可能なバッテリーを採用

あらゆるアプリケーションに最適なソリューション

KIRA B 50

ケルヒャーでは、それぞれの目的に特化した清掃ロボットを開発しています。それは、除塵＋拭き清掃のようなオールインワンロボットによる清掃品質の提供で妥協する事なく、ユーザーにとって最高の清掃品質と最高の満足度を提供する唯一の方法となります。

KIRA CV 50

床清掃の単純で時間のかかる作業には、プロの専門スタッフを雇う代わりに、ケルヒャー最新鋭の清掃ロボットが、丁寧で優れた清掃パフォーマンスを実現します。
ケルヒャーの清掃ロボットは広いエリアだけでなく、狭くて、かつてのロボットでは清掃できないスペースの清掃も可能です。

KIRA B 50

清掃のプロであるビルメンテナンス業の世界は根本的な変化を遂げています。
今までは、コードタイプの掃除機、雑巾、原液で使用する洗剤、そして豊富な人手と力作業が主力でしたが、現在は最先端の清掃技術を取り入れ、かつてないほどの高度な衛生レベルと環境配慮、省力化、コストパフォーマンスを実現しています。

（K）ケルヒャー（I）インテリジェント（R）ロボット（A）アプリケーション（＝KIRA）

KIRAとは、プロ仕様の清掃ロボットシリーズで新しい製品カテゴリの名称です。単純で時間のかかる床清掃作業から有能なスタッフを解放し、より複雑で生産性の高い作業に従事できるようにします。
ケルヒャーの清掃ロボットは直感的に操作でき、優秀なセンサー技術と高度なソフトウェアにより、さまざまな環境下でも、安全かつ確実に自律清掃を行います。

KIRA B 50

清掃に関する専門知識と最先端のロボット技術を組み合わせる

ケルヒャーは、長年に渡り、全世界の清掃技術の発展に尽力してまいりました。
ケルヒャーの清掃ロボットは、長年の清掃に関する深い専門知識と、高精度なセンサーや制御システム、洗練されたソフトウェアといったハイエンド技術を組み合わせ、満足のいく清掃結果と高度な自律技術の実現により、確実で革新的な製品コンセプトを生み出しています。

ロボットによる洗浄やバキュームなど、KIRAプラットフォームの清掃ロボットは、広い建物施設や複雑なレイアウトでも安定的かつ安全に移動し、人や障害物を確実に検知します。
センサーから得られる情報を一瞬で判断し、必要に応じて適切な回避行動を開始します。常に的確に安全なロボット運行いう能力は、公共エリアでも安全に操作できるIEC63327に準拠し、実証されています。

Autonomous scrubber drying from Kärcher

直感的でわかりすい操作と、高品質の清掃結果が得られる

KIRA を動かしている高度なテクノロジーは、得られる高品質な清掃結果と同じくらい印象的です。高度なテクノロジーにより、ロボットのセットアップに専門知識は必要ありません。さらに、KIRAのロボットはシンプルで直感的な操作で運用できるように最適化されているため、短時間で確実な運用ができるKIRAロボットオペレーターになります。

 
Display of the KIRA CV 50

可能な限り柔軟な運用で、必要に応じて専門的に

ケルヒャーの清掃ロボットは、プロの清掃作業として仕様を満たすようように性能設定されています。
KIRA CV 50は、ホテルの部屋やオフィスの廊下をバキュームする場合に、操作しやすく、すぐに運用できるように、交換可能で長時間稼働する36Vパワープラスバッテリーを搭載しています。
また、KIRA B 50は、ドッキングステーション機能により、メンテナンスも自動化され、清水補充、汚水排出、タンク洗浄、バッテリー充電が自動でできるようになります。超大型の倉庫や工場でも、人によるメンテナンスなしに広範囲の清掃が可能になります。

 
KIRA B 50 scrubber dryer robot with docking station

広いエリアからテーブルの下まであらゆる場所をバキュームする

ケルヒャーのKIRA CV 50は、広いエリアから、狭くて複雑なスペースまで、多用途な建物用途に対応しています。
例えば、輸送業界（空港、駅、物流倉庫）、小売業界（スーパーマーケット、ハイパーマーケット、ショッピングモール）、医療業界（病院、介護施設）、公共施設（学校、大学、博物館、体育館、会議センター）、オフィスビル（エントランスホール、廊下、部屋）、宿泊業界（客室、ロビー、ホテルの廊下、ホテルの部屋）のバキューム清掃にも適しています。

Kira CV 50

最先端の接続性とデータ保護

定期的なレポートの確認や遠隔でのロボット管理のため、詳細な清掃レポート、お知らせ機能、複数のロボットの状況確認は、エリアの担当者が、「KIRA Robots アプリ」、または「Webポータル（予定）」を通じて、いつでもどこでも確認ができます。また必要に応じて、エリア担当者は「お知らせ」を携帯電話で直接受け取ることもできます。
一方、セキュリティ情報として、すべてのデータは暗号化され、外部からの不正アクセスから厳重に保護されています。いかなる場合も、ケルヒャーは機密データの責任ある適切な取り扱いと、GDPR（一般データ保護規則）への準拠を保証します。
※GDPR（General Data Protection Regulation）は、EU領域内の個人データを保護するための法律で、2018年5月25日に施行されました。EUのGDPRの方が日本の個人情報保護法よりも厳格な法律となります。

KIRA App

アフターサービス構成

お客様に安心して導入いただき、効果的にご使用いただくために、KIRA B 50は、機器本体と定期メンテナンスなどのアフターサービスを合わせて、ご購入いただきます。

 

【KIRAケア パッケージ】

消耗品や定期点検数、バッテリー交換有無、通信やアップデート、WEBポータルサイト使用を含めた、段階的なサービスパッケージをご用意しています。

※詳しくは当社営業までお問い合わせください。

また、お客様のご要望に合わせて、初期費用が抑えられ、一定料金でコスト管理がしやすい5年間レンタルプランもご用意可能です。

The KIRA Care アフターサービス構成

KIRA B 50 アフターサービス（機器本体とパッケージ）

KIRA B 50は、機器本体とアフターサービスを合わせて、ご契約いただきます。

清掃ロボット KIRA ケア 清掃ロボット KIRA ケア

KIRA CV 50 アフターサービス（機器本体とは別契約）

KIRA CV 50は、機器本体購入とは別に、便利なアフターサービスパックをご用意しております。

清掃ロボット KIRA ケア KIRA CV 50 清掃ロボット KIRA ケア KIRA CV 50

【お客様導入事例】

阪急阪神クリーンサービス株式会社様（ビル清掃ロボット活用＆バッテリー統一）

大阪うめだの新しい顔「グラングリーン大阪」の清掃を担う同社。受託エリアの清掃計画は、コードレス化とロボットの活用が前提でした。しかしビル特有の「資機材庫の狭さ」という課題が立ちはだかり…。ロボット活用と省スペース化を一気に解決した秘訣とは？

大規模複合施設におけるロボット掃除機 KIRA CV 50

DBシェンカー社 シュトゥットガルト空港事業所 様（大型物流倉庫床清掃）

【お客様導入事例】

倉敷由加温泉ホテル　山桃花（さんとうか）様（宿泊施設ロボット清掃）

お客様の「非日常体験」が大切なホテルにとって、清掃の品質は譲れない生命線です。しかし、限られた時間内に、広大な共用部の除塵作業を行うのはわずか1名。「清掃の品質」と従業員の「働き方改革」の両立を実現した、ロボット掃除機導入の効果とは…。

宿泊施設におけるロボット掃除機 KIRA CV 50

DBシェンカー社 シュトゥットガルト空港事業所 様（大型物流倉庫床清掃）

【お客様導入事例】

DBシェンカー社 シュトゥットガルト空港事業所 様（大型物流倉庫床清掃）

同社の作業チームはかつて長きにわたり、本来の業務とは別の清掃に関する課題を抱えていました。事業所を長年悩ませてきた「カーボンブラック、タイヤカス、煤（すす）などの黒い粉塵」は床洗浄ロボットの導入によってどの様に変化したのでしょうか...。

大型物流倉庫における床洗浄ロボット KIRA B 50

DBシェンカー社 シュトゥットガルト空港事業所 様（大型物流倉庫床清掃）

「ケルヒャーの清掃ロボット」が中小企業省力化投資補助金の対象となりました。

清掃ロボットの導入で、
生産性を向上しませんか？

中小企業省力化投資補助金について

人手不足に悩む中小企業さまが、ロボットやIoTなどの「省力化製品」を導入する際の費用を支援するものです。

補助金公式ホームページはこちら

■対象製品
・KIRA B 50本体
・KIRA B 50＋ドッキングステーション（各1台）
・KIRA CV 50＋バッテリー（2個）＋充電器（1台）

導入価格の最大50％が補助対象となります。

対象製品・KIRA B 50本体・KIRA B 50＋ドッキングステーション（各1台）・KIRA CV 50＋バッテリー（2個）＋充電器（1台）

補助対象・補助率について

補助対象 補助上限額 補助率
補償対象としてカタログに登録された製品等 従業員数
5名以下		 200万円（300万円）※ 本体価格の最大50％が補助対象となります。
従業員数
6～20名		 500万円（750万円）※
従業員数
21名以上		 1,000万円（1,500万円）※

※2025年4月時点 ※上記セットの導入価格のみの補助となります。※消耗品・アフターサービスの費用は補助対象外です。
※賃上げ要件を達成した場合、補助金上限額の（）内の値に補助上限額を引き上げられます。

清掃ロボットの対象業種について

業種 資本金 従業員（常勤）
製造業／倉庫業／建設業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
その他の事業サービス業【例：建物サービス業／警備業】
娯楽業【例：映画館／ゴルフ場／フィットネスクラブ／パチンコホール】
生活関連サービス業【例：スパ・日帰り温泉】飲食サービス業		 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

※2025年4月時点 ※資本金か従業員（常勤）のどちらかが下回っている事が条件となります。
※NPO法人、社会福祉法人、財団法人、社団法人、医療法人は対象外です。※みなし大企業は対象外となります。

中小企業省力化投資補助金の申請サポートをいたします。
以下のお問い合わせフォームより「中小企業省力化投資補助金について」と記入のうえ、お問い合わせください。

マルチベンダーロボプラットフォーム「ROBO-HI」に対応（KIRA B 50）

「ROBO-HI」対応（KIRA B 50）

清掃ロボットの新たな可能性が広がります。
ケルヒャーの床洗浄ロボット「KIRA B 50」は、マルチベンダーロボプラットフォーム「ROBO-HI®（ロボハイ®）」との連携により、複数台のロボットを一括管理し、異なるメーカーのロボットともスムーズに連携できるようになりました。これにより、商業施設やオフィスビルでの清掃業務の最適化が可能に。

さらに、今後はエレベーターとの連携も視野に入れ、清掃の完全自動化を目指します。ロボット同士が協力し、より効率的なスマート清掃を実現！

ケルヒャー床洗浄ロボット KIRA B 50 ケルヒャー床洗浄ロボット KIRA B 50

