清掃に関する専門知識と最先端のロボット技術を組み合わせる

ケルヒャーは、長年に渡り、全世界の清掃技術の発展に尽力してまいりました。

ケルヒャーの清掃ロボットは、長年の清掃に関する深い専門知識と、高精度なセンサーや制御システム、洗練されたソフトウェアといったハイエンド技術を組み合わせ、満足のいく清掃結果と高度な自律技術の実現により、確実で革新的な製品コンセプトを生み出しています。

ロボットによる洗浄やバキュームなど、KIRAプラットフォームの清掃ロボットは、広い建物施設や複雑なレイアウトでも安定的かつ安全に移動し、人や障害物を確実に検知します。

センサーから得られる情報を一瞬で判断し、必要に応じて適切な回避行動を開始します。常に的確に安全なロボット運行いう能力は、公共エリアでも安全に操作できるIEC63327に準拠し、実証されています。