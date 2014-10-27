洗浄剤（業務用）
ケルヒャーでは、性能だけではなく環境保護の点も考慮した洗浄剤を日夜研究しています。時間と生産性という点も重要と考え、効率的に洗浄するために、製品と洗浄剤の組み合わせを考え、完璧なバランスの取れたシステムを提供します。
ケルヒャーの清掃機器には専用洗浄剤を
洗浄機の能力を最大限に活かす洗浄剤です。
ケルヒャーでは、性能だけではなく環境保護の点も考慮した洗浄剤を日夜研究しています。ケルヒャーの洗浄に関する専門家は、作業者の安全と自然環境の保護の重要性を知っています。
また、その他にも時間と生産性という点も重要です。効率的に洗浄するために、製品と洗浄剤の組み合わせを考え、完璧なバランスの取れたシステムを考えました。
環境に配慮した商品開発
ケルヒャーでは末尾に「N」が付く環境に優しいナチュラルシリーズの洗浄剤の開発に力を入れています。さらに「エコマーク」を取得し、日本のお客様の環境対応ニーズにお応えしています*。
- 高性能と天然由来成分を両立：99%以上の天然由来成分と100%生分解性の界面活性剤を使用しつつ、従来品と同等の洗浄力を実現。
- 再生材パッケージ：キャニスタープラスチックは30%の再生材を使用。
- CO2削減：高濃縮化により輸送時のCO2排出量削減に貢献。
* 2026年2月時点
ケルヒャー独自の特許技術「ASF」
ドイツ語で「Abscheidefreundlich」＝「分離しやすい」
自然に優しいケルヒャー独自の特許技術です。
洗浄後の排水から原油を分離しやすくした洗浄剤です。
排水処理設備オイルセパレーターでの油水分離を容易にし、汚水浄化を効率的に行えます。
ケルヒャーの洗浄剤は汚れを落とすだけでなく、自然環境にも優しい製品です。
清掃機器別おすすめ洗浄剤一覧
品番もしくは製品名をクリックすると詳細ページがご覧いただけます。
|汚れの例と液性
|効果的な洗浄剤
|油汚れ（キッチンのギトギト）、皮脂汚れ、手垢
|酸性
|アルカリ性洗浄剤
|水垢、石鹸カス、サビ、尿石（白いウロコ状の汚れ）
|アルカリ性
|酸性洗浄剤
|ホコリ、軽微な汚れ
|中性
|中性洗浄剤
|カテゴリ
|製品名
|製品情報
|SDS
（安全データシート）
|液性/pH値
|主な適用用途
|
|スタンダードクリーナー
|
RM 55 ASF
6.295-579.0
|
無リン
pH 10
|
■自動車販売店・
サービスショップ
■機械加工工場
■建築・土木機械
|ディープクリーナー
|
RM 81 ASF
2.5L：6.295-555.0
10L：6.295-556.0
|強アルカリ性
無リン
pH 12.6
|業務車両クリーナー
|
RM 806 ASF NTA free
6.295-553.0
|強アルカリ性
無リン
pH 13.3
|
|
RM 99
6.295-798.0
|弱アルカリ性
無リン
pH 9
|■太陽電池モジュール面
|フォームクリーナー
中性
|
RM 57 ASF
6.295-178.0
|中性、泡
無リン
pH 6.7
|■食品加工設備
■自動車車体
■機械加工工場
■建築・土木機械
|フォームクリーナー
アルカリ性
|
RM 58 ASF
6.295-100.0
|強アルカリ性、泡
無リン
pH 13.1
|■食品加工設備
■自動車車体
|洗浄・除菌クリーナー
|
RM 732
6.295-596.0
|弱アルカリ性
無リン
pH 10
|■食品加工設備
■農業設備
■サニタリー
|フロアPro
（床洗浄機用洗浄剤）
|ナチュラルスタンダード
クリーナー
|
RM 69N ASF
（マルチECO）
6.296-223.0
|アルカリ性
pH 11.4
|■食品工場、工場一般
■商業施設
■手作業による清掃にも
|スタンダードクリーナー
|
RM 69 ASF
6.296-049.0
|弱アルカリ性
無リン
pH 10.2
|■ショッピングセンター
■食品加工などの工場
■手作業による清掃にも
|ディープクリーナー
|
RM 752 ASF
6.295-813.0
|強アルカリ性
無リン
pH 13.3
|■切削油などを使用する工場
■物流倉庫など
|タイルクリーナー
|
RM 753 ASF
2.5L：6.295-587.0
10L：6.295-082.0
|弱アルカリ性
無リン
pH 10.5
|■ショッピングセンター
■凹凸の小さい磁器タイル用
|タイヤ痕 リムーバー
|
RM 776 NTA free
6.295-545.0
|強アルカリ性
無リン
pH 13.3
|■修理工場
■機械加工工場
|洗浄・除菌クリーナー
|
RM 732 ※1
6.295-596.0
|弱アルカリ性
無リン
pH 10
|■食品加工設備
■サニタリー
|消泡剤
|
フォームストップ
6.295-873.0
|中性
pH 8
|■床洗浄機の汚水タンクに少量からお試しください。RM 732と組み合わせると効果的です。
|
（カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用）
|スタンダードクリーナー
|
RM 760 Tablet
6.295-850.0
|中性（1%希釈時）
無リン
pH 8.1
|■カーペット
■布製ソファ
■車内清掃
|ディープクリーナー
|
RM 764
6.295-854.0
|弱アルカリ性
無リン
pH 9.2
|■カーペット
■布製ソファ
■車内清掃
|ナチュラルディープ
クリーナー
|
RM 764N
（ノンリンスECO）
5L：6.296-222.0
10L：6.296-244.0
|天然由来成分99%
弱アルカリ性
pH９
|■カーペット
■布製ソファ
■車内清掃
|速乾クリーナー
|
RM 767
6.295-198.0
|中性
無リン
pH 6.4
|■室内設備
■車内清掃
■カーペット
■布張家具
|マニュアル清掃用、ガラス用
|表面クリーナー
（在庫品のみ）
|
CA 30 R
6.295-686.0
|弱アルカリ性
無リン
pH 8.6
|■ガラス
■鏡
■テーブル
■カウンター
|マシンメンテナンス
|温水高圧洗浄機用
ボイラープロテクター
|
RM 110 ASF
6.295-932.0
|中性
無リン
pH 7
|■温水高圧洗浄機
|スチームクリーナー用
ボイラー洗浄剤
パウダータイプ3包入
|
RM 511
6.295-982.0
|酸性
無リン
pH 2
|■食品加工設備
■ホテル
■食品加工工場
※1 床洗浄機に除菌洗浄剤 RM 732をご利用いただく際は、消泡剤（6.295-873.0）の併用をお薦めします。
洗浄剤 散布用オプション
|製品名
|容量
|情報
|
RMスプレーボトル
6.394-409.0
|1L
| 手動で内部に圧力を加え、レバーを握るだけで連続散布が行えます。
散布範囲・角度も自在に調整可能です。
|
RM洗浄剤スプレイヤー
6.394-255.0
|5L
KARCHER 業務用洗浄剤
ケルヒャーの洗浄機の能力を最大限に活かす洗浄剤です。
＜業務用 高圧浄機用洗浄剤＞
日常的な油分を含んだ汚れには、RM 81 ASF。一般的な洗浄剤としてご使用いただけます。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的です。 RM 55 ASFは、床や壁のホコリや黒ずみなどの日常的な軽度の汚れ、油分の少ない汚れに効果的です。RM 806 ASF NTA-FREEは、ベタついた頑固な汚れ、タール、すす、煙による黒ずみ等に。強アルカリ性で頑固な油汚れに効果的です。※傷つきやすい表面（アルミニウム、亜鉛、塗装面など）には使用不可。（業務用温水高圧洗浄機での使用は80℃まで）RM 99は、iSolar（太陽電池モジュール洗浄用アクセサリー）との併用で太陽光パネル表面の頑固な鳥のふん、花粉、黄砂を効果的に除去します。アルミフレームの洗浄にも使用できます。フォームクリーナーは中性、アルカリ性、酸性と汚れに応じてご利用いただけます。除菌効果にはRM 732、厨房機器の洗浄と除菌に。除菌と洗浄が同時に行えるため作業時間とコストを同時に削減可能です。食品加工整備、農業整備、学校等の公共施設に効果的です。床洗浄機でご利用の際はフォームストップの併用することで、床洗浄機でもご利用いただけます。
＜業務用床洗浄機用洗浄剤＞
毎日の清掃にはRM 753。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。頑固な汚れにRM 69 ASF、工場内のタイヤ痕 リムーバーとして効果的です。RM 754 ASFは、床のワックスの剥離、油汚れにも効果的な洗浄剤です。リノリウムやゴム製の床など、アルカリに敏感な床面に。汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈してお使いいただけます。仕上げのワックスやコーティング剤の剥離後の床材保護ワックスですのRM 782、床材の表面を保護しながら輝きを出します。床面を特別清掃後、または剥離後にご使用ください。原液で使用します。
＜業務用カーペットクリーナー用洗浄剤＞
毎日の清掃にはiCapsol クリーナーRM 760、タブレットタイプで水に溶かして使用します。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。頑固な汚れにはディープクリーナーのRM 764。カーペットや布張り家具などに付着した水溶性の部分的な汚れ、シミ、黒ずみに効果的。経済的な希釈タイプ、漂白剤フリーで素材にやさしいです。芳香性です。カーペットなどのシミにはシミ抜きスプレーRM 769布地のカーペットや家具などの部分的なシミ取りに。布製品に付着した部分的な汚れ、シミに効果的。毎日の清掃に速乾クリーナーのRM 767乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引します。また、iCapsol クリーナーとしてRM 768、布地のカーペットなどに入り込んだ汚れをカプセル状に包み込み粒子などの小さな汚れを回収。清水でのすすぎが必要ないため作業時間の短縮が可能。カーペットの定期清掃に最適です。
＜業務用窓用クリーナー用洗浄剤＞
窓用バキュームクリーナーWVP 10 用洗浄剤はマシンと併用し、素早く乾き、拭きムラが残らずきれいな仕上がりになります。
＜マシンメンテナンス用洗浄剤＞
温水高圧洗浄機を故障なくご使用いただくため、専用のスケール除去剤 RM 110 ASFをお勧めしています。ヒートコイルの管の内壁にスケールが付着して燃焼効率が悪くなるのを防ぎます。希釈せず、原液のまま使用します。スチームクリーナーもまた、ボイラー内部に付着した湯あか（スケール）を除去が必要です。ボイラー洗浄剤パウダータイプ 3包入りで定期的なメンテナンスの際にご使用ください。