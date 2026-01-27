業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 57 ASF（20L）

ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。デリケートな表面の日常的な軽度の汚れにご使用いただけます。中性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄できます。（洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。）

ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。デリケートな表面の日常的な軽度の汚れにご使用いただけます。中性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄できます。（洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。）

製品仕様

製品スペック

内容量 (l) 20
パッケージ (個) 1
pH 6.7
重量 (kg) 20.4
梱包重量 (kg) 21.6
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 260 x 237 x 430
RM 57 ASF（20L）, 20l
RM 57 ASF（20L）, 20l
RM 57 ASF（20L）, 20l
RM 57 ASF（20L）, 20l
用途・清掃場所
  • 授乳室
  • 対象物表面の清掃
  • 厨房など
  • 毎日の清掃
アクセサリー