業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 57 ASF（20L）
ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。デリケートな表面の日常的な軽度の汚れにご使用いただけます。中性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄できます。（洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。）
製品仕様
製品スペック
|内容量 (l)
|20
|パッケージ (個)
|1
|pH
|6.7
|重量 (kg)
|20.4
|梱包重量 (kg)
|21.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|260 x 237 x 430
適合機種
- HD 10/22-4 S (50Hz)
- HD 10/22-4 S (60Hz)
- HD 10/22-4 SXA (50Hz)
- HD 10/22-4 SXA (60Hz)
- HD 13/15 S (50Hz)
- HD 13/15 S (60Hz)
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp ブースターセット
- HD 4/8 C (50Hz)
- HD 4/8 C (60Hz)
- HD 4/8 Classic 50Hz
- HD 4/8 Classic 60Hz
- HD 4/8 P (50Hz)
- HD 4/8 P (60Hz)
- HD 4/8 P 50Hz ブースターセット
- HD 4/8 P 60Hz ブースターセット
販売終了製品
用途・清掃場所
- 授乳室
- 対象物表面の清掃
- 厨房など
- 毎日の清掃