高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz
モバイルでコンパクトなプロフェッショナル向け 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz 。信頼性の高い3ピストンポンプ、自動圧力リリーフ、格納式プル ハンドル、洗浄力の高いパワーノズル、耐久性の高いワイヤーメッシュの高圧ホース、頑丈なホイールなど、プロ向けの仕様を備えています。
※当製品でeco!Boosterをご利用いただく場合は、別途アダプター7 （4.111-035.0）が必要となります。お求めの上、本体に取り付けてご使用ください。
モバイルでコンパクト、シンプル操作で軽いボディ
プロ向け仕様をより手軽に
5つの特長
1
移動性・作業効率
簡単に手軽な業務用高圧洗浄機
移動しやすく、安定した走行を可能にする大型タイヤを装備。手軽に移動できるよう、軽くコンパクトな製品です。必要装備は揃っており、届いた時からすぐに使用することが出来ます。
2
耐久性・業務用仕様
作業環境をふまえた設計
摩耗や擦り切れを想定したスチールワイヤーメッシュの高圧ホース。均等な圧力で、ムラの無い水流で作業効率を落とさないパワーノズル。異物の混入による故障を防ぐ給水フィルター。
3
高品質・低価格
リーズナブルな価格ながら高品質
ワンダイヤルスイッチで簡単操作。自動圧力リリーフ機能が油圧部品を保護し、修理とメンテナンスのコストを削減でき、耐久性を求めるプロ仕様のエントリーモデルです。
4
高い洗浄力
ケルヒャー独自のパワーノズル
パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。
5
高耐久性
定格使用時間フリー
ポンプが真鍮などの金属性で耐久性が向上しております。
家庭用高圧洗浄機とは違い、定格使用時間フリーです。
※当社家庭用高圧洗浄機の定格使用時間は１時間です。
※消耗劣化によるメンテナンスは必要になります。
HD 4/8 Classic 50 Hz 高圧洗浄機は、コンパクトなサイズ、軽量、引き込み式のプル ハンドルと頑丈なホイールを備え、特に人間工学に基づいた設計で、持ち運びが非常に簡単です。
作動圧力 80 バール、毎時の水量 400 リットルの能力と水流のムラのないパワーノズルにより、作業効率を上げる高い洗浄力を持ちます。
建築業や車両洗浄など、多くのプロフェッショナルな方に、さまざまな用途で理想的なマシンです。 また、 HD 4/8 Classic 50 Hz は、信頼性の高い 3 ピストンポンプ、インダクション モーター、およびすべての油圧コンポーネントを効果的に保護する自動圧力リリーフを備えているため、修理とメンテナンスのコストを大幅に削減できます。
さらに、圧力リリーフ システムは、トリガー ガンの牽引力を軽減するため、この非常に使いやすいマシンで長時間、疲労のない作業を行うことができます。
また、プロフェッショナルの方が業務で使用する事を想定され、耐久性の高いワイヤーメッシュが練り込まれた高圧ホース、真鍮製の内部ポンプなど頑丈な構造になっております。
製品特長
優れた機動性
- 堅牢な D180 ホイールは、業務用途にも最適です。
- 近距離での移動に便利な伸縮ハンドル。
- 追加されたハンドルにより、機械の持ち運びが容易になります。
人間工学に基づいた快適な環境
- たった 1 つのオン/オフ スイッチで、誰でも簡単に操作できます。
- 人間工学に基づいた使いやすいトリガーガン。
- 便利なアクセサリー収納。
優れた信頼性
- 自動圧力リリーフが油圧部品を保護します。
- 実績のある仕組みと長寿命モーター。
- 内部コンポーネントは、ハウジングによって効果的に保護されています。
コンパクト設計
- 重量が軽いため、持ち運びが非常に簡単です。
- 保管スペースを削減し、収納も簡単。
製品仕様
製品スペック
|相数 (Ph)
|1
|電圧 (V)
|100
|周波数 (Hz)
|50
|吐出水量 (l/h)
|400
|常用吐出圧力 (bar)
|80
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|14.2
|梱包重量 (kg)
|21.5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|335 x 320 x 845
付属品・同梱品
- パワーノズル
- スプレーランス: 600 mm
- トリガーガン: 標準タイプ
製品機能
- 3ピストン ポンプ: ステンレス製ピストン
動画
アクセサリー
洗浄剤
HD 4/8 Classic 50Hz スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。