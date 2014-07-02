アクセサリー（家庭用）

KARCHER オプションアクセサリーについて

＜オプションアクセサリーとは＞

標準装備品ではなく、別売にて購入するアクセサリーのことです。ケルヒャーでは純正のオプションアクセサリーを各製品ごとに豊富に揃え、お客様の洗浄・清掃作業がより快適に、そして便利になるよう多様な製品をご用意しています。



＜ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機専用オプションアクセサリーについて＞

主に洗車に便利なアクセサリーは、ボディの汚れを落とす「パワーブラシ WB 150」「回転ブラシ WB 120」「ウォッシュブラシ」などがあります。もちろん、外壁やガーデニング用品、窓ガラスや洗車以外の汚れを落とす際にも便利なアクセサリーです。さらに、汚れをしっかり落としたい場合は、「ウルトラフォームセット」「フォームノズル」がおすすめです。ノズルの先に取り付けるだけで、洗浄剤をきめ細やかな泡で吹き付けることができます。車のボディに付着した油を含んだ汚れは水だけでは落ちにくいため、より洗浄結果にこだわる方におすすめです。家まわりの高圧洗浄におすすめなアクセサリーは、「テラスクリーナー T 5」「デッキクリーナー PS 20」です。高圧洗浄の水ハネを防ぐので、跳ね返りによって汚れたり濡れたりするのを防ぎます。また、一度に広い面を洗浄できるため、駐車場やベランダ、ウッドデッキ玄関まわりの清掃に適しています。２階や手の届かないような高い場所を掃除したい方には、「延長パイプ 3.7m」と「延長パイプ専用アタッチメント」があります。パイプを延長すると3.7mまで伸縮するので、標準ノズルでは洗浄できない場所を高圧洗浄することができます。そのほか、高圧ホースを延長できる「延長高圧ホース」や「パイプクリーニングホース」「延長ランス」様々なアクセサリーが揃っているため、ケルヒャーの高圧洗浄機をより活用できます。水道蛇口が近くにない場合は、ため水の吸い上げができる「自吸用ホース」などもあると便利な別売装備品です。



＜ケルヒャー 家庭用モバイルクリーナー専用オプションアクセサリーについて＞

マルチクリーナー OC 3やモバイル高圧洗浄機 KHB 6などのモバイルクリーナー用の別売アクセサリーは、水流を変更できる交換用ノズルや自吸用ホース、専用フォームノズルなどがあります。また、交換式バッテリータイプのKHB 6に使用できる交換用バッテリーは、他の互換性のある製品と共用できる上、洗浄時間を気にせず作業できるように予備としてもおすすめです。



＜ケルヒャー 家庭用スチームクリーナー専用オプションアクセサリーについて＞

室内の除菌清掃ができるスチームクリーナーのオプションアクセサリーは、イージーフィックスタイプのフロアノズルに使用できる交換用クロスや、衛生的に使える使い捨てクロス15枚入りが便利です。細かな場所の掃除に便利なのは、ブラシ4個組、ブラシ3個組（真ちゅう製）、ビッグブラシ、スチームターボブラシがおすすめ。さらに窓掃除に便利な「窓用ノズル」、カーペットの掃除がスムーズにできる「カーペットグライダー」なども日常のお掃除に取り入れると快適なアイテムです。交換用のマイクロファイバーカバーやマイクロファイバークロス、ビッグブラシ用カバーなども予備があると安心です。

＜ケルヒャー 家庭用窓用バキュームクリーナー専用オプションアクセサリーについて＞

手が届かない高い場所の窓掃除に便利な「窓用延長ポール」は、あると便利なアクセサリーです、吹き抜けの窓、2階の窓、明かりとり窓の掃除しにくい場所で活躍します。その他、交換用のワイプパッド、スプレーボトルセット、充電アダプターなど。ワイパーのゴム部分が劣化した際は、補修部品 ゴムワイパーの交換をお勧めましす。



＜ケルヒャー 家庭用バキュームクリーナー専用オプションアクセサリーについて＞

交換用の紙パック、合繊繊維フィルターバッグなど。狭い場所や車内掃除に便利なすきまノズルや延長用のパイプ、ブラシキットなどのアクセサリーもご用意しています。高機能フィルター付き機種用の筒型フィルターやエコフィルターも取り揃えています。さらに、バッテリータイプ機種は、追加・交換用にバッテリーや急速充電器も。