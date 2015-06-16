スチームクリーナーオプションアクセサリー 一覧

イージーフィックス用使い捨てクロス15枚入り

注文番号 2.863-300.0

イージーフィックス用使い捨てクロス15枚入りは、いつでもサッとお掃除ができてとても便利なクロスです。

吸収力の高いクロスは汚れをシッカリ吸着し、また使い捨てなのでとても衛生的です。

クロスの黄色い帯状の部分が面ファスナーなので、簡単にイージーフィックス フロアノズルに取り付けられます。

※イージーフィックス フロアノズル以外には装着できませんので、ご注意ください。

