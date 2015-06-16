スチームクリーナーオプションアクセサリー 一覧
もっと便利になるオプションアクセサリー！
ケルヒャーのスチームクリーナーは、オプションアクセサリーも豊富にご用意しています。様々な用途に合わせてお使いいただければ、さらに便利にそして簡単にお掃除できます！
ケルヒャーのスチームクリーナーはオプションアクセサリーも充実！
用途に合わせてアクセサリーを選べば、もっと使い方が広がります。
【キッチン・床・お風呂のお掃除に便利なアクセサリー】
イージーフィックス フロアノズルセット Y
注文番号 2.863-350.0
「イージーフィックス フロアノズル」と専用クロス「イージーフィックス用マイクロファイバークロス」1枚のセットです。
既存のスチームクリーナーへ取り付け可能です。
【セット内容】
イージーフィックス フロアノズル 1個
イージーフィックス用マイクロファイバークロス 1枚
イージーフィックス用マイクロファイバークロス2枚入り Y
注文番号 2.863-349.0
イージーフィックス フロアノズル専用のクロスセットです。面ファスナーと大きなタグで、手を汚さずにクロスを交換できます。
マイクロファイバーは研磨力や吸塵力・吸水力が高いので、綿のクロスで落ちない汚れも落とすことができます。
2枚入りです。
※イージーフィックス フロアノズル以外には装着できませんので、ご注意ください。
【セット内容】
イージーフィックス フロアノズル用クロス 2枚
イージーフィックス用使い捨てクロス15枚入り
注文番号 2.863-300.0
イージーフィックス用使い捨てクロス15枚入りは、いつでもサッとお掃除ができてとても便利なクロスです。
吸収力の高いクロスは汚れをシッカリ吸着し、また使い捨てなのでとても衛生的です。
クロスの黄色い帯状の部分が面ファスナーなので、簡単にイージーフィックス フロアノズルに取り付けられます。
※イージーフィックス フロアノズル以外には装着できませんので、ご注意ください。
イージーフィックス用カーペットグライダー
注文番号 2.863-298.0
イージーフィックス フロアノズル専用のカーペット掃除用アクセサリーです。フロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、スチームクリーナーでカーペットのお掃除ができます。なかなか洗えないカーペットをリフレッシュします。フロアノズルへの取り付けも簡単です。
※イージーフィックス フロアノズル以外には装着できませんので、ご注意ください。
ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー2枚入り Y
注文番号 2.863-344.0
ハンドブラシ用カバーセットです。
マイクロファイバーは研磨力や吸塵力・吸水力が高いので、綿のクロスで落ちない汚れも落とすことができます。
2枚入りです。
【セット内容】
ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー 2枚
＞ ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー2枚入り Y 製品ページはこちら
ビッグブラシ
注文番号 2.863-022.0
ケルヒャースチームクリーナー用のビッグブラシです。キッチンや浴室、洗面所など広い面積の掃除に適しています。
ビッグブラシ用カバー（注文番号：2.863-345.0）を装着すると、より効果的なお掃除が可能です。
ビッグブラシ用カバー2枚入り Y
注文番号 2.863-345.0
ケルヒャースチームクリーナーの「ビッグブラシ」用カバー2枚セットです。
マイクロファイバー素材を使用しているので吸水性と汚れ落ちに優れています。
【セット内容】
2枚入
パワーブラシセット
注文番号 2.863-335.0
真ちゅう製ブラシと合成樹脂製のパワーブラシは、耐久性があり摩耗に強く、グリル網やバーベキューグリルなどの頑固な汚れやこびりつきを簡単に取り除くことができます。
【お掃除をより便利にするアクセサリー】
ブラシ4個組（黒2個 黄2個）
注文番号 2.863-282.0
スチームクリーナー用ブラシです。こびりついた汚れや細かな部分の掃除ができます。ブラシの色で使用場所を分けられます。
【セット内容】
ブラシ（黒） 2個
ブラシ（黄） 2個
すきまブラシ 4個入り
注文番号 2.863-324.0
窓や浴室ドアのサッシ、タイル目地、キッチンの水回りやコンロの隙間など、掃除しづらい直線的な隙間の掃除に最適です。
スチームターボブラシ
注文番号 2.863-159.0
ポイントブラシ先端が小刻みに振動するため、汚れをこする必要がありません。通常のブラシよりも、洗浄時間を50％短縮できます。
窓用ノズル
注文番号 2.863-336.0
長くて柔らかい「スクイジー ブレード（黄色いゴム製スクイジーの部分）」で、届きにくい窓ガラスの四隅も簡単かつ完璧に掃除ができます。
スポットノズルセット
注文番号 2.863-263.0
スチームを一カ所に集中的に吹き付けることができるスポットノズル（黄）と、狭い場所にも届く延長ノズル（黒）のセットです。
【セット内容】
スポットノズル 1個
延長ノズル 1個
【ボイラー洗浄剤・スケール除去カートリッジ】
スケール除去カートリッジ
注文番号：2.863-018.0
SC 3 EasyFix、SC 3 EasyFix プレミアム用のスケール除去カートリッジです。
給水口に取り付けるだけで水あかの成分を入り口で取り除くので、面倒な内部ボイラーの洗浄が不要になりました。