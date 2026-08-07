窓用ノズル
長くて柔らかい「スクイジー ブレード（黄色いゴム製スクイジーの部分）」で、届きにくい窓ガラスの四隅も簡単かつ完璧に掃除ができます。とてもキレイに輝く仕上がりになります。
スチームクリーナー＋窓用ノズルで窓や鏡を掃除すると、ガラス表面に拭き跡を残さず簡単にキレイにできます。
長くて柔らかいスクイジー ブレードにより、掃除しにくい四隅や角の汚れもサッと取り除くことができます。
洗剤を使わず水だけで効果的に窓の掃除ができるので、赤ちゃんや小さなお子様、ワンちゃんやネコちゃんが触ったりなめたりしても安心です。
製品特長
窓用ノズル内側にスチーム吐出部スチームが均一に蒸発することでキレイに仕上がるので、窓やガラス、鏡のお掃除に最適です。
高品質のスクイジー窓ガラス、鏡などのガラス表面の水分や汚れをキレイに除去し、拭き跡を残しません。
長くて柔らかいスクイジーブレード長く柔らかいスクイジーブレードにより、届きにくい四隅や角も簡単にキレイにします。
洗剤などの化学薬品を使わない清掃
- 約100℃の高温蒸気は汚れを溶かして浮かす効果が非常に高く、洗浄剤などの化学製品を使用する必要がないため、スチームクリーナーは環境に優しいサステナブルな清掃方法です。
製品仕様
製品スペック
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|140 x 225 x 43
動画
用途・清掃場所
- 窓やガラス家具の表面