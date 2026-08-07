スチームクリーナー＋窓用ノズルで窓や鏡を掃除すると、ガラス表面に拭き跡を残さず簡単にキレイにできます。

長くて柔らかいスクイジー ブレードにより、掃除しにくい四隅や角の汚れもサッと取り除くことができます。

洗剤を使わず水だけで効果的に窓の掃除ができるので、赤ちゃんや小さなお子様、ワンちゃんやネコちゃんが触ったりなめたりしても安心です。