なぜ「ケルヒャーコネクト」が必要なのか？

リアルタイムな清掃マシンの状態可視化と最適化

ケルヒャーコネクトは、IoT技術を活用し、現在の位置、清掃マシンの稼働状況、バッテリー電圧などをリアルタイムで可視化します。これにより、保有する全ての清掃マシンの稼働率の最大化、最適な投資計画、ダウンタイムの最小化を実現します。

データに基づいた清掃品質の向上

導入に必要なのは、清掃マシンに取り付けるコネクトモジュールのみ。モニタリングはWEBベースのため、ソフトウェアをインストールする必要はありません。直感的な操作性で、誰でも簡単にマシンの状態を把握し、管理できます。

収集された稼働データを分析することで、データに基づいた清掃品質の向上をサポートし、受託先からの満足度の向上にも繋がります。