ケルヒャーコネクト
デジタルデータを活用したマシン管理時間の削減
ケルヒャーコネクトは清掃マシンの資産管理、運用管理の課題を解決し生産性向上、業務改善、ムダ削減に役立つソリューションとなります。
清掃マシンの遠隔・一元管理 ケルヒャーコネクト
ケルヒャーコネクトは清掃マシンにコネクトモジュールを取り付けし、デジタルデータ化された「現在位置」、「稼働時間」、「バッテリー電圧」などのデータをWEBポータルで効率的に管理、情報共有するデジタルツールです。
清掃マシンの遠隔・一元管理 ケルヒャーコネクト
ケルヒャーコネクトは清掃マシンにコネクトモジュールを取り付けし、デジタルデータ化された「現在位置」、「稼働時間」、「バッテリー電圧」などのデータをWEBポータルで効率的に管理、情報共有するデジタルツールです。
なぜ「ケルヒャーコネクト」が必要なのか？
リアルタイムな清掃マシンの状態可視化と最適化
ケルヒャーコネクトは、IoT技術を活用し、現在の位置、清掃マシンの稼働状況、バッテリー電圧などをリアルタイムで可視化します。これにより、保有する全ての清掃マシンの稼働率の最大化、最適な投資計画、ダウンタイムの最小化を実現します。
データに基づいた清掃品質の向上
導入に必要なのは、清掃マシンに取り付けるコネクトモジュールのみ。モニタリングはWEBベースのため、ソフトウェアをインストールする必要はありません。直感的な操作性で、誰でも簡単にマシンの状態を把握し、管理できます。
収集された稼働データを分析することで、データに基づいた清掃品質の向上をサポートし、受託先からの満足度の向上にも繋がります。
ケルヒャーコネクト ポータルサイトの説明
直感的なWEBインターフェースにより、わずか数秒のクリックで清掃作業の最適化を確認できます。
1. ジオフェンスの仕組みと使い方
ケルヒャーコネクトでは、マシンのリアルタイムの位置情報を定期的に収集しています。例えば、マシンが設定した場所から離れるとすぐに通知が届きます。この機能により、マシンが常に適切な場所にあることが確認でき、適正な運用ができます。
清掃マシン全体の稼働率を向上させることができ、アイドルタイムが削減され、収益が向上します。
2.作業未開始アラートの仕組みと使い方
ケルヒャーコネクトでは、マシンの運用管理機能により、あらかじめ設定した清掃スケジュールと、マシンの実際の稼働時間をリアルタイムで整合させ、いつでも確認、証明することができます。また、作業が開始されていない場合はすぐに通知が届きます。
清掃品質結果と共に透明性のある清掃時間を加える事で、最大限の顧客満足度を確保できます。
3.稼働レポートの便利で効率的な使い方
ケルヒャーコネクトでは、個体別のマシンの稼働時間を累積記録することで、稼働率の最適化を計れます。稼働率の低いマシンは他の現場で活用させる事で、新規マシン購入を延期できます。また、稼働率や使用時間が非常に高いマシンについては、より大型マシンが必要であると判断できます。稼働レポートにより、保有マシン全体の耐用年数が長くなり、効率性が向上します。
ケルヒャーコネクト向けコネクトモジュール製品ラインナップ
コネクトモジュールは簡単に設置でき、ケルヒャーコネクトのポータルサイトで清掃マシンの「まいにち」が見えます。
【PCM】プラグインコネクトモジュール（発売中）
設置は簡単で、大きなインパクトを生むツールです。
PCMはSIMカードを内蔵したコンパクトなツールで、清掃マシンのバッテリー端子に接続するだけで、マシンの現在位置、稼働状況、バッテリー電圧レベルをリアルタイムで可視化します。このモジュールは、メーカーを問わず、ほぼすべてのバッテリー駆動の清掃マシン（12～60V）に設置可能で、30分程度で設置できます。
【MCM】マシンコネクトモジュール（発売予定）
MCMは、最新世代の基板を搭載した床洗浄機に、このモジュールを直接接続するタイプです。
これにより、追跡機能だけでなく、将来的にはマシンの重要部品の遠隔診断や保有マシン全体の計測項目の更新も可能になります。
ケルヒャーコネクト ポータルサイトの使い方
清掃現場の情報とマシンの登録方法
マシンごとの清掃計画の作成方法
通知とレポートの購読
新規ユーザーの招待方法
リマインダーの設定方法
マシンを別の清掃現場に割り当て変更する方法