［無料］出張実演受付中！
［無料］出張 実演・デモンストレーションいたします！
ケルヒャーは清掃機器の世界のトップブランドです。半世紀以上にわたる豊富な経験と実績で、「暮らし」を「歴史」を「未来」をクリーンにしています。
業務用清掃機器についてまずは、お気軽にご相談ください
店舗、工場、現場、構内の汚れを、効率良く「掃く」「洗う」「磨く」「洗い流す」 ために、ケルヒャーの業務用清掃機器をぜひお試しください。 業務用製品の［無料］出張実演を行っております。 お客様のニーズに合わせた製品をご提案させていただきます。 この機会にどうぞお申し込みください。
＜ご注意＞※出張実演は、「業務用製品」に限らせていただきます。
※家庭用製品および、当社オンラインショップ限定製品（HD 4/8 Classic ）など一部の製品は出張実演の対象外となります。
※実演内容によっては、費用が発生する場合があります。
詳しくは、担当営業が打ち合わせの際にお伝えいたします。
※内容によっては、ご訪問できない場合もありますので、何卒ご了承ください。
※お申し込み後の弊社からのご連絡は、早ければ翌日に連絡させていただきます。
［無料］出張実演のお申し込みから実施までの流れ
お申し込み後の当社からのご連絡は、翌営業日までに連絡させていただきます。
＜お電話での申し込みを希望されるお客様へ＞
お電話にてご依頼の場合は、業務用製品コールセンターまで、「ホームぺージを見て」と一言添えて、お申し込みください。
担当営業がお電話で、電源や水道などの環境や現在の清掃方法について、詳しくお伺いいたします
＜ご注意＞※出張実演は、「業務用製品」に限らせていただきます。
※実演内容によっては、費用が発生する場合があります。
詳しくは、担当営業が打ち合わせの際にお伝えいたします。
※内容によっては、ご訪問できない場合もありますので、何卒ご了承ください。
※お申し込み後の当社からのご連絡は、翌営業日までに連絡させていただきます。