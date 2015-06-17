［無料］出張実演受付中！

［無料］出張 実演・デモンストレーションいたします！
ケルヒャーは清掃機器の世界のトップブランドです。半世紀以上にわたる豊富な経験と実績で、「暮らし」を「歴史」を「未来」をクリーンにしています。

［無料］出張実演

業務用清掃機器についてまずは、お気軽にご相談ください

店舗、工場、現場、構内の汚れを、効率良く「掃く」「洗う」「磨く」「洗い流す」 ために、ケルヒャーの業務用清掃機器をぜひお試しください。 業務用製品の［無料］出張実演を行っております。 お客様のニーズに合わせた製品をご提案させていただきます。 この機会にどうぞお申し込みください。

＜ご注意＞

※出張実演は、「業務用製品」に限らせていただきます。
※家庭用製品および、当社オンラインショップ限定製品（HD 4/8 Classic ）など一部の製品は出張実演の対象外となります。
※実演内容によっては、費用が発生する場合があります。
　詳しくは、担当営業が打ち合わせの際にお伝えいたします。
※内容によっては、ご訪問できない場合もありますので、何卒ご了承ください。
※お申し込み後の弊社からのご連絡は、早ければ翌日に連絡させていただきます。

こちらから申し込みください

お客様の清掃現場に伺います！製品選びに迷った場合もご相談ください。

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製品の詳しい情報は「業務用清掃機器」製品ページをご覧ください

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自動車販売、自動車整備

自動車販売、自動車整備

洗車や整備スペースの清掃、車内クリーニングなど

ホテル　旅館

ホテル、旅館

客室やレストランの清掃、厨房の床清掃など

産業廃棄物処理

産業廃棄物処理

運搬車量・業務車両の清掃、敷地の清掃環境整備に

食品加工 食品製造

食品加工、食品製造
物流業

物流業

車両の洗浄や倉庫内の床清掃、構内清掃など

土木 建築

土木、建築

建築機械・車両・資材の洗浄など

農業 畜産

農業、畜産

畜舎の清掃、農機具の洗浄などに

ビルメンテナンス BSC

ビルメンテナンス

店舗内・エントランスの清掃、サニタリー清掃など

レストラン

レストラン

ホールの清掃、厨房設備の清掃、駐車場の清掃など

製造 工場

製造、工場

生産ライン、製造機器の清掃や、工場内の清掃に

［無料］出張実演のお申し込みから実施までの流れ

清掃機器の出張実演ステップ1
清掃機器の出張実演ステップ2
清掃機器の出張実演ステップ3

お申し込み後の当社からのご連絡は、翌営業日までに連絡させていただきます。


＜お電話での申し込みを希望されるお客様へ＞

お電話にてご依頼の場合は、業務用製品コールセンターまで、「ホームぺージを見て」と一言添えて、お申し込みください。

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＜ご注意＞

※出張実演は、「業務用製品」に限らせていただきます。
※実演内容によっては、費用が発生する場合があります。
　詳しくは、担当営業が打ち合わせの際にお伝えいたします。
※内容によっては、ご訪問できない場合もありますので、何卒ご了承ください。
※お申し込み後の当社からのご連絡は、翌営業日までに連絡させていただきます。