【物流業界様向け】清掃機器ご提案

ケルヒャーの物流業様向けの清掃機器をご提案するページです。倉庫内は何かと汚れる箇所が多く、範囲も広いため重労働になりがちです。そこで、ゴミが落ちやすい倉庫内はスイーパー、汚れの付きやすい車両には温水高圧洗浄機など、日々の清掃業務を簡単にする製品をご用意しています。