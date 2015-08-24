【物流業界様向け】清掃機器ご提案
ケルヒャーの物流業様向けの清掃機器をご提案するページです。倉庫内は何かと汚れる箇所が多く、範囲も広いため重労働になりがちです。そこで、ゴミが落ちやすい倉庫内はスイーパー、汚れの付きやすい車両には温水高圧洗浄機など、日々の清掃業務を簡単にする製品をご用意しています。
車両の洗浄にはパワフルな高圧洗浄機、広い構内の掃き掃除にはスイーパーをご提案します。
倉庫の清掃
倉庫内についたフォークリフトのタイヤ痕など、落としにくい汚れも床洗浄機で簡単にきれいにできます
倉庫の清掃
細部の清掃には、自動チリ落とし機能の付いた乾湿両用クリーナーがおすすめです
倉庫の清掃
倉庫などの広い範囲の掃き掃除には、押して歩くだけのスイーパーが簡単便利です
構内の清掃
自走式スイーパーならバッテリーにより、手押し式よりもさらに広い範囲を簡単に掃除できます
構内の清掃
ケルヒャーの搭乗式スイーパーは操作が簡単で作業者をえらびません。広い範囲の掃き掃除を簡単に効率よく行えます
車両の洗浄
運搬車両は企業の顔です。高圧洗浄機で車両をきれいに保ちましょう。保管と移動が気になるなら、コンパクトタイプがおすすめ