【物流業界様向け】清掃機器ご提案

ケルヒャーの物流業様向けの清掃機器をご提案するページです。倉庫内は何かと汚れる箇所が多く、範囲も広いため重労働になりがちです。そこで、ゴミが落ちやすい倉庫内はスイーパー、汚れの付きやすい車両には温水高圧洗浄機など、日々の清掃業務を簡単にする製品をご用意しています。

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車両の洗浄にはパワフルな高圧洗浄機、広い構内の掃き掃除にはスイーパーをご提案します。

ケルヒャー　床洗浄機　倉庫

 

倉庫の清掃

倉庫内についたフォークリフトのタイヤ痕など、落としにくい汚れも床洗浄機で簡単にきれいにできます

ケルヒャー　乾湿両用掃除機　倉庫

 

倉庫の清掃

細部の清掃には、自動チリ落とし機能の付いた乾湿両用クリーナーがおすすめです

ケルヒャー　スイーパー　倉庫

 

倉庫の清掃

倉庫などの広い範囲の掃き掃除には、押して歩くだけのスイーパーが簡単便利です

ケルヒャー　スイーパー　敷地内

 

構内の清掃

自走式スイーパーならバッテリーにより、手押し式よりもさらに広い範囲を簡単に掃除できます

ケルヒャー　スイーパー　敷地内

 

構内の清掃

ケルヒャーの搭乗式スイーパーは操作が簡単で作業者をえらびません。広い範囲の掃き掃除を簡単に効率よく行えます

ケルヒャー　高圧洗浄機　車両

 

車両の洗浄

運搬車両は企業の顔です。高圧洗浄機で車両をきれいに保ちましょう。保管と移動が気になるなら、コンパクトタイプがおすすめ

ケルヒャー　高圧洗浄機　車両

 

車両の洗浄

運搬車両は企業の顔です。高圧洗浄機で車両をきれいに保ちましょう。温水のミドルクラス高圧洗浄機はさらに効率よく汚れを落とします

ケルヒャー　コードレスクリーナー　事務所

 

事務所内の清掃

シュレッダー周りなど、手軽にサッとお掃除したい場所には手軽なコードレスクリーナーが便利です

ケルヒャー　ドライクリーナー　事務所

 

事務所内の清掃

事務所内の通常の清掃作業には、静音設計のドライクリーナーがおすすめ。

【家庭用製品】
高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナーコードレスクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーカーペットリンスクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

【業務用製品】
高圧洗浄機バキュームクリーナーカーペットクリーナースチームクリーナープロ用ガーデンツール清掃ロボット床洗浄機スイーパー・バキュームスイーパー産業用バキュームクリーナードライアイス洗浄清掃ツール、トロリーWOMA 超高圧洗浄機業務用製品アクセサリー業務用洗浄剤