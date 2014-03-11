スイーパー（家庭用）
広い範囲の掃き掃除に便利な清掃用品
屋外の路上や敷地内のゴミをかき集めて取り除く清掃用品です。箒（ほうき）とちりとりで行っていた掃除に代わる掃除方法です。ハンドルを押すことでブラシを回転させ、大きなブラシでゴミをかき集めます。駐車場などの広い範囲のゴミを清掃するのに適しています。
スイーパーの特長
簡単操作
操作は、とても簡単。掃除したい場所でハンドルを押して歩くだけ。
調整が可能なハンドル
スイーパーの押しハンドルは高さ調節が可能なので、使いやすい位置で掃除ができます。また収納時はコンパクトに折り畳むことができます。
隅々までキレイに
サイドブラシの長い毛が、隅の方のゴミまでかき出して清掃します。
コンパクトに収納
使わない時は省スペースで収納することができます。ハンドルを折りたたみ縦にすることでとてもコンパクトになります。
ゴミ捨ても簡単
スイーパーのダストコンテナの取り外しは簡単で、ゴミを捨てる時もそのまま捨てられます。
自立するコンテナ
ダストコンテナは自立するので、ゴミ捨ての際に便利です。
KARCHER 家庭用スイーパーについて
＜スイーパーとは＞
屋外の路上や敷地内のゴミをかき集めて取り除く清掃用品です。箒（ほうき）とちりとりで行っていた掃除に代わる掃除方法です。ハンドルを押すことでブラシを回転させ、大きなブラシでゴミをかき集めます。広い範囲のゴミを清掃するのに適しています。
＜ケルヒャー家庭用スイーパーの特長＞
ケルヒャーのスイーパー S 4は、人間工学に基づいて設計された使いやすい手押し式タイプです。ハンドルを押して歩くことで大きなタイヤが回転し、タイヤと一緒にメインブラシを回転させることでゴミをダストボックスにかき集めます。ダストボックスは大容量なので、何度もゴミを捨てる必要がなく、効率の良い作業が可能です。また、サイドブラシ付きなので、道路のキワまでキレイに掃除できます。角度を自由に変更できるハンドルは、高さを自由に変えられるので、清掃者の背の高さに合わせて高さを調整できます。さらに、使わないときはハンドルを畳んで置くことができるため、収納場所をとりません。
これまで、ほうきとちりとり、竹箒や熊手などで腰を屈めて苦労しながらかき集めていた作業も、腰を曲げることなく、スイーパーを押すだけで簡単に広い範囲の掃除ができる便利な掃除用品です。メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51㎝あり、1時間あたり最大1800㎡の範囲を掃除することができます。
＜プロの様な清掃＞
ケルヒャーのスイーパーの主力は業務用のスイーパーです。家庭用スイーパーも同じ技術や開発力が各所に散りばめられているので、プロの様な清掃が可能です。業務用スイーパーではさらに豊富なラインナップがあり、手押し式の他、自走式のスイーパーや搭乗式のスイーパーなどの大型機種などをラインナップしています。
＜オススメの清掃場所＞
ケルヒャー家庭用スイーパーでおすすめの清掃場所は、舗装道路や通路、中庭、ガレージの入り口、家まわりなどの広い範囲のゴミ、落ち葉、桜の花などの花びらなどを短時間で掃き掃除できます。また、駐車場や家まわりに降り積もった火山灰の掃除にも最適です。その他ガレージや地下室の清掃、オールシーズンのありとあらゆるゴミの片付けに適しています。