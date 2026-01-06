困った時は…よくある質問（FAQ）

誠に勝手ながら、社内行事のため2026年1月23日（金）を全社臨時休業とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

休業日：2026年1月23日（金）終日

  • WEBフォームからのお問い合せは通常通り受付けております。
    休業中にいただきましたご連絡につきましては、翌週1月26日（月）より順次対応いたします。
  • ケルヒャーセンター横浜は通常通り営業いたします。
ケルヒャー家庭用　修理 アフターサービス

家庭用 修理・アフターサービス

家庭用製品の修理・アフターサービスについてご案内します。

ケルヒャー　業務用　修理　アフターサービス

業務用 修理・アフターサービス

業務用製品の修理・アフターサービスについてご案内します。

ケルヒャー　家庭用 ユーザー登録

家庭用製品 ユーザー登録

ユーザー登録をしていただくことで、お買い上げいただいた製品の純正部品の不具合が起きた場合、無償修理をいたします。

ケルヒャー　業務用製品 ユーザー登録

業務用製品 ユーザー登録

ユーザー登録をしていただくことで、製品の保証期間が2年に延長されます。

ケルヒャー　オンラインショップ

オンラインショップ

ケルヒャーオンラインショップでは、高圧洗浄機などのマシンから、オプションアクセサリーまで多数取り扱い中です。

ケルヒャーセンター／アウトレットショップ

ケルヒャーセンター横浜（直営店）

ケルヒャー製品の直販ショップです。お客様とケルヒャー ジャパンを結ぶコミュニティスペースとして、製品の展示および販売をしています。

ケルヒャー　製品　体験会

体験会・店頭実演スケジュール

ケルヒャー製品の体験会を開催しております。
お店で実際にケルヒャー製品の威力を確かめてみませんか？《随時更新中》

困った時は…よくある質問（FAQ）

お問い合わせの前にご確認ください

営業拠点情報や沿革、会社案内や広報誌など、ケルヒャーについて詳しくは、こちらをご覧ください。

ケルヒャー 採用情報

採用情報

ケルヒャー ジャパンは、中長期計画達成に向けて、営業組織の強化を行っております。世界のケルヒャーで一緒に働きませんか？

サステナビリティ

ケルヒャーにとって、社会的責任への取り組みと持続可能な事業活動は、欠かすことのできない要素です。

ケルヒャーでトコジラミ対策

ケルヒャーでトコジラミ対策

高温・高圧力のスチームクリーナーは、薬品や薬剤を使わないトコジラミ対策として効果的で安全な手段です。

ギネス世界記録（TM）に認定

ギネス世界記録（TM）に認定

ケルヒャーはこのたび、「今世界で最も売れている高圧洗浄機ブランド」として、ギネス世界記録TMタイトルを獲得しました。

ゴジラ in 佐賀 ダムアートプロジェクト Powered by ケルヒャー

ゴジラ in 佐賀 ダムアートプロジェクト Powered by ケルヒャー

2024年に50周年を迎えた岩屋川内ダムをキャンバスに、壮大なダムアートが完成しました。

横浜ビジネスパーク「ベリーニの丘」クリーニングプロジェクト

横浜ビジネスパーク「ベリーニの丘」クリーニングプロジェクト

2025年5月に、横浜ビジネスパーク内「ベリーニの丘」のクリーニングプロジェクトを実施いたしました。

ニュース

2026/01/06

【新製品】業務用温水高圧洗浄機「HDS-M」シリーズを発売

業務用温水高圧洗浄機のミドルクラスモデルを刷新した、新製品「HDS 8/17-4 M」「HDS 10/19-4 M」を2026年1月6日（火）より発売いたします。あわせて、洗浄作業を効率化する新アクセサリー「eco!Booster MAX（エコ！ブースター マックス）」「スプラッシュガード」の販売も開始いたします。

2026/01/04

2026年 年頭所感

“変革”の先にある共創　 ― パートナーの皆様とともに社会課題解決を目指す ―

2025/11/06

「ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO 2025」出展のお知らせ

2025年11月19日（水）～21日（金）に東京ビッグサイト西展示棟にて開催される「ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO 2025」に出展いたします。本展示会は、ビルメンテナンス業界における国内最大級の専門展示会であり、清掃・設備・点検・ソフトウェアまで、幅広いソリューションが一堂に会します。

 

【不審ななりすましサイトにご注意ください】 

当社の住所や役員名を無断で使用し、当社が運営していると誤認させるようなインターネットサイト（なりすましのショッピングサイト）を確認しております。

