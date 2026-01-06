家庭用 修理・アフターサービス

誠に勝手ながら、社内行事のため2026年1月23日（金）を全社臨時休業とさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

休業日：2026年1月23日（金）終日