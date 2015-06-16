家庭用高圧洗浄機オプションアクセサリー　適合表

高圧洗浄機用オプションアクセサリー 一覧に戻る
A タイプ

K 2,
K 2 ホームキット
本体側の高圧ホース接続口がネジタイプ
B タイプ

K 1 X
K 2,
K 2 Little,
K 2 Little Premium,
K 2 Little Plus,
K 2 Upright,
K 2 ホームキット,
K 2 バッテリーセット
本体側の高圧ホース接続口がクイックコネクト方式（グレーの留め具）タイプ。2017年以降に販売された製品
C タイプ K 2 クラシック,
K 2 クラシック カーキット,
K 2 クラシック プラス,
K 2 クラシック プラス カーキット
K 3.150,
K 5.680
D タイプ
K 2.010,
K 2.020,
K 2.025,
K 2.200,
K 2.300,
 K 3.08 MD,
K 3.91 MD,
K 3.99 MD,
K 5.80 M
E タイプ K 2.021,
K 2.030,
K 2.250,
K 2.360,
K 2.99 M
F タイプ K 2.00,
K 2.01,
K 2.07,
K 2.21,
K 2.30 プラス
G タイプ K 2.400
H タイプ K MINI
I タイプ
ベランダクリーナー,
K 2 サイレント,
K 2.900 サイレント,
K 3 サイレント,
K 3 サイレント ベランダ,
K 3.200,
K 3 サイレント プラス,		 K 3 サイレント プラス ベランダ,
K 3 サイレント プラス ベランダ & カー,
K 5.600
J タイプ K 4.900 サイレント,
K 4.00,
K 4 サイレント ホームキット
K タイプ K 3.490
L タイプ K 4 プレミアム サイレント ,
K 4 プレミアム サイレント ホーム ,
K 5.900 サイレント,
K 5 サイレント カー ＆ ホームキット
M タイプ K 5 プレミアム サイレント
N タイプ K 5.20 M プラス
O タイプ K 5.50 M
P タイプ G 4.10 M,
G 7.10 M
Q タイプ K 1,
K 1 Premium Package
アクセサリー 注文番号
アンダーボディスプレーランス 2.638-817.0
eco!Booster 145 2.645-397.0 × × × × × × × × × × × × × ×
eco!Booster 120 2.644-551.0 △※8 △※8 △※8 × × × × × ×
フレキシブル可変ノズル360° 2.643-254.0 ×
パワーブラシ WB 150 2.643-237.0
回転ブラシ WB 130 カー & バイク 2.644-287.0
ウォッシュブラシ（黒） 2.642-783.0
3 in 1 ウォッシュブラシ 2.644-374.0
ウルトラフォームセット 2.643-555.0
フォームノズル 2.645-383.0
フォームノズル（大） 2.643-147.0
テラスクリーナー T 5 2.644-084.0
デッキクリーナー PS 20 2.642-871.0 ×
スプラッシュガード 2.642-706.0 △※7 ◯※7 △※7 △※7 △※7 △※7 △※7 ◯※7 ◯※7 ◯※7 ◯※7 × △※7 × × ×
延長パイプ 3.7m 2.644-248.0
※6
※6
※5		 ×
※5
※6
※6		 ×
クイックコネクトキット 7.5m※4 2.643-878.0 × × × × × ×
クイックコネクトキット 12m※4 2.643-909.0 × × × × ×
バリオジョイント 2.640-733.0
延長ランス 2.643-240.0
プレミアムフレックス高圧ホース 10M ねじれ防止付 2.643-585.0 × × × × × × × × × × ×
パイプクリーニングキット 7.5m15m 2.644-493.0
2.644-492.0		 ×
延長高圧ホース 10m
（ネジタイプ用）		 2.644-019.0 × × × × × × × ×
※1		 ×
延長高圧ホース 6m10m
（クイックコネクト機種用）		 2.643-882.0
2.643-881.0		 × × × × × × × ×
ねじれ防止カップリング 4.401-091.0 ×
※3		 × × × × × ×
※2		 ×
クイックカップリングセット 2.643-037.0 × × × × ×
自吸用ホース 2.643-101.0 ×
フィルター 2.642-794.0
3m 水道ホースセット 2.645-350.0
自吸・水道兼用ホースセット 3m 2.644-297.0
※1 延長高圧ホースを取り付けたまま高圧ホースを巻き取ることはできません
※2 延長高圧ホースと標準装備の高圧ホースとの間にのみ接続可能です
※3 本体のクイックカップリングを外して接続できます
※4 適合表に記載がない一部機種には使用できません。 適合しない機種は下記リンクからご確認ください
　＞ クイックコネクトキット 7.5m　　　＞ クイックコネクトキット 12m
※5 トルクスタイプ、 フックタイプ（旧タイプ）のトリガーガンの場合は使用できません
※6 フックタイプ（旧タイプ）のトリガーガンの場合は使用できません
※7 一部の同梱ノズル（1ジェットノズル、旧仕様バリオスプレーランス）にはご使用できません
※8 K 4・K 5モデルにはご使用できません。
