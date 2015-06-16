家庭用高圧洗浄機オプションアクセサリー 適合表
|A タイプ
|
K 2,
|B タイプ
|
K 1 X
|C タイプ
|
K 2 クラシック,
K 2 クラシック カーキット,
K 2 クラシック プラス,
K 2 クラシック プラス カーキット
K 3.150,
K 5.680
|D タイプ
|
|E タイプ
|
K 2.021,
K 2.030,
K 2.250,
K 2.360,
K 2.99 M
|F タイプ
|K 2.00,
K 2.01,
K 2.07,
K 2.21,
K 2.30 プラス
|G タイプ
|K 2.400
|H タイプ
|K MINI
|I タイプ
|
|J タイプ
|K 4.900 サイレント,
K 4.00,
K 4 サイレント ホームキット
|K タイプ
|K 3.490
|L タイプ
|
K 4 プレミアム サイレント ,
K 4 プレミアム サイレント ホーム ,
K 5.900 サイレント,
K 5 サイレント カー ＆ ホームキット
|M タイプ
|K 5 プレミアム サイレント
|N タイプ
|K 5.20 M プラス
|O タイプ
|K 5.50 M
|P タイプ
|G 4.10 M,
G 7.10 M
|Q タイプ
|K 1,
K 1 Premium Package
|アクセサリー
|注文番号
|アンダーボディスプレーランス
|2.638-817.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|eco!Booster 145
|2.645-397.0
|×
|×
|×
|×
|×
|×
|×
|×
|×
|◯
|×
|◯
|◯
|×
|×
|×
|×
|eco!Booster 120
|2.644-551.0
|◯
|◯
|△※8
|△※8
|◯
|◯
|◯
|◯
|△※8
|×
|◯
|×
|×
|×
|×
|×
|◯
|フレキシブル可変ノズル360°
|2.643-254.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|×
|◯
|パワーブラシ WB 150
|2.643-237.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|回転ブラシ WB 130 カー & バイク
|2.644-287.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|ウォッシュブラシ（黒）
|2.642-783.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|3 in 1 ウォッシュブラシ
|2.644-374.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|ウルトラフォームセット
|2.643-555.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|フォームノズル
|2.645-383.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|フォームノズル（大）
|2.643-147.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|テラスクリーナー T 5
|2.644-084.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|デッキクリーナー PS 20
|2.642-871.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|×
|◯
|スプラッシュガード
|2.642-706.0
|△※7
|◯※7
|△※7
|△※7
|△※7
|△※7
|△※7
|◯
|◯※7
|◯※7
|◯※7
|◯※7
|×
|△※7
|×
|×
|×
|延長パイプ 3.7m
|2.644-248.0
|◯
|◯
|◯
|△
※6
|△
※6
|△
※5
|◯
|×
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|△
※5
|△
※6
|△
※6
|×
|クイックコネクトキット 7.5m※4
|2.643-878.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|×
|×
|×
|×
|×
|×
|◯
|クイックコネクトキット 12m※4
|2.643-909.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|×
|×
|×
|×
|×
|◯
|◯
|バリオジョイント
|2.640-733.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|延長ランス
|2.643-240.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|プレミアムフレックス高圧ホース 10M ねじれ防止付
|2.643-585.0
|×
|◯
|×
|×
|×
|×
|◯
|◯
|◯
|◯
|×
|×
|×
|×
|×
|×
|◯
|パイプクリーニングキット 7.5m、15m
|2.644-493.0
2.644-492.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|×
|延長高圧ホース 10m
（ネジタイプ用）
|2.644-019.0
|◯
|×
|◯
|◯
|◯
|◯
|×
|×
|×
|×
|×
|×
|×
|◯
|◯
※1
|◯
|×
|延長高圧ホース 6m、10m
（クイックコネクト機種用）
|2.643-882.0
2.643-881.0
|×
|◯
|×
|×
|×
|×
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|×
|×
|×
|◯
|ねじれ防止カップリング
|4.401-091.0
|◯
|×
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
※3
|×
|×
|×
|×
|×
|×
|◯
|◯
※2
|◯
|×
|クイックカップリングセット
|2.643-037.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|×
|×
|×
|×
|×
|◯
|◯
|自吸用ホース
|2.643-101.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|×
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|フィルター
|2.642-794.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|3m 水道ホースセット
|2.645-350.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|自吸・水道兼用ホースセット 3m
|2.644-297.0
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|◯
|※1
|延長高圧ホースを取り付けたまま高圧ホースを巻き取ることはできません
|※2
|延長高圧ホースと標準装備の高圧ホースとの間にのみ接続可能です
|※3
|本体のクイックカップリングを外して接続できます
|※4
|適合表に記載がない一部機種には使用できません。
適合しない機種は下記リンクからご確認ください
＞ クイックコネクトキット 7.5m ＞ クイックコネクトキット 12m
|※5
|トルクスタイプ、 フックタイプ（旧タイプ）のトリガーガンの場合は使用できません
|※6
|フックタイプ（旧タイプ）のトリガーガンの場合は使用できません
|※7
|一部の同梱ノズル（1ジェットノズル、旧仕様バリオスプレーランス）にはご使用できません
|※8
|K 4・K 5モデルにはご使用できません。