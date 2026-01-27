回転ブラシ WB 130 カー & バイク
車やバイクをやさしく洗浄。ブラシが回転するので、ラクにこすり洗いができます。中央のマイクロファイバーのブラシ部分は取り外しでき、洗濯機で洗えます（最大 60℃）。
回転ブラシWB 130 カー & バイクは、柔らかいマイクロファイバー素材なので、車やバイクの洗浄に最適です。しっかりした回転力でブラシがまわり、効果的かつ徹底した洗浄を実現します。透明なカバーなので、洗浄の様子を確認しながらより快適に洗浄できます。中央のマイクロファイバー素材のブラシ部分（アタッチメント）の交換は、レバーを押すだけで、素早く簡単に汚れに触れることなく外せます。
マイクロファイバー素材部分は面ファスナー式で簡単取り外せ、洗濯機で洗うことができます（最大60℃）。洗浄剤を塗布しながらこすり洗いもできます（*高圧洗浄機本体に洗浄剤プラグイン、洗浄剤タンク、洗浄剤吸引ホースなどの機能がある機種のみ）。
※回転ブラシのフレームに一体化したブラシ付きです。細かい傷が付く可能性があります、色の濃い車のボディの洗浄には使用しないでください
※高圧洗浄機 K 2 ～ K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません
製品特長
回転するブラシヘッド
- 一定の速度で回転し効率的に洗浄します。
レバーを押すだけで、アタッチメントを外せます
- 汚れに触れずに素早く簡単にアタッチメントを交換できます。
- 手をキレイな状態に保てます。
- 洗いたいものによってアタッチメントを選択できます。
面ファスナー付きで便利なマイクロファイバー製アタッチメント、取り外して洗濯できます
- 耐熱 最大60℃。
やさしく洗浄
- 塗装したものなど、デリケートな素材も洗浄できます。
洗浄剤を塗布しながらこすり洗いができます ※高圧洗浄機本体に洗浄剤プラグイン、洗浄剤タンク、洗浄剤吸引ホースなどの機能がある機種のみ
- 強力で効率的な洗浄作業ができます。
透明なカバー
- 洗浄の様子を見ながら快適に洗浄できます。
一体化されたブラシのフレーム
- 水ハネを軽減し、洗浄中の周囲への水ハネから守ります。
散水ホース用アダプターに適合します
- 高圧洗浄機がなくても、散水ホースに接続し使用できます。
製品仕様
製品スペック
|素材
|75% ポリエステル、25% ポリアミド
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.4
|梱包重量 (kg)
|0.5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|305 x 156 x 137
旧モデル回転ブラシ WB 120に関するお問い合わせは、お客様専用ダイヤル（0120-60-3140）までご連絡ください。
適合機種
用途・清掃場所
- 自動車
- バイクやスクーター