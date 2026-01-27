回転ブラシWB 130 カー & バイクは、柔らかいマイクロファイバー素材なので、車やバイクの洗浄に最適です。しっかりした回転力でブラシがまわり、効果的かつ徹底した洗浄を実現します。透明なカバーなので、洗浄の様子を確認しながらより快適に洗浄できます。中央のマイクロファイバー素材のブラシ部分（アタッチメント）の交換は、レバーを押すだけで、素早く簡単に汚れに触れることなく外せます。

マイクロファイバー素材部分は面ファスナー式で簡単取り外せ、洗濯機で洗うことができます（最大60℃）。洗浄剤を塗布しながらこすり洗いもできます（*高圧洗浄機本体に洗浄剤プラグイン、洗浄剤タンク、洗浄剤吸引ホースなどの機能がある機種のみ）。

※回転ブラシのフレームに一体化したブラシ付きです。細かい傷が付く可能性があります、色の濃い車のボディの洗浄には使用しないでください

※高圧洗浄機 K 2 ～ K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません