高圧洗浄機 K MINI　自吸水道兼用セット（ボックス付き）

ケルヒャーの高圧洗浄機の中で、コンパクトな高圧洗浄機 K MINIに、水源が無い場所でも水道蛇口からも使用できる自吸・水道兼用ホース 3ｍとオリジナルボックスがついた直営店限定モデル。

K MINIはコンパクトさと扱いやすさという2つの機能を一緒に持つ高圧洗浄機です。
アクセサリー収納ケースをマシンの背中に、電源コードは足元に、と同梱品はすべて本体に収納される収納一体型なので、収納場所に困りません。
ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランスとガンとノズルが3分割されるので、コンパクトな収納ケースにも収まります。
またガンとノズルが短くなり、狭い場所での洗浄が楽になりました。高圧ホースには、しなやかさをもつプレミアムフレックスをさらに細くし、よりコンパクトな収納サイズと、扱いやすさを実現しました。

製品特長
コンパクトで軽量
収納時に場所を取りません。 洗浄場所への持ち運びも簡単です。
取り外し可能なアクセサリー収納ケース
便利で場所をとらないアクセサリー収納。
柔らかく扱いやすいプレミアムフレックス高圧ホース
ねじれにくいので高圧ホースの巻き取りが簡単です。 弾力性があるので洗浄作業中も楽々。
電源コードをすっきり収納
  • 電源ケーブルの片付けが簡単です。
  • 電源ケーブルは本体に巻きつけ、電源コードクリップで留めます。
クイックコネクトシステム
  • 高圧ホースの接続が簡単です。
製品仕様

製品スペック

最大許容圧力 (MPa) 2 - max. 9
吐出水量 (l/h) max. 330
給水温度 (°C) max. 40
消費電力 (kW) 1
電源コード (m) 5

付属品・同梱品

  • 延長ランス
  • トリガーガン: ショート（G 110 Q）
  • バリオスプレーランス
  • 高圧ホース: 5 m, プレミアムフレックス高圧ホース
  • 本体側カップリング

製品機能

  • クイックコネクト接続（本体）
  • 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
  • 電源コードを足元に収納
アクセサリー
洗浄剤
