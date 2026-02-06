高圧洗浄機 K MINI 自吸水道兼用セット（ボックス付き）
ケルヒャーの高圧洗浄機の中で、コンパクトな高圧洗浄機 K MINIに、水源が無い場所でも水道蛇口からも使用できる自吸・水道兼用ホース 3ｍとオリジナルボックスがついた直営店限定モデル。
K MINIはコンパクトさと扱いやすさという2つの機能を一緒に持つ高圧洗浄機です。
アクセサリー収納ケースをマシンの背中に、電源コードは足元に、と同梱品はすべて本体に収納される収納一体型なので、収納場所に困りません。
ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランスとガンとノズルが3分割されるので、コンパクトな収納ケースにも収まります。
またガンとノズルが短くなり、狭い場所での洗浄が楽になりました。高圧ホースには、しなやかさをもつプレミアムフレックスをさらに細くし、よりコンパクトな収納サイズと、扱いやすさを実現しました。
製品特長
コンパクトで軽量収納時に場所を取りません。 洗浄場所への持ち運びも簡単です。
取り外し可能なアクセサリー収納ケース便利で場所をとらないアクセサリー収納。
柔らかく扱いやすいプレミアムフレックス高圧ホースねじれにくいので高圧ホースの巻き取りが簡単です。 弾力性があるので洗浄作業中も楽々。
電源コードをすっきり収納
- 電源ケーブルの片付けが簡単です。
- 電源ケーブルは本体に巻きつけ、電源コードクリップで留めます。
クイックコネクトシステム
- 高圧ホースの接続が簡単です。
製品仕様
製品スペック
|最大許容圧力 (MPa)
|2 - max. 9
|吐出水量 (l/h)
|max. 330
|給水温度 (°C)
|max. 40
|消費電力 (kW)
|1
|電源コード (m)
|5
|色
|黄
付属品・同梱品
- 延長ランス
- トリガーガン: ショート（G 110 Q）
- バリオスプレーランス
- 高圧ホース: 5 m, プレミアムフレックス高圧ホース
- 本体側カップリング
製品機能
- クイックコネクト接続（本体）
- 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
- 電源コードを足元に収納