春は掃除に最適の季節　始めようスプリングクリーニング

春は気温も上がり活動的になる季節です。
そんな季節にオススメなのが、春の大掃除「スプリングクリーニング」です。
欧米では、春こそが大掃除の季節なのだそうです。
気持ちをリセットして心機一転頑張るためにも、今年はスプリングクリーニング、チャレンジしてみませんか？

春掃除がオススメのワケは
暖かいので動きやすい
冬よりも気温が高いので汚れが落ちやすい
ワンポイント
サビの原因になる融雪剤をしっかり落としておく
梅雨に入る前に、カビの栄養源になるゴミを取り除いておく
ベランダ
サラッと掃除

マルチクリーナー OC 3なら、電源・水源不要なので、ベランダの掃除もサッと手軽にできます。
低圧（水道圧の約2倍）の水流でベランダの床や壁、網戸も簡単洗浄できます。
ベランダだけでなく、ペットの手足の洗浄やお盆・お彼岸のお墓掃除、浴室の排水口掃除といろいろなところでお使いいただけます。

OC 3
OC 3について詳しくはこちらから
しっかり掃除

ケルヒャーの高圧洗浄機はコンパクトだけど高性能。だから、頑固な汚れも高圧水がサッと洗い流します。
さらに、水冷式静音タイプなら、動作音が約1/2に！住宅街でも気兼ねなくお掃除できます。
高圧洗浄機でベランダも網戸もしっかりきれいに。

K 3 サイレント プラス ベランダ
K 3 サイレント プラス ベランダについて詳しくはこちらから
カーポート&駐車場
サラッと掃除

小型の高圧洗浄機で全体をサッと洗浄しましょう。床面だけでなく、カーポートも全体的に洗浄するのがポイント。

K MINI
K MINIについて詳しくはこちらから
しっかり掃除

高圧洗浄機で全体をしっかり洗い流します。
オプションアクセサリーのアンダーボディスプレーランスを使って、カーポートの屋根部分もしっかり洗浄しましょう。

K 3 サイレント プラス
K 3 サイレント プラスについて詳しくはこちらから
K 3 サイレント アンダーボディスプレーランス
アンダーボディスプレーランスについて詳しくはこちらから
窓・網戸
サラッと掃除

水道に繋ぐ必要もなく、バッテリー式の洗浄機なので、汚れが気になった時に、気軽に洗浄できるのがポイント。
準備は充電しておくこととタンクに水を入れることだけ。
いつでもキレイにしておきたい窓・網戸の洗浄には最適です。

OC 3
OC 3について詳しくはこちらから
しっかり掃除

高圧洗浄機のバリオスプレーランスで洗い流せば、網戸の汚れも窓の汚れも一度にきれいに。
サッシレールに溜まった砂などの汚れも高圧水で簡単です。

K 2 Upright
K 2 Uprightについて詳しくはこちらから