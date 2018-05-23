春は掃除に最適の季節 始めようスプリングクリーニング
春は気温も上がり活動的になる季節です。
そんな季節にオススメなのが、春の大掃除「スプリングクリーニング」です。
欧米では、春こそが大掃除の季節なのだそうです。
気持ちをリセットして心機一転頑張るためにも、今年はスプリングクリーニング、チャレンジしてみませんか？
サラッと掃除
マルチクリーナー OC 3なら、電源・水源不要なので、ベランダの掃除もサッと手軽にできます。
低圧（水道圧の約2倍）の水流でベランダの床や壁、網戸も簡単洗浄できます。
ベランダだけでなく、ペットの手足の洗浄やお盆・お彼岸のお墓掃除、浴室の排水口掃除といろいろなところでお使いいただけます。
しっかり掃除
ケルヒャーの高圧洗浄機はコンパクトだけど高性能。だから、頑固な汚れも高圧水がサッと洗い流します。
さらに、水冷式静音タイプなら、動作音が約1/2に！住宅街でも気兼ねなくお掃除できます。
高圧洗浄機でベランダも網戸もしっかりきれいに。
サラッと掃除
小型の高圧洗浄機で全体をサッと洗浄しましょう。床面だけでなく、カーポートも全体的に洗浄するのがポイント。
しっかり掃除
高圧洗浄機で全体をしっかり洗い流します。
オプションアクセサリーのアンダーボディスプレーランスを使って、カーポートの屋根部分もしっかり洗浄しましょう。
サラッと掃除
水道に繋ぐ必要もなく、バッテリー式の洗浄機なので、汚れが気になった時に、気軽に洗浄できるのがポイント。
準備は充電しておくこととタンクに水を入れることだけ。
いつでもキレイにしておきたい窓・網戸の洗浄には最適です。
しっかり掃除
高圧洗浄機のバリオスプレーランスで洗い流せば、網戸の汚れも窓の汚れも一度にきれいに。
サッシレールに溜まった砂などの汚れも高圧水で簡単です。