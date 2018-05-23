春は掃除に最適の季節　始めようスプリングクリーニング

サラッと掃除

水道に繋ぐ必要もなく、バッテリー式の洗浄機なので、汚れが気になった時に、気軽に洗浄できるのがポイント。

準備は充電しておくこととタンクに水を入れることだけ。

いつでもキレイにしておきたい窓・網戸の洗浄には最適です。