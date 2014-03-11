ウォーターバキュームクリーナー（家庭用）

KARCHER ウォーターバキュームクリーナーについて

＜ウォーターバキュームクリーナーの特長＞

ウォーターバキュームクリーナーはケルヒャーが開発した、家中の「水」をサッと吸い取る*ことができるクリーナーです。窓掃除だけでなく、浴室の水滴取り、結露、雨上がりのガーデンテーブル、テントやタープの夜露など、いろいろ使える便利なコードレスクリーナーです。コードレスなので使い方も手軽で簡単にお掃除ができます。窓掃除の際は、洗剤が水ダレせず、拭き跡や拭きムラも残さないので、誰でも使いやすい便利アイテムです。

＜さまざまな用途に＞

住宅の窓ガラス、掃き出し窓、鏡の掃除では、通常の雑巾を使用した掃除よりも3倍速くそうじができます。水や洗剤を直接触らないので、手荒れ防止もできて、年末大掃除の寒い季節でも掃除が辛くありません。さらに、お風呂の水滴取り、冬場の結露取り、洗車の後の窓そうじ、鏡の掃除、キッチン周りの水の吸い取りにも最適です。特に浴室の水滴取りや結露取りでは、しっかり水分を吸い取ることができるので、カビ予防としても活躍します。ガラス製家具の掃除にも便利です。

＜豊富なアクセサリー＞

別売のオプションアクセサリーも豊富にラインナップしています。特におすすめなのが、窓用延長ポールです。窓用延長ポールは、脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。0.6ｍ～1.5ｍまで長さの調節が可能です。吹き抜けの窓や2階の窓など、掃除が難しい場所の掃除に活躍します。

その他にも交換用ワイプパッドやスプレーボトルセット、ゴムワイパーなども取り揃えています。

*平面で固い素材の場合。カーペットや布製品の水は吸い取ることができません。