ウォーターバキュームクリーナー（家庭用）
水ダレしない、拭きあとが残らない。
コードレスで手軽なバキュームクリーナーです。強力なバキュームで清掃面の汚れた水をしっかりキャッチ、拭き跡も残しません。
ウォーターバキュームクリーナーとは？
スクイジーとバキュームが合体した「水」を吸引するクリーナーです。
ウォーターバキュームクリーナーは
ケルヒャーが開発した製品です。
水切りしながら吸引するので、
床が濡れず屋内でも使用できます。
仕上がりにムラがなく、
拭き跡も残らないので仕上がりきれい。
汚れた水に直接触れず捨てられるので、衛生的。タンクは水洗い可能です。
充電式のコードレスで
場所を選ばず使えます。
ケルヒャーウォーターバキュームクリーナーの使い方を動画でチェック！
※動画を再生するには、サムネイルをクリック/タップしてください。
家中の「水」をサッと吸いとる*
結露取り カーテンなどのカビの原因となる結露もひと拭き。
浴室の水滴
鏡のウロコ防止
洗車後の車の窓
ダイニングテーブル
窓掃除
鏡・ガラス家具
*平面で固い素材の場合、カーペットや布製品の水は吸い取ることができません。
KARCHER ウォーターバキュームクリーナーについて
＜ウォーターバキュームクリーナーの特長＞
ウォーターバキュームクリーナーはケルヒャーが開発した、家中の「水」をサッと吸い取る*ことができるクリーナーです。窓掃除だけでなく、浴室の水滴取り、結露、雨上がりのガーデンテーブル、テントやタープの夜露など、いろいろ使える便利なコードレスクリーナーです。コードレスなので使い方も手軽で簡単にお掃除ができます。窓掃除の際は、洗剤が水ダレせず、拭き跡や拭きムラも残さないので、誰でも使いやすい便利アイテムです。
＜さまざまな用途に＞
住宅の窓ガラス、掃き出し窓、鏡の掃除では、通常の雑巾を使用した掃除よりも3倍速くそうじができます。水や洗剤を直接触らないので、手荒れ防止もできて、年末大掃除の寒い季節でも掃除が辛くありません。さらに、お風呂の水滴取り、冬場の結露取り、洗車の後の窓そうじ、鏡の掃除、キッチン周りの水の吸い取りにも最適です。特に浴室の水滴取りや結露取りでは、しっかり水分を吸い取ることができるので、カビ予防としても活躍します。ガラス製家具の掃除にも便利です。
＜豊富なアクセサリー＞
別売のオプションアクセサリーも豊富にラインナップしています。特におすすめなのが、窓用延長ポールです。窓用延長ポールは、脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。0.6ｍ～1.5ｍまで長さの調節が可能です。吹き抜けの窓や2階の窓など、掃除が難しい場所の掃除に活躍します。
その他にも交換用ワイプパッドやスプレーボトルセット、ゴムワイパーなども取り揃えています。
*平面で固い素材の場合。カーペットや布製品の水は吸い取ることができません。