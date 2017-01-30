窓の「結露問題」にうれしい結論

1つでも当てはまるという方は、窓の結露に悩んだ経験があるのではないでしょうか？結露とは、こんなごく普通のライフスタイルを送っている方にも忍び寄って来る身近な問題なのです。窓が水滴でびっしょり濡れる現象を「結露」と言います。これは空気中の水蒸気（気体）が窓で冷やされて水滴（液体）になるもので、冷たい飲み物を注いだコップの表面に水滴がつくのと同じ原理です。放置しておくと、水滴が床や壁に染み広がり、やがてカビやダニが大量に発生するようになります。これが様々な悪影響をもたらすことになって行くのです。