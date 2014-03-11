床洗浄機
操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。また、手軽な小型クラスから搭乗式の大型クラスまで、豊富なラインナップで要望にお応えします。
豊富なカテゴリーとラインナップ
豊富なサイズと多様なオプション機能を取り揃えております。専用の各種アクセサリーを使用することで、使い方がさらに広がり、幅広い用途に対応します。
また、専用洗浄剤や、よりシンプルなスクラバータイプもお求めいただけます。
以下のカテゴリー別の製品情報から、お客様の用途に合った最適な床洗浄機をお選びください。
手押し式床洗浄機
ケルヒャーの床洗浄機なら効率良く清掃作業が行えます。粗ゴミ回収機能が大きなゴミを取り除き、ホウキなどでの前作業も不要です。操作も分かりやすく簡単なので、作業者を選びません。
自走式床洗浄機
工場、小売店、スイミングプール、ホール、廊下、通路などの中規模エリア施設のフロアで、効率良く清掃を行うことができます。自走式なので腕力に自信のない方でも、短時間で楽に掃除を行うことができます。
立ち乗り式・搭乗式床洗浄機
大型店舗、倉庫、大型工場や公共施設、スタジアムなどの広い面積の床掃除に適している立ち乗り式・搭乗式床洗浄機です。粗ゴミ回収機能や、ブラシノイズ調整システムを搭載しており、ブラシの回転数を抑え、吸引する音を抑え、ノイズ（騒音）を軽減します。
あらゆるタイプ・広さの床に対応。コストパフォーマンスに優れた清掃ソリューション
床清掃は手作業よりも床洗浄機がオススメです。どんなタイプの床も、より速くキレイに仕上げ、作業時間と洗浄剤を節約することができます。
少ないコストで従業員の安全を確保する、コストパフォーマンスに優れたソリューションです。操作は簡単でメンテナンスも手間いらず。
豊富なモデルを取り揃えることで、床のタイプや面積に留まらず、あらゆる要望に応える最高の仕上がりをお約束します。
床面積30㎡の小さなオフィスから、パブやレストラン、大型スーパーマーケットやショッピングセンター、空港や工場などの3万㎡レベルの大規模施設に至るまで、あらゆるタイプの床を最も効率的に洗浄します。
床洗浄機の仕組み
ローラーブラシヘッドまたはディスクブラシヘッドを備えた最新型の床洗浄機は、ほぼ同様の原理で動作します。 洗浄剤は清水タンクに直接投入されるか、自動投入機能によりブラシヘッドの前部で直接水とミックスされます。 次にブラシの回転と接触圧で汚れを浮かせたら、スクイジーから汚水タンクへと汚水を吸引します。 床洗浄機には、吸引タービンとスクイジーを持たないスクラバータイプもあります。 スクラバータイプは、汚れを浮かせた後、汚水を回収するための乾湿両用掃除機などが別途必要となります。
ケルヒャー独自の多様なデザインとブラシサイズ
床洗浄機は自動車に似ています。基本的な原理はどれも同じですが、用途に応じた使い分けが求められます。ケルヒャーの床洗浄機なら、様々なデザイン、 サイズ、ブラシ、駆動タイプの中からお客様のニーズに最適な機種をお選びいただけます。床面積や備品等の設置状況、床の構造、汚れの程度といった、 あらゆるニーズに応える最高の床洗浄機がきっと見つかるでしょう。
ディスクブラシヘッド
通常はメンテナンス清掃や軽度の汚れに使用されます。病院やホテル、レストランやバーなど、滑らかな床材の静音性が求められる施設で主に使用されます。
ローラーブラシヘッド
ブラシの回転速度が速く、1 cm²あたりの接触圧も高いため、二重床などの遮音性に優れた床で、広範囲のひどい汚れを重点的に清掃するのにうってつけです。 二重反転ローラーで粗ゴミを専用コンテナに回収できるため洗浄前の掃き掃除は必要ありません。
機種による駆動方式の違い
ケルヒャーの床洗浄機にはサイズや機種に応じ、主電源式、バッテリー式、エンジン式がございます。
用途に応じた最適な駆動方式をお選びください。
例えば、営業時間外に比較的狭い屋内エリアを清掃する場合は、価格の手頃な主電源式（電源コード式）がオススメです。
主電源式はコンパクトな手押し式床洗浄機からお選びください。
バッテリー式の床洗浄機は、フレキシブルな運用や転倒防止が求められる施設に最適です。機能とコンパクト性を両立したバッテリー式 は、全ての機種でお選びいただけます。
自走式「トラクションドライブ」採用
操作の快適さ、重量、使いやすさを重視する場合は、モーターにトラクションドライブ方式を採用した機種をご検討ください。
トラクションドライブは、歯車をかみ合わせて動力を伝える歯車方式と異なり、歯車を用いない2つのローラーを高い圧力で押しあて、その間にある 潤滑油膜を介して動力を伝える駆動方式です。油膜を通してなめらかに動力を伝えるため、低振動、低騒音、また高速回転やコンパクト設計が可能な どの特徴があります。
ケルヒャ―の床洗浄機では、タンク容量が約40リットルより大きい機種に関しては、作業者の負担軽減の観点からトラクションドライブ採用機種を オススメしています。
軽量タイプの機種などトラクションモーター非搭載の床洗浄機は、ブラシの回転を利用してマシンを前進させ、作業者の労力を最小限にします。 しかしながら、その負担はゼロになるわけではありません。
一方、トラクションドライブを搭載した機種では、アクティブな可変モーターがマシンを前進させるため、長時間の運転でも作業者が疲れることは ありません。
ニーズに合った、お客様だけの床洗浄機
ケルヒャーの床洗浄機は、専用のアクセサリーを取り付けることで、結晶化した汚れやコーティングの除去などの特殊な用途にも対応します。また、消耗部 品はもちろんのこと、パッド、ディスクブラシ、ローラーブラシ、サクションリップ、スクイジー、バッテリー、充電器などの幅広いアクセサリーをご用意 し、お客様の清掃ニーズを的確に捉えます。さらには、手作業用の清掃用具を簡単に持ち運べるホームベースキットなど、様々なアタッチメントキットもご 用意しています。お客様のニーズにピッタリの、お客様だけの床洗浄機をお届けします。
ご使用機種に適した洗浄剤
ケルヒャーは、床のタイプ、マシン、汚れの程度に関わらずお客様の様々なご要望に完璧に応えるため、幅広い種類の洗浄剤を開発しました。経済的に使用 できあらゆる汚れに高い効果を発揮するこれらの洗浄剤は環境にも優しく、最新の研究基準も満たしています。
ATPふき取り検査で優れた洗浄力を見える化！
清掃後の床の衛生状態を調べる菌と残渣（ざんさ）を測定する「ATPふき取り検査（A3法）」を、自社ショールーム倉庫で実施。
ケルヒャ―の床洗浄機は一往復で第1基準をクリアし、高い洗浄力を証明しました。
ATPふき取り検査（A3法）とは
生き物を含む多くの有機物に含まれるATP（アデノシン三リン酸）を汚れの指標とした検査方法です。
管理したい場所の洗浄や清掃がきちんとできたかを、誰でも、簡単に、その場で、約10秒で測定でき、その結果を数値で得ることができます。
検査方法と検査結果
約12万RLUに汚染されたエポキシ系樹脂塗床を、床洗浄機BR 30/4 C Bpと3%に希釈した除菌洗浄剤RM 732を使用し清掃しました。
その清浄度（ATP測定値）を測定したところ、たった1往復で第1基準値500RLUを大幅にクリア。
同様の検査を3回行い、いずれも基準値をクリアし確実な洗浄力を証明しました。
ケルヒャーは様々な床に対応した洗浄剤を豊富に取り揃えています。洗浄剤ラインナップはこちら
床清掃の基本とは？床洗浄機を導入するメリット・デメリットも解説
事業を営む上で欠かせない床清掃の重要性や基本を、床のメンテナンス方法の種類などとあわせて解説。床清掃で使われる機械の種類や床洗浄機を導入するメリットなどもお伝えします。
HACCP（ハサップ）導入のポイントを解説
2021年6月には完全義務化した、HACCP（ハサップ）。
このコラムでは、HACCPの詳細な内容を解説しながら、それを食品事業者が取り入れるための考え方や、ケルヒャー製品の活用方法について紹介しています。
ケルヒャーの業務用床洗浄機について
床洗浄機とは、洗剤塗布、ブラッシング、汚水回収という清掃工程を全て一台でできる清掃機器です。コンパクトな手押し式から自走式、立ち乗り式、搭乗式まで幅広いラインナップを揃えており、お客様の清掃環境に最適なマシンをお選びいただきます。ケルヒャーの業務用床洗浄機はコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの店舗、倉庫、工場など様々な場所の床洗浄に使用されています。
＜床洗浄機の特長＞
ローラーブラシとディスクブラシの２つのブラシタイプをご用意しています。ローラーブラシは高い面圧と縦の高速回転で点字ブロックなどの凹凸面やノンスリップの床面の洗浄に効果的です。ディスクブラシは横の高速回転により、広い面積を短時間で洗浄することが可能です。また作業者が操作するスイッチ類は黄色に色分けされているため、「どこを触れば良いのかが分からない」といった事がなく、床洗浄機に不慣れな方でもすぐに使用することができます。さらに操作ミスを防ぐといったメリットもあります。
清掃を効率化する機能もございます。イージー操作システムはダイヤルを切り替えるだけで清掃のプログラムを変更することができます。洗浄剤自動希釈機能DOSE（ドーズ）は洗浄剤を必要な量だけ直接ボトルから投入できるので、無駄な洗浄剤を使用せずに洗浄剤のコスト削減に繋がります。また希釈の調整も可能です。鍵管理システムKIK（キック）は鍵で清掃内容を管理することができるため、誤作動による事故などを防止します。
＜床洗浄機のラインナップ＞
ケルヒャーの床洗浄機には大きく分けて４つのカテゴリーがあります。
小型 / 手押し式床洗浄機：コンビニエンスストアや駅の階段など、狭い場所や人の出入りが多い場所の洗浄に最適です。
自走式床洗浄機：小型タイプとは違い、レバーを倒すだけでマシンが前進するため、床洗浄機を押す力が必要ありません。そのため、工場やスーパーなど広い範囲の床清掃に適しています。
立ち乗り式：立ったまま床洗浄機に乗り操作するので、視界を高く保つことができ、安全性が高まります。小回りが利くため、倉庫などの通路が狭く入り組んだ場所でも掃除がしやすく、さらに１時間当たりの清掃面積が広い為、工場などの広範囲でも短時間で効率的に清掃できます。
搭乗式：床洗浄機に設置されている椅子に座ってマシンを操作する搭乗式は高い清掃能力を備えています。大型の工場や倉庫、スタジアムやショッピングモールなどの広範囲の床清掃に最適です。