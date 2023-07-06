床清掃の基本とは？床洗浄機を導入するメリット・デメリットも解説

まずは、企業にとって床清掃がなぜ重要なのかをあらためて理解しておきましょう。

快適な空間にするため



冒頭にお伝えしたように、床がきれいだと顧客や利用者などが「快適な空間」と認識し、好印象を持ちやすくなります。床は空間の広い面積を占めるため視界に入りやすく、店舗や施設、ひいては企業に対して持つ印象を大きく左右するのです。

きれいに清掃された床は照明の光を反射し空間を明るくするため、汚れを見つけやすくなります。その結果美しい空間が保たれ、それを維持しようとする意識が高まり、好循環を生み出すのもメリットです。

床材の寿命を延ばすため

床の清掃は、床材の寿命を延ばすためにも重要です。日常的に清掃し、定期的にワックスをかけるなど適切にメンテナンスすると、床は保護され劣化が進みにくくなるためです。

とくに通路や搬入・搬出経路となり、人や車両が多く行き交う床は劣化しやすいことが特徴です。汚れた床は人々の「大切に使おう」という意識を低下させ、劣化の進行が速くなる傾向があります。床清掃は、床材の寿命を延ばしたいと考える場合にも有効といえるでしょう。

事故のリスクを防ぐため

床清掃が重要な理由として、事故のリスクを防ぎやすくなることも挙げられます。

床が適切に清掃されていないと、ゴミやホコリ、油汚れなどが付着したままになり、取り除くことが困難になります。その結果、汚れにより悪臭が発生したり、スリップ事故を起こしたりする可能性があり危険です。実際に事故が発生し、利用者や従業員が負傷すれば、企業イメージを下げる恐れもあるでしょう。

事故のリスクを防ぎ、顧客や従業員が安全に施設を利用できる環境を整えるためにも、床清掃は重要な役割を果たすのです。



汚れが汚れを呼ぶのを防ぐため

床清掃は、汚れを放置することでさらなる汚れを呼ぶのを防ぐ役割もあります。これは「1枚の割られた窓ガラスを放置していると、さらに窓ガラスが割られ、いずれ街全体が荒廃してしまう」という「割れ窓理論」に基づいた考え方です。

たとえ小さな汚れでも、放置されていると「適切に管理されていない」「汚しても構わない」と思われてしまい、どんどん汚れの範囲が広がっていってしまいます。一方きれいに清掃されている場所を汚すのは、多くの人にとって心理的抵抗感が強いものです。床清掃できれいな環境を保つことは、人々の「汚すこと」に対する抑止力にもなるのです。