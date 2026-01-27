スチームクリーナー（業務用）
ケルヒャースチームクリーナーは、高温のスチーム（蒸気）で汚れを浮かせて落とすクリーナーです。洗剤を使わず様々な汚れを落とすので、清潔で環境に優しい清掃が可能です。高温で吐出量の豊富なスチームを安定して作ることができるので、衛生対策が必要な場所の清掃に最適です。細菌を99.999％除去*することができるので衛生管理への取り組みとしておすすめです。
*SG 4/4（フロアノズルで薄板へ30cm/sec通過、スチーム圧最大、水量を最小）細菌テスト: 清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる細菌を使用。 第三者調査機関のテスト結果
スチームクリーナー
高温のスチーム（蒸気）で汚れを浮かせて落とすスチームクリーナーは、洗剤を使わず様々な汚れを落とすので、清潔で環境に優しい清掃が可能です。高温スチームを安定して作ることができるので、細菌を99.999％除去*することができます。衛生管理への取り組みとしておすすめです。さらに豊富なアクセサリーで様々な場所の清掃が可能です。 *SG 4/4（フロアノズルで薄板へ30cm/sec通過、スチーム圧最大、水量を最小）細菌テスト: 清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる細菌を使用。 第三者調査機関のテスト結果
スチームバキュームクリーナー
スチームバキュームクリーナーは、一台でスチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄を行える清掃機器です。安定した高温のスチームを吐出し、油汚れを浮かせて落とします。また、細菌を99.999％除菌できる清掃機器です。スチームによる除菌清掃ができるだけでなく、乾湿両用バキュームクリーナーと同等レベルの吸引力も兼ね備えます。食品工場にて油汚れとゴミを取り除いて工場を清潔に衛生的に保ちます。また、金属加工工場では機械や床のオイルやグリースの汚れの除去も効率よく行えます。
ベッドに潜むトコジラミなどの害虫対策に
宿泊施設や公共施設のトコジラミのクレーム・口コミ対策は万全ですか？
一般的に使用されているスプレータイプを散布した場合より、高温のスチームを使用した場合の方が、トコジラミを早く減少させる効果が確認されています*。
*出典：Oxford Academic､ Journal of Economic Entomology, Volume 116, Edition 1, February 2023, Pages 12–18
当社商品は家電製品であり医療機器ではございません。本製品を使用することによって予防・治療などの効果を保証するものではありません。
外から侵入してくるトコジラミに 定期的な予防清掃で衛生管理を実施しましょう。
トコジラミは夜行性で、寝具や家具、カーテンレールなどの隙間に潜んでいます。
また、トコジラミは人や鞄、スーツケースの中などに付着し屋内に持ち込まれるケースが多いです。
おすすめ対策セット
スチームクリーナー SG 4/4
薬剤を使わないので安心・安全にトコジラミ対策が実施できます。
一般的に使用されているスプレータイプを散布した場合より、高温のスチームを使用した場合の方が、トコジラミを早く減少させる効果が確認されています*
*出典：
Oxford Academic､ Journal of Economic Entomology, Volume 116, Edition 1, February 2023, Pages 12–18
アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp
狭いところへの、定期的な吸引清掃で予防を。
回転ブラシが繊維奥の汚れをかき出し、しっかり吸引。
薄型ボディでベッドや家具の下も楽に清掃可能です。
HACCP（ハサップ）導入のポイントを解説
2021年6月には完全義務化した、HACCP（ハサップ）。
このコラムでは、HACCPの詳細な内容を解説しながら、それを食品事業者が取り入れるための考え方や、ケルヒャー製品の活用方法について紹介しています。
KARCHER 業務用スチームクリーナーについて
ケルヒャーの業務用スチームクリーナーは、洗剤を使わず、約100℃の高温、強力なスチームで汚れを浮かせて落とし、ウィルス、細菌も徹底除菌ができます。水だけで細菌を99.999％まで除菌するので、ウイルス除去、バクテリアの除菌対策として、衛生管理に効果的です。公共施設性の高いホテル、会社、病院、学校、幼稚園や保育園など利用する方に安心してお使いいただくために、強力スチームで安心洗浄、除菌をおすすめします。
※SG 4/4（フロアノズルで薄板へ30cm/sec通過、スチーム圧最大、水量を最小）細菌テスト: 清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる細菌を使用。 第三者調査機関のテスト結果
＜作業時間の短縮・衛生向上＞
洗剤を使わずに強力スチームで除菌&洗浄。ボイラー加熱温度 145℃、スチーム吐出圧力 0.4MPa、吐出温度約 100℃ の強力なスチームで、洗剤を使わずに細菌を 99.999% まで除去できるので、衛生管理に効果的です。様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的です。キッチンや工場、市場などの頑固な油汚れや、まな板や鍋などの調理器具の除菌にも効果的です。
＜幅広い用途で活躍＞
スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。自動車工場、整備工場やカーディーラーでは、車内清掃や、カーシートの掃除、ショールーム内のソファ、椅子、テーブルの汚れ落としとテーブル、ドア、手摺、ロッカーなどの除菌もできます。病院におけるウィルスの除菌、衛生対策、学校や児童館の設備の除菌、日常の清掃に幼稚園、保育園の設備の清掃、みんなで使うおもちゃの除菌あらゆるシチュエーションで活用できます。
＜作業効率アップ＞
2タンクを搭載しているので、連続作業が可能です。ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能です。
＜スチームバキュームクリーナー＞
SGV 8/5は、ボイラー加熱温度175℃、最大0.8MPaの吐出圧力で洗剤を使わず、強力に油汚れを浮かせて落とすスチーム力、ケルヒャーの乾湿両用バキュームと同等レベルの吸引力があり、一台でスチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄を行えるマシンです。 ホースに残った洗剤を洗い流すリンシングモードや吸引ホースの中の汚物を吸いきるセルフクリーニングモードがあり、衛生面も優れています。