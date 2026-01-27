スチームバキュームクリーナー（業務用）

KARCHER 業務用スチームクリーナーについて

ケルヒャーの業務用スチームクリーナーは、洗剤を使わず、約100℃の高温、強力なスチームで汚れを浮かせて落とし、ウィルス、細菌も徹底除菌ができます。水だけで細菌を99.999％まで除菌するので、ウイルス除去、バクテリアの除菌対策として、衛生管理に効果的です。公共施設性の高いホテル、会社、病院、学校、幼稚園や保育園など利用する方に安心してお使いいただくために、強力スチームで安心洗浄、除菌をおすすめします。

※SG 4/4（フロアノズルで薄板へ30cm/sec通過、スチーム圧最大、水量を最小）細菌テスト: 清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる細菌を使用。 第三者調査機関のテスト結果

＜作業時間の短縮・衛生向上＞

洗剤を使わずに強力スチームで除菌&洗浄。ボイラー加熱温度 145℃、スチーム吐出圧力 0.4MPa、吐出温度約 100℃ の強力なスチームで、洗剤を使わずに細菌を 99.999% まで除去できるので、衛生管理に効果的です。様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的です。キッチンや工場、市場などの頑固な油汚れや、まな板や鍋などの調理器具の除菌にも効果的です。

＜幅広い用途で活躍＞

スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。自動車工場、整備工場やカーディーラーでは、車内清掃や、カーシートの掃除、ショールーム内のソファ、椅子、テーブルの汚れ落としとテーブル、ドア、手摺、ロッカーなどの除菌もできます。病院におけるウィルスの除菌、衛生対策、学校や児童館の設備の除菌、日常の清掃に幼稚園、保育園の設備の清掃、みんなで使うおもちゃの除菌あらゆるシチュエーションで活用できます。

＜作業効率アップ＞

2タンクを搭載しているので、連続作業が可能です。ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能です。

＜スチームバキュームクリーナー＞

SGV 8/5は、ボイラー加熱温度175℃、最大0.8MPaの吐出圧力で洗剤を使わず、強力に油汚れを浮かせて落とすスチーム力、ケルヒャーの乾湿両用バキュームと同等レベルの吸引力があり、一台でスチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄を行えるマシンです。 ホースに残った洗剤を洗い流すリンシングモードや吸引ホースの中の汚物を吸いきるセルフクリーニングモードがあり、衛生面も優れています。