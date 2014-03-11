スチームクリーナー（家庭用）

KARCHER スチームクリーナーについて

＜スチームクリーナーとは＞

タンク内で水を沸騰させることで発生する蒸気を勢いよく吹き付けることで、スチームの熱で汚れを緩ませながら汚れを落とす、清掃機器です。メーカーによって蒸気を作り出す加熱方式に違いがあり、吹き付けるスチームの量や蒸気の温度に差があります。水をあまり使わないので、主に室内の掃除や油汚れの清掃に使用します。

＜ケルヒャースチームクリーナーの特長＞

ケルヒャーのスチームクリーナーは、ボイラータンクの水を素早く沸騰させ、高温（約100℃）でたっぷりのスチームを噴出できるのが特長です。床を掃除するフロアノズルや壁やキッチンを掃除するハンドノズルも安定したスチームが出せるので、ずっと安定した清掃力を実現しました。ケルヒャーは長年、業務用製品を開発してきた技術力を家庭用製品にも生かし、安心で確かな製品を製造しています。

＜ケルヒャーのスチームクリーナーラインナップ＞

SC 1 EasyFixは、毎日手軽にちょこっと掃除をしたい方に最適です。タンク容量は200mlと少なめですが、ヒートアップタイム約3分ですぐに使いはじめられます。本体もとても小型・コンパクトなのでどこにでも収納できます。SC MINIは、初めてスチームクリーナーを使う方にお勧めの、機能を限定した製品です。スチーム洗浄機を試してみたい方は、お手頃価格のこちらの機種からお試しください。SC 3 EasyFixは、約35秒で蒸気を作り出しすぐにお掃除を始められるのが特長です。お掃除中にタンクの水が無くなっても継ぎ足しながら使用することができます。SC 2 EasyFixは、休日にまとめて掃除したい方にオススメ。色々な場所の掃除に便利なアクセサリーが揃ったスタンダードモデルです。SC 4 EasyFixは、ケルヒャースチームクリーナーの最上位モデルです。充実の標準装備品と水を継ぎ足しながら連続使用できるので時間を気にせずじっくり掃除したい方に最適です。

＜洗剤を使わない清掃＆99.99%除菌＞

約100℃のスチームでそうじできるので、除菌も可能です。検査の結果、目に見えないバクテリアやウイルスを99.99%*除菌できルことがわかりました。そのため、洗剤は不要なので環境にとてもやさしいクリーナーです。小さなお子様のために化学薬品を使いたくないご家庭や、化学薬品にアレルギーがある方、ペットのいるご家族におすすめです。

*第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで30秒間噴射するとウイルスを99.999%除去するという結果が出ました。ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。（表面の硬い場所を清掃した場合）

＜タイプ別特徴＞

スチームクリーナーはその製品形状から、ハンディタイプ、キャニスタータイプ、スティックタイプに分けることができます。ハンディータイプは小型・コンパクトなことから、毎日のお掃除で使いやすいタイプです。小型な分タンク容量が少ないため、広い範囲の掃除には不向きです。逆に、キャニスタータイプは水をたっぷり入れられるため、長時間の清掃や広い範囲の掃除に適しています。週に1度のお掃除や、年に数回のまとまったお掃除に最適です。また、スティックタイプは、タンクは大きくありませんが、サッと取り出せることで気軽にスチーム掃除ができます。

＜ケルヒャー純正アクセサリー＞

ケルヒャーの別売アクセリーには、いろいろな種類が揃っており、お掃除がもっと簡単になるアイテムばかりです。フロアノズル用のマイクロファイバー製のクロスや使い捨てクロス、ハンドノズル用のカバー、ブラシなども交換用や使い分け用として追加購入することもできます。また、カーペット床の掃除に便利なカーペットグライダーは、フロアノズルのクロスが引っかかるのを防ぎながらしっかりスチーム掃除ができます。窓用ノズル、スポットノズル、スチームターボブラシ、壁紙はがしなどもあると便利なアクセサリーです。さらにボイラー内に付着するスケール（カルキ）を取り除く洗浄剤もご用意しています。

＜オススメの清掃場所＞

スチームクリーナーが特に活躍する清掃場所は、キッチンまわりです。キッチンのフロア（床）や壁のベタベタ油汚れ、ガスコンロや五徳、IHヒーターの油汚れやこびりついた汚れ、さらに換気扇・レンジフードなどは、特に高温スチームによる清掃がオススメです。次に、リビングや廊下などの床掃除です。ベタベタする様な床をスチームクリーナーで掃除した後は、足の裏でその驚きのサラサラ感を実感できるはずです。畳やカーペットにももちろん使えます。そして、普段水洗いできない布製のソファやクッション、チャイルドシートなどもスッキリ掃除できます。水まわり、蛇口まわりや浴室のカビやぬめりも簡単にキレイにできます。お子様のおもちゃやぬいぐるみなどもスチーム掃除してみませんか。