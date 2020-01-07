※1 ＜付着カビ＞

●試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター

●報告書番号：北生発2019_0322号

●試験方法：床材に付着させたカビ胞子にスチームを噴射しながら清拭し、付着カビの除去効果を検証した。

●試験対象：付着した1種類のカビ

■試験結果：SC 1 EasyFix：30cm/2秒の速度で1往復させると除去率が99.99%。

SC 2 EasyFix：30cm/1秒の速度で5往復させると除去率が99.99%。

※2 ＜付着ウイルス＞

●試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター

●報告書番号：北環発2019_0331号

●試験方法：床材に付着させたウイルスにスチームを噴射しながら清拭し、付着ウイルスの除去効果を検証した。

●試験対象：付着した1種類のウイルス

■試験結果：SC 1 EasyFix：30cm/2秒の速度で5往復させると除去率が99.99%。

SC 2 EasyFix：30cm/1秒の速度で5往復させると除去率が99.99%。

※3 ＜バクテリア＞

●第三者機関調べ

●試験対象：一般家庭のバクテリア

■試験結果：ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99％除菌（表面の硬い場所を清掃した場合）。

※ 全ての試験結果は特定の環境下で出たもので、実使用空間での実証効果ではありません。使用方法や使用環境・お部屋の条件により効力が異なることがございます。