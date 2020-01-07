勝負の分かれ目は衛生管理にあり？！受験生を全力応援！ スチームクリーナー活用術
受験シーズンも大詰めとなって来たこの時期こそ除菌や衛生管理をしっかり行って、最後まで受験を乗り切りましょう！
「家事や掃除の専門家」である藤原千秋さんに、スチームクリーナーを使った衛生術「除菌掃除」についてご紹介いただきました。
受験前の体調管理はうがい・手洗いだけでは不十分!？
スチームクリーナーを取り入れて、万全の準備・対策を！
人生でも大きなターニングポイントにあたる、中学、高校、大学受験。体調不良で悔しい思いをしたくないですね。家庭でできる予防策を正しく理解し、毎日こまめに実行することが大切です。
ケルヒャー ジャパンが行った「床面付着カビの除去」（※1）、「床面付着ウイルスの除去」（※2）の性能試験により、約100度の高温で強力なケルヒャースチームクリーナーが、バクテリア（※3）のみならず、カビ、ウイルスを99.99%除去できることが解りました。
スチームクリーナーを取り入れた衛生術を習慣づけて、家族みんなで春を迎える準備をしましょう。
受験シーズンも大詰め。除菌・衛生管理術を制するものが、受験を制する？！
受験本番まで一ヶ月を切りました。ラストスパートでつい徹夜をしたり、食事を抜いてしまってはいませんか？ 睡眠不足と栄養不足からくる、体力低下はウイルスや菌の繁殖の好条件。
まずは、ばい菌やウイルスに抵抗できるよう、体調を整えるのと同時に、外出を減らすなど菌やウイルスに接触する機会を減らしたり、それらが付着する可能性の高い場所を常に清潔に保つことで予防に徹するしかないのです。
「家事・清掃ガイド」藤原 千秋 氏の衛生術
〜除菌掃除のススメ〜
受験の妨げとなる脅威を極力低減！ 家族を守るスチームクリーナー活用術
家庭でできる毎日の掃除にスチームクリーナーを取り入れれば、効率的にウイルス・カビ除去、除菌ができる？！
お掃除のポイントを家事の専門家でもあり、3人の娘さんをもつ藤原千秋さんにご紹介いただきました。
藤原 千秋 氏 プロフィール
家の事・子どもの事・仕事の三つ巴を愉しむ三児の母ずぼら掃除を提唱
大手住宅メーカー営業職を経て主に住まい・暮らしまわりの記事を専門に執筆し20年目。 現在はライティングの傍ら関連の企画広告商品開発アドバイザリー等多様な業務に携わっている。プライベートでは三児の母。「 この一冊ですべてがわかる! 家事のきほん新事典」（朝日新聞出版）など著書、マスコミ出演多数
藤原さんの衛生術。「除菌掃除」ポイント！
長いフロアノズルがついたスチームクリーナーだと、
従来の雑巾掛けのように、屈んだり、手で拭いたりという、身体への負担のかかる作業も少なくて済みます。
そのため、菌やウイルスによって汚染されているであろう箇所に、できるだけ顔を近づけないで済む、というメリットも含まれます。
なにぶん、中には指先に着いた点ほどの排泄物の飛沫に、10億個もウイルスを含んでいながら、
そのうちわずか10個で感染させるような「強敵」もあるのです。 念には念を入れるに越したことはないのです。
床や家具など
- ほんの10～100個が身体に入るだけで感染が成立してしまうほど強い感染力のある「敵」もいるほどですから、飛沫の疑いがある「あやしいエリア」は、満遍なく、そしてくまなく除菌清掃する必要があるんです。
ソファなどの布製品
- ダイニングチェア、ソファ、車のシート等々座面よりも背もたれ部分の方が手を当てやすいので入念に。飛び散りのリスクを考えるとチェアの場合「脚」部分も忘れないようスチームをしっかり当てていきましょう。
水周り
- スチームクリーナーはウイルスのほか、暮らし周りを汚染し、悪臭源などにもなる各種バクテリアにまで奏功します（※1〜※3）。除菌などを目的とした衛生管理でも、いわゆる「時短」を実現することにもつながるわけです。
スイッチ周りも
- 明かりのスイッチの場合、スイッチそのものに加えカバーとカバー周辺の壁にも手が触れやすいので、ハンドブラシでスチームを当てる際には心持ち広めに捉えるのがポイントです。
ドア周りも
- ドアのノブとその周辺、引き戸の場合は「引き手」の部分だけではなく、引き手側の戸枠部分にも、（菌やウイルスの付いた）手が触れがちなので、周辺にも忘れずスチームを当てて菌やウイルス除去するようにしましょう。引き戸の場合は敷居にもホコリを含めた汚れが溜まりやすく、菌やウイルスを含んだ粉塵が残りがちなので、フロアノズルでの拭き取りの際にも忘れないようにしましょう。
「こんなご家庭や環境」におすすめです
受験生のいる
ご家庭に
乳幼児のいる
ご家庭に
高齢者や在宅介護の
ご家庭に
毎日こまめに「除菌掃除」をする方に。
SC 2 Upright
連続使用時間約10分。SC 2 Uprightは
今日はどこを除菌する？毎日、小掃除が得意な方はこちらが最適です。
コチラ >
休日まとめて「除菌掃除」をする方に。
SC 2 EasyFix W
連続使用時間約30分。SC 2 EasyFix Wは
週末や連休に気合をいれてお掃除する方に最適の人気商品。
コチラ >
保育園や
幼稚園養護施設などにも
毎日シッカリ、家じゅう「除菌掃除」をする方に。
SC 4 Deluxe
連続使用が可能な唯一のモデル。SC 4 Deluxeは
広めの家で、子供や高齢者の多いご家庭や環境には時間制限のない当モデルがおススメ。
コチラ >
※ スチームクリーナーは家電製品であり医療機器ではございません。本製品を使用することによって予防・治療などの効果を保証するものではありません。
※1 ＜付着カビ＞
●試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター
●報告書番号：北生発2019_0322号
●試験方法：床材に付着させたカビ胞子にスチームを噴射しながら清拭し、付着カビの除去効果を検証した。
●試験対象：付着した1種類のカビ
■試験結果：SC 1 EasyFix：30cm/2秒の速度で1往復させると除去率が99.99%。
SC 2 EasyFix：30cm/1秒の速度で5往復させると除去率が99.99%。
※2 ＜付着ウイルス＞
●試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター
●報告書番号：北環発2019_0331号
●試験方法：床材に付着させたウイルスにスチームを噴射しながら清拭し、付着ウイルスの除去効果を検証した。
●試験対象：付着した1種類のウイルス
■試験結果：SC 1 EasyFix：30cm/2秒の速度で5往復させると除去率が99.99%。
SC 2 EasyFix：30cm/1秒の速度で5往復させると除去率が99.99%。
※3 ＜バクテリア＞
●第三者機関調べ
●試験対象：一般家庭のバクテリア
■試験結果：ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99％除菌（表面の硬い場所を清掃した場合）。
※ 全ての試験結果は特定の環境下で出たもので、実使用空間での実証効果ではありません。使用方法や使用環境・お部屋の条件により効力が異なることがございます。