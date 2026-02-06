スチームモップ SC 2 Upright
蒸気の力で汚れを落とす、スチームモップ。軽くてコンパクト、スイッチを入れてたった40秒で使用可能です。洗剤を使わず汚れをしっかり拭き取るので、エコで安心。床掃除を頻繁にする方、赤ちゃんやペットがいるご家庭に最適です。
床がサラサラ！
約100℃の高温スチームで汚れを浮かせて落とすので、掃除機やフローリングワイパーでは取り切れない床の汚れをしっかり拭き取ります。
SC Uprightで掃除をしてみるとクロスが真っ黒になり、これまでの掃除でいかに拭き残しが多いかをお分かりいただけると思います。
狭い場所もラクラク！
フロアノズルが約6cmの家具下まで入り込み、ソファやベッドの下や隙間もスイスイお掃除できます。
トイレの狭い隙間にもノズルが入るので、家中の床をしっかりキレイにします。
壁際の隅や部屋の角まで届き、拭き残しがありません。
スマートデザイン！
軽量化を図り、本体を出来るだけスリムにしました。
スタイリッシュなデザインは、部屋の隅に立てかけてもインテリアを損なわず、気になるときに取り出してサッと床掃除ができます。
＜洗剤を使わず床をしっかりキレイに＞
約100℃の高温スチームで、掃除機やフローリングワイパーでは取り切れない皮脂の汚れをしっかり拭き取ります。
水だけで洗剤を使ったときのような仕上がりに。
エコで環境に優しく、こどもやペットに安心です。
＜コンパクトなフロアノズル＞
トイレなどの狭い隙間にもノズルが入り、しっかりキレイに。
＜家具下6cmまで清掃可能＞
本体を左右にどちらかにひねると、フロアノズルが約6cmの家具下まで入り込み、ベッドやソファの下も掃除が簡単。
＜ワンタッチで交換できるクロス＞
面ファスナーで、交換もワンタッチ。
クロスに付いている「タグ」を引っ張れば、手を汚さず交換できます。
＜給水して長く使える＞
スチームがなくなったら、給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。
＜立てかけられるデザイン・設計＞
部屋に立てかけておいても溶け込むデザインで、気になった時にサッと取りだして使えます。
ハンドル部分についてるゴムで、倒れにくい設計です。
製品特長
床材により選べる2段階のスチームフロー清掃面に合わせてスチームの強弱を選べます。
左右に倒せるスティックノズルジョイントが自由自在に動くフロアノズルは、効果的な床掃除が可能です。
給水により連続使用可能、スケール除去カートリッジ搭載給水タンクは取り外し可能で便利、そして給水により連続使用可能。 スケール除去カートリッジは水から水あかの成分を取り除くので、ヒーター内部のメンテナンスが不要。
最短ヒートアップタイム
- たった40秒で使用可能。
- スチームランプでヒートアップと準備完了をお知らせ。
面ファスナーでクロスの交換が簡単なイージーフィックス フロアノズル
- 家具の下や部屋の隅も、拭きムラ拭き残しなくラクにお掃除できます。
- 大きなタグと面ファスナー採用により、手を汚さず簡単にクロスを交換できます。
製品仕様
製品スペック
|試験結果
|バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
|清掃面積（給水タンク満水で清掃できる面積） (m²)
|approx. 50
|加熱出力 (W)
|1500
|電源コード (m)
|5
|ヒートアップタイム (s)
|40
|タンク容量 (l)
|0.4
|相数 (Ph)
|1
|電圧 (V)
|100 / 240
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|色
|白
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|2.5
|梱包重量 (kg)
|3.5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|243 x 168 x 1185
-
付属品・同梱品
- イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個
- フロアノズル: イージーフィックス
製品機能
- 強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル（2段階）
- 清水タンク: 取り外して必要なときにいつでも補充可能
- 本体電源スイッチ
用途・清掃場所
- フローリング
アクセサリー
スチームクリーナー 使い方Book
効果的に汚れを落とす方法を紹介します。