＜洗剤を使わず床をしっかりキレイに＞

約100℃の高温スチームで、掃除機やフローリングワイパーでは取り切れない皮脂の汚れをしっかり拭き取ります。

水だけで洗剤を使ったときのような仕上がりに。

エコで環境に優しく、こどもやペットに安心です。



＜コンパクトなフロアノズル＞

トイレなどの狭い隙間にもノズルが入り、しっかりキレイに。



＜家具下6cmまで清掃可能＞

本体を左右にどちらかにひねると、フロアノズルが約6cmの家具下まで入り込み、ベッドやソファの下も掃除が簡単。



＜ワンタッチで交換できるクロス＞

面ファスナーで、交換もワンタッチ。

クロスに付いている「タグ」を引っ張れば、手を汚さず交換できます。



＜給水して長く使える＞

スチームがなくなったら、給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。



＜立てかけられるデザイン・設計＞

部屋に立てかけておいても溶け込むデザインで、気になった時にサッと取りだして使えます。

ハンドル部分についてるゴムで、倒れにくい設計です。