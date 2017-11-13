スチームクリーナーで年末大掃除

年内最後の大仕事といえば「年末の大掃除」ですね。みなさんのご家庭では毎年大掃除されていますか？今年の大掃除の計画はお決まりでしょうか。

ケルヒャーのスチームクリーナーは、洗剤などの化学薬品を使わずに水だけで家中の汚れをきれいにします。床掃除、キッチンの油汚れがスッキリ＆サラサラの仕上がりに。また約100℃の高温のスチームでバクテリアを99.99％除菌することができます（※第三者機関調べ）。大掃除でもいろいろな場所のお掃除にお使いいただけます。

大掃除は何かと大変なものですが、毎日の掃除では手の届かない部分も、家族の手を借りてしっかりとキレイにできるチャンスでもあります。ポイントを押さえた掃除で、来年を迎えましょう。