SC 4 Deluxeは、ケルヒャー家庭用スチームクリーナーの最上位モデル（日本導入モデルで）です。



＜持続するパワフルスチーム＞

ボイラー式のスチームクリーナーは、やかんのように一度に多量の水を加熱してたくさんスチームを作るので、密で勢いのあるスチームが特長です。

密だとスチームの温度を長く保つことができます。

スチームの勢いもあるので、吹き飛ばして汚れを取るのも得意です。結果、頑固な汚れをしっかり落とします。

SC 4 Deluxeは他モデルよりスチームがパワフルで持続するので、効率よくしっかり汚れを取ってくれます。



＜中断せず続けて使える＞

一般的にボイラー式のスチームクリーナーは、中のスチームを使い切ると30分～1時間ほどの休憩が必要ですが、SC 4 Deluxeは続けて使うことができます。

それは内部のボイラーに水を送る、サブの給水タンクを搭載しているからです。

給水タンクに水を入れてセットをするだけで、中断することなく最後までお掃除を続けられるので安心です。



＜取り外し可能な給水タンク＞

水が無くなったら給水タンクだけ水道に持って行き、水を入れて、またセットをすればOKです。

水を入れるために重い本体を持ち運ぶ必要がありません。



＜99.999％除菌¹⁾＞

SC 4 Deluxeは洗剤を使わず、99.999％除菌¹⁾可能、ウイルス¹⁾ を最大 99.999% 除去²⁾します。

＜アクセサリーを本体に収納できる＞

付属のアクセサリー、電源コード、スチームホースを本体に収納できるので、アクセサリーの紛失を防ぎ、次に取り出す時も便利です。



＜LEDライト＞

使用状況が一目でわかるLEDライトを搭載しています。



＜豊富な付属アクセサリー＞

SC 4 Deluxeはほぼすべてのスチームクリーナー用アクセサリーを付属しています。これは日本だけの仕様です。

アクセサリーは別売りで揃えると高くなってしまうので、お得なセットです。





¹⁾第三者機関調べ。ケルヒャーのスチームクリーナーSC 4 Deluxeを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.999%除菌することができます。（表面の硬い場所を清掃した場合）

²⁾ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで30秒間噴射するとウイルスを99.999%除去するという結果が出ました。