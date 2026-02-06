スチームクリーナー SC 4 DELUXE
最強の持続するスチーム（※家庭用製品において）、収納にこだわったデザイン、給水で連続使用が可能、豊富な付属品、どの点をとっても家庭用最高峰のスチームクリーナーです。SC 4 Deluxeは取り外し可能の給水タンクを搭載しているので、お掃除を中断することなく思う存分家中隅から隅までキレイにすることができます。パワフルなスチームが持続する家庭用最上位モデルで、頑固な汚れもしっかり落とします。
頑固な汚れもスッキリ！
最高峰のパワフルスチーム
温度は約100℃、吐出圧力最大0.35MPaの最強スチーム、
しかも使用中に威力が落ちません。
家中隅から隅までしっかり汚れを落とし、除菌します。
水を継ぎ足して長時間*使える
ボイラータイプ
加熱するボイラーと給水タンクが分かれているので、
ボイラータイプなのに水を継ぎ足して中断せずに掃除を続けられます。
タンクは取り外し可能で、給水も簡単です。
*定格使用2時間
LEDライトでお知らせ
ヒートアップ（加熱）中、準備完了、給水をライトと音でお知らせ。
一目で分かりやすく、より快適に掃除をスタート・継続できます。
機能的なスマート設計
かさばる電源コードやスチームホース、アクセサリーをまとめておけるアクセサリー収納エリアを本体に搭載。
汚れや素材に合わせてスチームの強弱を3段階で選べる電源ダイヤルなど、使いやすさを追求した設計です。
16種類のアクセサリーが標準装備
最高のコストパフォーマンス！
ほとんどすべてのオプションアクセサリーが付属、
手の届かない隙間や角も簡単に掃除ができます。
追加でオプションアクセサリーを購入する必要がないので、
コストパフォーマンスにも優れています。
SC 4 Deluxeは、ケルヒャー家庭用スチームクリーナーの最上位モデル（日本導入モデルで）です。
＜持続するパワフルスチーム＞
ボイラー式のスチームクリーナーは、やかんのように一度に多量の水を加熱してたくさんスチームを作るので、密で勢いのあるスチームが特長です。
密だとスチームの温度を長く保つことができます。
スチームの勢いもあるので、吹き飛ばして汚れを取るのも得意です。結果、頑固な汚れをしっかり落とします。
SC 4 Deluxeは他モデルよりスチームがパワフルで持続するので、効率よくしっかり汚れを取ってくれます。
＜中断せず続けて使える＞
一般的にボイラー式のスチームクリーナーは、中のスチームを使い切ると30分～1時間ほどの休憩が必要ですが、SC 4 Deluxeは続けて使うことができます。
それは内部のボイラーに水を送る、サブの給水タンクを搭載しているからです。
給水タンクに水を入れてセットをするだけで、中断することなく最後までお掃除を続けられるので安心です。
＜取り外し可能な給水タンク＞
水が無くなったら給水タンクだけ水道に持って行き、水を入れて、またセットをすればOKです。
水を入れるために重い本体を持ち運ぶ必要がありません。
＜99.999％除菌¹⁾＞
SC 4 Deluxeは洗剤を使わず、99.999％除菌¹⁾可能、ウイルス¹⁾ を最大 99.999% 除去²⁾します。
＜アクセサリーを本体に収納できる＞
付属のアクセサリー、電源コード、スチームホースを本体に収納できるので、アクセサリーの紛失を防ぎ、次に取り出す時も便利です。
＜LEDライト＞
使用状況が一目でわかるLEDライトを搭載しています。
＜豊富な付属アクセサリー＞
SC 4 Deluxeはほぼすべてのスチームクリーナー用アクセサリーを付属しています。これは日本だけの仕様です。
アクセサリーは別売りで揃えると高くなってしまうので、お得なセットです。
¹⁾第三者機関調べ。ケルヒャーのスチームクリーナーSC 4 Deluxeを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.999%除菌することができます。（表面の硬い場所を清掃した場合）
²⁾ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで30秒間噴射するとウイルスを99.999%除去するという結果が出ました。
製品特長
取り外しできる給水タンクによって連続使用が可能水を注ぎ足して連続使用できるので、中断することなく継続してお掃除ができます。
アクセサリー収納エリアアクセサリー、延長パイプ、電源コードやスチームホースも本体に収納可能です。
ノズルジョイントが自由自在に動くフロアノズル、クロスの交換が簡単で便利な面ファスナーを採用家具の下や部屋の隅も、拭きムラ拭き残しなくラクにお掃除できます 大きなタグと面ファスナー採用により、手を汚さず簡単にクロスを交換できます。 ノズルジョイントが自由自在に動くフロアノズルは、効果的な床掃除が可能です。
LEDライト
- LEDライトが赤く点灯しているとヒートアップ中です。緑に変わると使用できます。
多機能なアクセサリー
- フロアノズル、ハンドブラシなど多彩なツールで、いろいろな場所で最適な掃除ができます。
- カーペットグライダーはカーペットやラグの掃除に便利です。
フロアノズル用クロスとハンドブラシ用カバーは、高品質なマイクロファイバー製
- 汚れをしっかりからめ取るマイクロファイバー製のクロスとカバーです。
安全ロック機能
- 安全ロックをすることで、やけどなどの事故を防ぎます。
スチーム調整3段階
- 汚れの状態や清掃面の素材によりスチームを調整することができます。
製品仕様
製品スペック
|試験結果
|バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
|清掃面積（給水タンク満水で清掃できる面積） (m²)
|approx. 130
|加熱出力 (W)
|1500
|最大スチーム吐出圧力 (MPa)
|0.35
|電源コード (m)
|5
|ヒートアップタイム (min)
|4
|ボイラー容量 (l)
|0.5
|タンク容量 (l)
|1.3
|相数 (Ph)
|1
|電圧 (V)
|100
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|5.6
|梱包重量 (kg)
|8.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|400 x 265 x 300
付属品・同梱品
- 使い捨てクロス: 2 個
- イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 個
- ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 個
- ビッグブラシ用カバー: 1 個
- ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個
- ノズルヘッド
- ハンドブラシ
- スチームターボブラシ
- ブラシ（黒）: 2 個
- ブラシ（黄）: 2 個
- ブラシ（真ちゅう製）: 2 個
- ビッグブラシ
- すきまブラシ
- フロアノズル: イージーフィックス
- スチームパイプの数: 2 個
- スチームパイプの長さ: 0.5 m
- カーペットグライダー
製品機能
- 安全ロック機能搭載
- 安全バルブ
- 清水タンク: 取り外して必要なときにいつでも補充可能
- ホース一体型ヘッド: 2.2 m
- 本体電源スイッチ
- アクセサリーを本体に収納可
用途・清掃場所
- フローリング
- 蛇口に
- シンクに
- タイルの壁に
- 窓やガラス家具の表面
- 換気扇に
- レンジ周りに
- タイルのジョイント部分
スチームクリーナー 使い方Book
効果的に汚れを落とす方法を紹介します。