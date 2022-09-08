スチームクリーナーで床掃除！失敗しない効果的な使い方

＼ 床に水分が残らないように掃除するコツ／

「スチームで掃除すると床が濡れちゃう」という声をよく聞きます。

こちらの簡単な「コツ」をつかめば、サラッとした仕上がりに！

使い初めや中断後はお湯が出ます。シンクなどに向けてスチームレバーを握りお湯を排出してスチーム状態にします。この作業を怠ると、掃除の前にクロスがびっしょりになってしまいます。 お湯を出した後、アクセサリーやクロスを取り付けます。 フロアノズルを前後に動かします。引くときにゆっくり（2～3秒で50cmくらい）と動かすと床に残ったスチームが蒸発しやすくなり、サラッとした仕上がりになります。 クロスが濡れてきたら交換します。